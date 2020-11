Hasta Hamilton reconoce que Mercedes tiene el mejor coche

Mercedes se ha diferenciado del resto de equipos de la parrilla por diseñar un monoplaza con una mayor distancia entre ejes. Esta decisión ha tenido pros y contras. Por un lado mejora la carga aerodinámica, ya que existe una mayor superficie que influye en el flujo del aire, pero también ha significado que no sea tan ágil en las curvas como los rivales que tienen una menor distancia, como es el caso de Red Bull.

Aunque Mercedes siempre ha creído que su concepto es el camino correcto a seguir dada la reglamentación actual, han tenido que trabajar duro para tratar de superar los problemas que esta idea conlleva a la hora de hacer girar el coche en las curvas.

A Hamilton le ha sorprendido que otros equipos no hayan seguido la idea de Mercedes, especialmente desde que en el invierno el equipo realizó cambios en el W11 que han ayudado a eliminar esos problemas.

"El coche del año pasado era el más largo, y fue sorprendente ver que ningún equipo ha optado por ese camino”, dijo el siete veces campeón del mundo.

“Hemos ganado teniendo el coche con mayor distancia entre ejes desde 2017, y ellos siguen tan adheridos a la forma en que hacen las cosas que prefieren tener un coche más corto".

“Tener una mayor longitud ofrece una gran carga aerodinámica, pero no es tan ágil como uno más corto. El año pasado nuestro coche era bueno en curvas de media y alta velocidad, pero tenía dificultades en las de baja velocidad porque no giraba tan bien como nos gustaría”.

“Este año, en los test de invierno, el monoplaza tenía características similares. Había algunos retos que le planteé al equipo en términos de cómo configurar el coche, lo que cambió eso. Es difícil decir demasiado, pero las dificultades que teníamos el año pasado al momento de girar con el coche ya no las tenemos”.

Hamilton prefiere un coche con una configuración que haga la parte delantera receptiva, algo que no siempre Mercedes ha conseguido en las últimas temporadas. Sin embargo, el siete veces campeón del mundo dice que cambiar la configuración de forma inmediata no es el trabajo primordial ante la complejidad para garantizar que no se dañen demasiado los neumáticos, por lo que las soluciones tienen que ser muy estudiadas.

"Siempre he preferido un coche con la parte delantera más activa, pero con estos neumáticos existe una limitación. La parte delantera, al igual que la trasera, están limitadas en cuanto al agarre se refiere. Hay saturación, hay grados de temperatura y solo se puede hacer una cierta cantidad de trabajo con el equilibrio mecánico antes de que afecte al otro extremo. Es como un balancín”.

“El año pasado nuestro coche era muy, muy fuerte en la parte trasera y, en general, se guiaba por la parte trasera. La delantera tenía mucho más subviraje. Cuando íbamos por encima del límite de agarre, tenía que luchar más y no importaba cuánto de mecánica pusiéramos en la parte trasera, porque eso no lo arreglaba. Pero este año hemos hecho cambios”.

“El equilibrio aerodinámico es un proceso mucho más largo. No puedes cambiarlo simplemente. Pero durante el invierno lo arreglamos y movimos el balance aerodinámico hacia atrás, por lo que el coche se desplazaba de manera diferente, y también con diferentes ángulos de dirección y caída, así que esto funciona mucho mejor”.