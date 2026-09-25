Por qué el incidente entre Hamilton y Lawson en Bakú no ha supuesto ningún cambio

Lewis Hamilton recibió una reprimenda por obstaculizar a Liam Lawson durante la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2) del jueves en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero ahí no quedó el asunto.

Incluso antes de que ningún coche hubiera dado una sola vuelta al Circuito Urbano de Bakú, ya se había expresado la preocupación de que los coches que circulaban lentamente para recuperar o ahorrar energía en las últimas curvas pudieran suponer un peligro para aquellos que realizaban una vuelta rápida.

En años anteriores, incluso los coches que no intentaban marcar un tiempo recorrían con bastante rapidez la sucesión de curvas de la 16 a la 19, un viraje de izquierdas seguido de dos giros que conducen a la recta principal. Pero la necesidad de conservar la energía eléctrica para dicha recta hace que ahora haya enormes diferencias de velocidad entre quienes circulan a fondo por esta zona y quienes se preparan para iniciar una vuelta a toda velocidad.

El incidente entre Hamilton y Lawson fue un ejemplo clásico de lo que los pilotos temían: el siete veces campeón del mundo estaba en una vuelta de preparación y le habían advertido de que el neozelandés de Racing Bulls se acercaba en una vuelta rápida. Hamilton pensó que tenía margen suficiente, pero se vio sorprendido porque, en la generación actual de monoplazas, la cantidad de potencia eléctrica disponible está controlada por software.

En este caso, el piloto no puede disponer de toda la potencia hasta que el coche llega a un punto predeterminado de la recta principal; de lo contrario, la batería comenzaría a agotarse y entraría en la fase de 'reducción gradual' demasiado pronto, lo que le haría perder velocidad máxima.

La necesidad de conservar la carga de la batería para la larga recta ha convertido las curvas anteriores en puntos potencialmente peligrosos Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Podía verlo, pensé que había suficiente distancia y pisé a fondo el acelerador", declaró Hamilton tras la FP2. "Literalmente, justo al entrar en la [curva] 18, el coche se quedó sin fuerza. Aumentó enormemente la distancia y eso le podría pasar a cualquiera".

En ese momento, Lawson, que tuvo que dar un volantazo para esquivar al Ferrari que circulaba a baja velocidad, se puso a gritar por la radio: "Dios mío, eso es jodidamente peligroso", se quejó.

Una vez que la adrenalina se hubo calmado, Lawson se mostró de acuerdo con Hamilton: "La verdad es que no hay mucho que puedas hacer cuando lo ves", explicó. "Lewis sale de la curva 16 a toda velocidad; lleva dos o tres segundos de ventaja sobre mí, lo que normalmente es una diferencia más que suficiente, pero la brecha de velocidad es enorme. Él no está utilizando nada [de energía], yo lo estoy dando todo y hay una diferencia de velocidad de 60, 70 u 80 km/h, lo cual es malo".

"El problema es que, si se aparta antes de la curva 18 y reduce la velocidad, y hay otro coche detrás de mí, la diferencia es enorme. Así que es algo que tendremos que analizar esta noche. Si hay algo que podamos hacer, tendrá que ser antes de la curva 16, sinceramente, porque una vez que sales de esa curva ya no hay vuelta atrás".

De cara al fin de semana, el director de carrera, Rui Marques, estableció unas directrices claras en su documento informativo habitual sobre cómo deben abordar los pilotos este tramo.

"Los coches en vueltas de salida o vueltas lentas deben mantenerse en el extremo izquierdo (es decir, no 'fuera de la trazada' en el centro de la pista) desde la salida de la curva 16 hasta la entrada de la curva 18", se indica en las notas de competición.

"Consideramos que los equipos y los pilotos pueden y deben gestionar los huecos entre los coches antes de la curva 18 (circulando tan despacio como sea necesario y manteniéndose en el extremo izquierdo) para garantizar que puedan transitar entre el vértice de la curva 18 y el vértice de la curva 19 sin obstaculizar a un coche que se aproxima e intenta marcar un tiempo de vuelta competitivo".

"Los coches en vueltas de salida o vueltas lentas deben mantenerse en el extremo derecho a la salida de la curva 19 hasta que alcancen la velocidad necesaria para iniciar la siguiente vuelta".

Una de las razones por las que Hamilton recibió un aviso tras el incidente de la FP2 fue que no había acatado la instrucción de mantenerse en el extremo izquierdo. Sin embargo, consideró que se necesitaba una solución mejor, tal vez para permitir a los pilotos disponer de más potencia en ese tramo.

Se indica a los pilotos que realizan vueltas de salida que se mantengan en el «extremo izquierdo» de la pista tras la curva 16 Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Hablaremos de ello en la reunión de pilotos, sobre qué podríamos hacer", afirmó. "Lo que deberían hacer es que, en una sola vuelta, cuando estemos dando una vuelta rápida, saquemos la máxima potencia en la última curva. Al pasar por la curva 19 [el último giro antes del tramo recto], se restablece, y entonces tienes un poco más de potencia que el otro coche".

"Simplemente no debería haber nadie que fuera lento nunca por las curvas 18 y 19. Incluso si estás en una vuelta lenta, tienes que pasar a toda velocidad por esas curvas, con toda la potencia. Eso significaría que nadie iría nunca lento por ese tramo".

Según ha podido saber Motorsport.com, este tema se debatió, en efecto, durante la reunión de pilotos del jueves por la noche, pero finalmente fue rechazado por los equipos. La situación es similar a la del Gran Premio de Australia, que abrió la temporada, cuando los pilotos describieron la curva 9 del circuito de Albert Park como "peligrosa" bajo el nuevo reglamento técnico, ya que se encontraba al final de una de las cinco zonas de modo de recta (SLM) en las que se activa la aerodinámica activa de los coches.

Antes de la FP3, la FIA anunció que eliminaría esa zona 'straight mode', pero tuvo que volver al formato original tras la presión ejercida por los equipos. En ese caso, al igual que en Azerbaiyán este fin de semana, se entendió que el motivo era técnico y estaba relacionado con el rendimiento: eliminar esa zona SLM echaría por tierra todo el trabajo que los equipos habían realizado para planificar su gestión energética.

Por lo tanto, las instrucciones originales del director de carrera de "mantenerse la izquierda" siguen vigentes para la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación de este viernes en Bakú.