Haas intentó dejar "la puerta abierta" a poder copiar a otros en la F1 2026

Aunque todos los equipos de Fórmula 1 confían en haber elegido la mejor plataforma para las nuevas reglas de 2026, conviene dejar cierto margen en el diseño, para que los ingenieros puedan adaptarse a las nuevas tendencias.

El mejor enfoque debería quedar claro en las primeras rondas. En 2022, por ejemplo, las soluciones aerodinámicas de Red Bull fueron observadas, probadas e implementadas en una serie de coches rivales de la parrilla y, más tarde, perfeccionadas por otros mientras buscaban las suyas propias.

El director del equipo Haas F1, Ayao Komatsu, confía en el enfoque de su equipo respecto a la normativa de 2026 y explica que el equipo estadounidense exploró varios conceptos en las primeras fases de diseño antes de decidirse por la configuración actual del VF-26.

Dicho eso, afirmó la importancia de mantener las opciones disponibles. Por lo tanto, el equipo ha mantenido "una puerta abierta" para explorar diferentes conceptos aerodinámicos a lo largo del año, en caso de que un equipo obtenga una clara ventaja a principios de año.

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo había abordado el equipo la nueva normativa, Komatsu explicó que el proceso general para que el coche aceptara la unidad de potencia de Ferrari había sido similar al de años anteriores, pero que el desarrollo aerodinámico requería diferentes etapas para perfeccionar el diseño final.

"Independientemente de lo que haya dentro de la caja [delimitadora], siempre que obtengamos las dimensiones de los fabricantes de unidades de potencia, cosa que hacemos, no hay diferencia con el proceso habitual", afirmó Komatsu.

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Ayao Komatsu, Haas F1 Team Foto: Haas F1 Team

"En cuanto a la aerodinámica, esa es la mayor incógnita para nosotros en lo que respecta al chasis. Obviamente, barajamos varios conceptos diferentes, creemos que algunos son mejores que otros, pero no se puede estar 100 % seguro"

"Además, no se puede estar 100 % seguro de no haber pasado por alto algo totalmente obvio, y para mí la clave está en gestionar las incógnitas".

"Es como la elección de neumáticos durante el fin de semana de carrera: a veces es mejor aceptar que no sabes lo que va a pasar con estos neumáticos de carrera para mantener abiertas las opciones".

"En cuanto a la aerodinámica, este año creemos que nuestro diseño es el adecuado, pero eso no quiere decir que sea el mejor. Si miramos a los demás, vemos que tienen una interpretación muy, muy diferente".

"Nuestra filosofía era tener un diseño que dejara la puerta abierta a cambiar a diferentes conceptos de solución aerodinámica".