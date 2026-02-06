Ir al contenido principal

Fórmula 1

El monoplaza de la primera victoria de Schumacher en F1 vendido por varios millones

El Benetton B192 con el que Michael Schumacher logró en 1992 su primera victoria en la Fórmula 1 ha sido subastado por una cifra millonaria. Aun así, el resultado fue inferior a lo esperado.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Publicado:
El Benetton B192 de Michael Schumacher

Foto de: Broad Arrow Auctions

El Benetton B192 formó parte de la subasta Global Icons: Online de la casa Broad Arrow Auctions. Esta serie de subastas en línea, que se cerró la semana pasada, constó de tres partes y recaudó en total más de 18 millones de euros.

Una gran parte de esa cifra se obtuvo con la subasta del Benetton B192 con número de chasis 05. El coche con el que Michael Schumacher aseguró su primera victoria en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Bélgica de 1992 cambió de propietario por 5.082.000 euros. De este modo, el precio final quedó muy por debajo de los aproximadamente 8,5 millones de euros que se esperaban inicialmente.

El chasis número 05 es, posiblemente, el más especial de todos los Benetton B192 fabricados. Schumacher lo utilizó en cinco grandes premios, y con él logró en Spa-Francorchamps la primera de sus 91 victorias en la F1. Además, esa victoria supuso el último triunfo de un coche con caja de cambios manual en la Fórmula 1. Con este mismo chasis, Schumacher también terminó segundo en el Gran Premio de Canadá.

En los últimos años se han subastado varios monoplazas de Fórmula 1 pilotados por Schumacher. En los dos últimos años, por ejemplo, salieron a subasta el Jordan 191 con el que debutó, el Ferrari 248 F1 con el que logró sus últimas victorias en F1 en 2006 y un Ferrari F310B de 1997. Sin embargo, el monoplaza de F1 más caro de Schumacher fue el Ferrari F2001, que en mayo de 2025 alcanzó un precio de más de 15 millones de euros.

Een echte helm van Michael Schumacher uit 1994 leverde ruim 44.000 euro op.

Foto de: Motorsport Images

El Benetton B192 no fue el único objeto de F1 subastado por Broad Arrow en enero. Como parte de la subasta de memorabilia, un casco Bell auténtico y firmado de Schumacher de la temporada 1994 de F1 se adjudicó por más de 44.000 euros. Un mono utilizado por el alemán en su camino hacia su segundo título mundial en 1995 se vendió por casi 24.000 euros.

No obstante, las mayores cifras para la casa de subastas llegaron con una réplica del casco de Ayrton Senna de 1988. Aunque no se trataba de una pieza original, el casco cambió de propietario por nada menos que 55.625 euros. Una llanta dañada que Senna utilizó en el Gran Premio de San Marino de 1990 se vendió por casi 34.000 euros.

