George Russell a Audi, la ¿alocada? teoría de Steiner

El exjefe del equipo Haas F1, Guenther Steiner, cree que George Russell ya está barajando opciones fuera de Mercedes, lo que sugiere que el piloto británico podría estar valorando un posible cambio a Audi para la temporada de F1 de 2028.

A pesar de contar con un asiento en Mercedes, el futuro de Russell en la escudería de Brackley se ha convertido en tema de debate tras la impresionante actuación de su compañero de equipo adolescente, Andrea Kimi Antonelli.

El italiano, con varios récords de precocidad, también se convirtió en el piloto más joven en liderar el campeonato de pilotos tras encadenar victorias consecutivas en China y Japón, y desde entonces no ha dejado de mejorar. De cara al parón veraniego, Antonelli lidera la clasificación con 219 puntos. Le siguen Lewis Hamilton, con 169 puntos, y Russell, con 160.

Durante su intervención en el podcast «The Red Flags», Steiner sugirió que la dinámica interna en Mercedes ya está empujando a Russell a plantearse sus opciones de futuro. Además de su rivalidad con Antonelli, Russell también podría estar sintiendo la presión de las crecientes especulaciones que vinculan al cuatro veces campeón Max Verstappen con Mercedes.

Aunque el director de Mercedes, Toto Wolff, ha confirmado que le gustaría mantener su actual alineación de pilotos para 2027 y Russell también ha reafirmado su compromiso con su equipo, Steiner argumentó que Russell podría plantearse fichar por Audi de cara a 2028.

"Hay mucho interés por parte de los pilotos en fichar por Audi para 2028", afirmó. "Para el año que viene ya tienen la plantilla bastante cerrada, pero quizá haya una posibilidad en 2028 en Audi".

George Russell, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Es una opción bastante interesante porque están haciendo grandes progresos. Parece que lo que están haciendo va por buen camino. Creo que habría bastantes candidatos. Carlos [Sainz], sin duda".

"Creo que George también está explorando opciones ahora, sabiendo que actualmente está con Kimi. No quiere quedarse con Kimi para siempre, porque ahí sabe que su futuro está limitado. Por eso, está intentando encontrar nuevas oportunidades".

Audi completó la adquisición total de Sauber al inicio de la temporada 2026, asegurándose los servicios de Mattia Binotto y del exdirector deportivo de Red Bull, Jonathan Wheatley, para los puestos principales. Llevan desarrollando su unidad de potencia desde 2022, y el equipo cuenta con el respaldo de un gigante del sector automovilístico, el Grupo Volkswagen, que ha realizado importantes inversiones en la escudería, proporcionándole los recursos y los conocimientos técnicos necesarios para construir desde cero una estructura capaz de luchar por el campeonato.

or supuesto, nada de eso significa que Russell vaya a abandonar Brackley para pasar a un equipo rival en suelo alemán, pero un asiento en el equipo oficial de Audi en 2028 le daría al menos a Russell un proyecto del que pudiera sentirse dueño, en lugar del trono que actualmente lucha por defender.