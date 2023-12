Gasly respondió a Hamilton: "Se habría ido recto si no hubiera estado"

Pierre Gasly y Lewis Hamilton se tocaron al principio de la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi, lo que provocó daños en el difusor del francés que le hizo perder una gran cantidad de carga aerodinámica y le hizo perder mucho tiempo por vuelta.

Los comisarios de la FIA estudiaron el incidente, pero optaron por no sancionar a nadie. Al explicar su decisión, dijeron: "El coche 10 bloqueó su neumático delantero derecho en la curva 6, lo que provocó que el coche llegase a la curva en una línea ligeramente diferente y a una velocidad ligeramente inferior, lo que obviamente fue inesperado para el piloto del coche 44".

"Entonces el coche 44 tocó la parte trasera del coche 10 en mitad de la curva. Los comisarios determinan que ningún piloto fue el principal culpable del incidente", publicaron.

Gasly, que unas vueltas después del toque se sintió frustrado por una decisión estratégica de Alpine que le dejó por detrás de su compañero Esteban Ocon, finalmente acabó 13º.

"No fue mi día", dijo el domingo. "La mayor parte del daño en mi coche se produjo cuando Lewis tocó la parte trasera y destruyó todo el difusor trasero. Perdí mucha carga aerodinámica".

"Frené tarde. Me sorprendió que él lo hiciese incluso más tarde, se habría ido recto si yo no hubiera estado ahí en ese momento. Empecé a tener un poco de graining en el neumático delantero y bloqueé un poco, pero aún así pude hacer la curva".

"Creo que se saltó el punto de frenada y, básicamente, se comió la parte trasera de mi coche. Fue un buen golpe, suficiente para romper y perder algunas partes del difusor", explicó el galo.

Preguntado por la no sanción a Hamilton, dijo: "Quiero decir, es difícil, porque por un lado, puedo perder 15 o 20 segundos en carrera sin yo poder haber hecho nada. Así que por un lado es difícil".

"Por otro lado, sí, también cometió un error y golpeó la parte trasera de mi coche. Pero está claro que hoy me ha costado bastante tiempo".

Gasly insistió en que la decisión de adelantar a Ocon fue errónea, aunque admitió que los puntos estaban fuera de su alcance: "Obviamente no estaba contento con la decisión estratégica", dijo. "Y eso lo revisaremos, cometimos un error y estoy seguro de que aprenderemos de ello".

"No debería pasar, creo, el coche líder siempre tiene prioridad. Y sabemos que no debería ocurrir eso. Estoy seguro de que aprenderemos de ello. Estoy seguro de que no volverá a ocurrir".

"Pero entonces con toda la carga aerodinámica que estaba perdiendo, [estamos] hablando de cuatro décimas por vuelta durante unas 40 vueltas, tal vez podía luchar por ser décimo, pero no creo que hubiera mucho más que eso. Así que no ha sido la carrera más fácil para acabar el año", concluyó el piloto de Alpine.