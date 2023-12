Por qué el test de F1 en Abu Dhabi era muy importante para Pérez

Sergio Pérez se quedó en Yas Marina tras el GP de Abu Dhabi para pilotar durante todo el test de postemporada el RB19 el pasado martes. Mientras que Max Verstappen prefirió descansar, Checo Pérez y Jake Dennis hicieron los honores para el equipo campeón de Milton Keynes.

En declaraciones a la prensa el jueves, Verstappen ya reveló que ya no tenía muchas ganas de estar presente en esa prueba: "¡No, por suerte no!". En parte porque no había ningún aliciente de cara a 2024 en cuanto a los monoplazas se refiere y porque la Fórmula 1 seguirá utilizando los mismos neumáticos de Pirelli el próximo curso.

Sin embargo, para Pérez, era diferente: "Un día de test como este es muy importante para mí. Obviamente tenemos más deberes [que Verstappen] en invierno y de cara al año que viene, así que es importante participar en un día como este".

"Los pilotos siempre se muestran un poco reacios a estas pruebas, pero al final se aprende mucho. Sin duda ha merecido la pena el esfuerzo y la energía que he gastado, sobre todo porque todo está todavía reciente en la mente inmediatamente después de un fin de semana de carreras. También ha sido útil en cuanto a mis comentarios a los ingenieros, sobre todo de cara al invierno".

Pérez espera sentirse mucho más cómodo al volante la próxima temporada, ya que no siempre ha sido así con el coche de 2023, por muy competitivo que fuera tal y como demostraba su compañero de equipo: "El coche ha sido muy dominante, pero difícil para mí".

"Me he sentido menos cómodo en él que Max. Estoy bastante seguro de que volveremos a tener un buen coche el año que viene, aunque espero que el equilibrio por mi parte sea mejor".

El mexicano también sacó pecho de los días que pasó en el simulador antes del Gran Premio de Estados Unidos, aunque cree que eso debería haber sucedido antes: "Al menos entonces mi temporada podría haber sido diferente".

"Ahora casi no tienes oportunidades de rodar. E incluso durante esos días de pruebas, todavía estás muy limitado en lo que puedes hacer en términos de piezas, tiempo en pista y neumáticos", dijo.

No obstante, el de Guadalajara ya piensa en 2024, prefiere ver el lado positivo y, sobre todo, quiere aprovechar las lecciones aprendidas en el último año de su contrato con Red Bull: "En cierto modo, estoy bastante agradecido por las dificultades por las que he pasado este año", reveló.

"De hecho, esos momentos difíciles me han enseñado mucho sobre el coche y la filosofía que hay en Red Bull. Entiendo el concepto subyacente mucho mejor ahora que al principio de este año y espero cosechar los beneficios de ello el año que viene", concluyó Checo.

