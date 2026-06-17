La F1 informa de una reducción del 35% de CO2 antes de los objetivos de 2030

La Formula 1 asegura que ha reducido sus emisiones de carbono en un 12% en 2025, manteniéndose en camino de lograr una reducción del 50% para 2030.

La llamada categoría reina del automovilismo se fijó en 2010 el objetivo de alcanzar el "Net Zero" (cero emisiones de carbono) para 2030, lo que se lograría mediante una reducción del 50% de sus emisiones y lo que denomina una "compensación mediante programas creíbles" para las emisiones inevitables restantes derivadas de organizar un denso calendario de 24 carreras.

En su informe más reciente, que fue verificado por la empresa de contabilidad de carbono Normative, las operaciones de la F1 tanto en las fábricas, alrededor de los circuitos y los extensos desplazamientos entre ambos emitieron 148,805 tco2e (toneladas de dióxido de carbono equivalente), lo que supone una reducción del 11.8% en comparación con la cifra de 168,720 de 2024.

En comparación con la cifra base de 228,793 tco2e de 2018, la F1 ha reducido sus emisiones en un 35% durante los últimos ocho años, manteniéndose en camino de reducirlas a la mitad durante los próximos cuatro años para 2030.

Los mayores avances se encontraron en las distintas fábricas e instalaciones operadas por la dirección de la F1 y sus equipos a medida que hacían la transición a fuentes de energía renovable.

La F1 también ha estado reduciendo sus emisiones de viaje al aumentar sus inversiones en combustible de aviación sostenible y en más operaciones remotas, reduciendo la cantidad de carga enviada a cada carrera. Cada vez más equipos también han cambiado a combustible sostenible en sus camiones, mientras que la F1 comenzó a invertir en combustible marítimo sostenible para su carga marítima.

Tras las pruebas en el Gran Premio de Austria de 2023, la F1 ya ha implementado energía renovable en todas las carreras europeas para las operaciones de su paddock, utilizando una combinación de energía solar y HVO (Hydrotreated vegetable oil, es decir, aceite vegetal hidrotratado).

Mercedes ha desplegado el Mercedes-Benz eActros 600 totalmente eléctrico para la temporada europea de 2026, complementando una flota más amplia de camiones propulsados por biocombustible HVO100. Foto: Mercedes

En el futuro, la FOM irá aún más lejos al ubicar más equipos en centros regionales en lugar de transportarlos de ida y vuelta desde el Reino Unido por vía aérea, y se espera que el 50% de la actual transmisión de Formula 1 y la carga relacionada se retiren del transporte aéreo para 2030. Para 2026 y más allá, también se espera que emparejar las carreras de Montreal y Miami genere más ahorro en cuanto a la huella que se deja.

"La sostenibilidad sustenta cada decisión que tomamos", declaró Ellen Jones, responsable de ESG en Formula 1. "Al duplicar la inversión del deporte en combustible de aviación sostenible (SAF), realizar nuestra primera inversión en combustible marítimo sostenible y seguir trabajando estrechamente con promotores, equipos y socios, estamos impulsando mayores reducciones de emisiones mientras aceleramos la adopción de las últimas tecnologías".

"Estas acciones demuestran nuestra continua determinación de liderar mediante la innovación sostenible. A medida que avanzamos hacia nuestro objetivo de net zero para 2030, el Future Race Operations Programme aportará nuevas reducciones significativas en los próximos años, junto con el impacto total de la racionalización del calendario, que entrará en vigor a partir de la temporada 2026".

"Juntas, estas iniciativas muestran que las operaciones sostenibles no solo son posibles a escala global, sino que pueden llevarse a cabo sin comprometer el rendimiento, la ambición ni el espectáculo que definen la Formula 1".