Una F1 más igualada saca el nerviosismo de Verstappen

No hay dos Max Verstappen, es único, y eso incluye tanto puntos fuertes como débiles. Está el piloto que ahora es la referencia de la parrilla, una mezcla excepcional de talento e intensidad competitiva que garantiza, a quienes lo tienen en su garaje, un gran valor añadido, pero el neerlandés va acompañado de una personalidad que no tiene zonas grises, para él todo es blanco o negro.

Cuando van la dirección correcta, el engranaje perfecto, pero al contrario, puede convertirse en una bomba que explota sin previo aviso con efectos impredecibles. Lo que vimos, o más bien escuchado, en el Gran Premio de Hungría 2024 de Fórmula 1, fue juego que no hace honor al talento del holandés, puesto que sus quejas estuvieron motivadas por dos razones concretas, un RB20 que no estuvo a la altura de lo esperado en dos decisiones estratégicas que resultaron ser las mejores.

En la primera se vio perjudicado por Lewis Hamilton y, en la segunda, por Charles Leclerc. Lo desconcertante es la reacción que tuvo ante una situación que, aunque no fue la mejor, desde luego no fue tan dramática como parecía por sus palabras y su actitud, incluso su ingeniero de confianza, Gianpiero Lambiase, no pudo más en un momento dado: "Max, estás teniendo una actitud infantil. Son cosas que no oigo por radio con ningún otro equipo".

Después de la carrera, suavizó un poco su actitud, pero el enfado seguía ahí, y repitió varias palabras malsonantes dependiendo de la respuesta: "Solo estaba enfadado por cómo había ido el día, quizá el equipo no se dio cuenta de que habían cometido un error o quizá no vieron tan mal lo que estaba pasando, pero en el coche tienes otras sensaciones".

"Las decisiones estratégicas equivocadas me pusieron en problemas, tenía que intentar adelantar constantemente, y con la pista tan caliente en cuanto te acercas a los coches de delante, los neumáticos se sobrecalientan pierdes la ventaja que te garantizan los juegos de gomas nuevos", explicó.

Los problemas de estrategia fueron el contratiempo que puso de los nervios a Max Verstappen, y pronto se dio cuenta de que McLaren tenía otro ritmo: "Sí, ya lo había dicho, pero quizá algunos no están en la misma onda".

El neerlandés no fue más allá, sin indicar si apuntaba a alguien interno del equipo o a gente de fuera: "¿Qué es lo que más me molestó? La estrategia, porque ya sabía que sería una carrera difícil y que batir a McLaren sería imposible, pero la tercera posición estaba a nuestro alcance y no pudimos conseguirla".

¿Qué le pasa a Verstappen? ¿Su nerviosismo se debe realmente a los puntos que perdió? Su posición en la clasificación sigue siendo envidiable, el margen sobre Lando Norris es de 76 puntos, que se traducen en tres carreras, y esta temporada, incluso en los 'malos' momentos, siempre le ha ido bien. Tras el accidente en el Gran Premio de Austria aún pudo sumar diez puntos con el quinto puesto, al igual que hizo en el Gran Premio de Hungría después de salir volando tras un toque con Lewis Hamilton, pero esa no es la cuestión.

Max Verstappen advirtió que las cosas están cambiando. No es casualidad que su arrebato se produjera el fin de semana en el que el equipo estrenaba el nuevo paquete de actualizaciones, ya que esperaba volver a ganar, pero la pista dijo lo contrario. En perspectiva no es una buena noticia, más allá de cuál será el desenlace de un mundial.

Eso quizás retrotrae al holandés a un tiempo atrás, cuando perseguía a Mercedes, una época en la que no pocas veces perdió los nervios. Como guinda final, se despidió así de la rueda de prensa posterior: "¿Qué les dices a los que dicen que hoy te has pasado faltando al respeto al equipo? Que se vayan todos a la mierda".

