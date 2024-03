Cómo el concepto del Red Bull RB20 fue su "última gran tirada de dados"

El equipo con sede en Milton Keynes sorprendió a todos sus rivales este año cuando, en lugar de apostar por una simple evolución de su ya dominante RB19 de 2023, se aventuraron con una modificación bastante agresiva de su monoplaza para 2024.

Aunque había algunas dudas, ese trabajo parece haber dado sus frutos, con Max Verstappen y Sergio Pérez completando dos dobletes en las dos primeras carreras de la temporada.

Hablando sobre la motivación para ese cambio, el ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, dijo que se trataba de asegurar que había margen para seguir desarrollándose y encontrando rendimiento durante 2024 y 2025, antes de que lleguen los nuevos reglamentos de 2026.

"Si hacemos cambios más grandes en el coche, tendremos más opciones", dijo. "Esa es una parte de nuestra razón para decir 'sigamos adelante y cambiémoslo más a fondo'. Probablemente sea la última vez que tiramos los dados porque en 2025 tienes que estar pensando en el coche de 2026".

Debido a que los equipos necesitan centrarse en sus futuros monoplazas lo posible de cara a 2026, Monaghan explicó que Red Bull pronto tomarán sus decisiones sobre cómo dividir los recursos para el próximo año.

"Será algo que decidiremos muy pronto en términos de investigación aerodinámica si vemos que ya estamos chocando con algunos límites", dijo. "En ese momento tienes que decir 'vale, ¿podemos mirarlo de otra manera y qué tenemos que cambiar?", dijo.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

"¿Necesitamos cambiar algo de nuevo para el próximo año que abriría una nueva ergometría que muestra algunas cosas prometedoras, pero que no podemos usar en el coche de este año? Empezarás a tener ese tipo de preguntas probablemente ahora".

"Hay que ver si un cambio mayor para el año que viene es viable, realista, financieramente posible y ¿tenemos los recursos para hacerlo? Eso lo averiguaremos", añadió.

Monaghan reconoció que los primeros análisis del RB20 habían indicado que aún queda mucho margen para mejorarlo, lo que hará que sea mucho más difícil que sus rivales les alcancen.

"Por el momento, las mejoras siguen ahí", afirmó. "En cuanto a magnitud, de momento podemos encontrar ganancias similares a las del año pasado. Sospecho que hacia finales de año puede disminuir un poco, pero tenemos gente brillantemente creativa y si ellos encuentran un extra, nosotros lo aceptaremos. Así de sencillo.

Pero aunque el RB20 parece visualmente muy diferente a su predecesor, especialmente por sus pontones y la cubierta del motor, Monaghan dice que no es un paso tan radical como parece.

"La magnitud de la evolución, si se observa visualmente, no es necesariamente un reflejo de lo que hemos logrado en términos del tiempo por vuelta", dijo. "Hay que hacer que sea estable".

"No es bueno tener un coche de base que se comporta bien en un aspecto y no en otros. En mi opinión, el año pasado teníamos un coche bastante bueno y deshacerse de él completamente para correr más riesgos me parece una decisión poco inteligente".

"Una evolución de lo que teníamos el año pasado, añadirle lo suficiente para mantenernos por delante que nuestros rivales, eso entonces es lo correcto", añadió.