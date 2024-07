Qué hay detrás del fichaje de Binotto por Audi y la salida de Seidl

Casi dos años después del anuncio oficial de Audi de su entrada en la Fórmula 1 para 2026, las sonrisas de aquel día son un recuerdo lejano. El equipo, que sigue compitiendo como Sauber, ocupa actualmente el último puesto en el Mundial de Constructores, sin un solo punto en lo que va de temporada.

De hecho, no ha terminado entre los diez primeros desde el Gran Premio de Qatar de 2023, y no parece haber muchas esperanzas de que sean capaces de revertir la situación en un futuro próximo. Pero quizás peores que la falta de resultados son los progresos mínimos que se han realizado desde el anuncio de la llegada de Audi, mientras se preparan para el debut. Puede que sus esfuerzos con el motor en las instalaciones de Alemania vayan viento en popa, pero lo que se está entregando en pista ahora mismo no está a su altura.

A pesar del enorme poder financiero de los nuevos propietarios, la estructura de Hinwil parece haber perdido impulso, y eso ha sembrado dudas sobre lo que se puede esperar de la propia Audi en 2026. A estas alturas de la temporada, el equipo ya esperaba contar con su objetivo número uno, Carlos Sainz, como piloto unido por contrato al futuro del fabricante teutón.

En cambio, el hecho de que el español no estuviera convencido con lo que se le ofrecía, y prefiriera sopesar sus opciones en Williams y Alpine, fue un indicativo sobre por qué Audi no era el contendiente que quería ser en el mercado de pilotos. Esa falta de convicción para atraer al piloto preferido se ha visto reflejada también en cuanto a los integrantes del equipo, ya que parece que el personal de calidad es reacio a unirse a un proyecto en el que tampoco creen.

Impacto de la adquisición de Sauber F1 por Audi

La adquisición de Sauber por parte de Audi nunca iba a tener un impacto inmediato, sobre todo teniendo en cuenta que su entrada de manera oficial no se producirá hasta 2026. Pero lo que quizás pilló por sorpresa a la marca de los aros y a su ya anterior CEO, Andreas Seidl, fue cómo la fase de transición de la adquisición sirvió para frustrar sus ambiciones.

Con el antiguo propietario, Finn Rausing, todavía involucrado, y siendo su apoyo necesario para financiar grandes inversiones, las manos del equipo y de su CEO. Andreas Seidl, estaban prácticamente atadas, ya que no había ningún incentivo para que Rausing gastara dinero en mejorar algo de lo que ya no se iba a beneficiar. La situación era similar a la de alguien que ha vendido su coche y luego se le pide que compre ruedas nuevas.

Al darse cuenta de la dificultad de su situación y de que la falta de inversión en infraestructuras iba a tener consecuencias a largo plazo si no se solucionaba rápidamente, Audi aceleró la adquisición del equipo a principios de año. La participación del 100 por 100 abrió la puerta a las mejoras en Hinwil y a las primeras contrataciones, como la de Stefan Straehnz, procedente de Mercedes, que se convertirá en el nuevo director del programa.

Otras incorporaciones han sido las del ex de Red Bull y McLaren, Stefano Sordo, y del ex jefe de mecánicos de Red Bull, Lee Stevenson.

Oliver Hoffmann y Andreas Seidl

Pero, aunque se habían eliminado las restricciones de cara a la inversión, la continua falta de competitividad de Sauber en la pista se convirtió en una preocupación creciente para Audi. Y aunque Seidl se centraba deliberadamente en los planes para 2026, por lo que el rendimiento en pista ahora era irrelevante, cada vez era más evidente que el actual bajón de forma podía tener consecuencias a largo plazo.

El atractivo para cualquiera de los futuros pilotos o para el personal que Audi estaba persiguiendo para formar un gran proyecto se estaba viendo empañado, por la perspectiva de estar en la parte trasera de la parrilla para 2025, y sin garantía de un cambiar la situación el año siguiente. Así que, mientras algunos creían que Sauber ahora y Audi en el futuro podrían ser tratadas como dos épocas separadas, que tendrían una transición clara en 2026, sus destinos se estaban entrelazando de forma fulgurante.

También se ha sugerido que las cosas no se han visto favorecidas en las últimas semanas por una lucha de poder entre Seidl y el recién llegado, Oliver Hoffmann. Éste último, hombre de Audi y trasladado al proyecto de Fórmula 1, echaba la culpa a Seidl por la reciente falta de desarrollo. Desde la perspectiva de Seidl, que había tenido vía libre para seguir adelante con el proyecto desde su fichaje a finales de 2022, la llegada de Hoffmann sólo sirvió para añadir una complejidad y una política innecesarias a la situación.

Las cosas parecían muy complejas. Pero, sea lo que sea lo que realmente estaba pasando a puerta cerrada, el resultado final es que la alta dirección de Audi se ha cansado de ello, y han sentido que las disputas internas tenían que parar. Y su respuesta ha sido probablemente una sorpresa para ambos, porque no han tomado partido en el asunto. Se han deshecho de Seidl y Hoffmann y han puesto al frente de la escudería al ex director de Ferrari, Mattia Binotto.

Oliver Hoffmann

La llegada de Binotto es significativa, pero totalmente lógica. El italiano, que dejó Maranello a finales de 2022, había estado hablando con varios equipos para regresar al paddock de la Fórmula 1, pero el proyecto de Audi es el que tiene más sentido para él y sus nuevos jefes.

La estructura de Audi es similar a la de Ferrari en muchos aspectos: es una fábrica de una gran marca de automóviles, que crea su propio chasis y su propia unidad de potencia. Binotto, que también fue director técnico de motor y de chasis en Ferrari, tiene una amplia experiencia en lo que se necesita para triunfar en la F1, y en cómo sacar el máximo partido del personal y las instalaciones.

Lo que la nueva estructura también conlleva, y esto es algo que Audi destacó en su comunicado de prensa, es que tiene a alguien a bordo que se centra por completo en sus mejores intereses. La situación de la dirección teniendo que hacer malabares para resolver los conflictos entre Sauber y Audi ya es historia, o el dilema entre lo que ocurre ahora frente a lo que pasará dentro de dos años.

Seidl, que llegó a principios de 2023, tuvo que equilibrar permanentemente las demandas de la actual estructura de Sauber frente a las ambiciones a largo plazo. Pero a medida que las luchas actuales comenzaron a afectar a esas esperanzas de futuro, quedó claro que la casa germana sentía que ya no podía continuar con un enfoque de las cosas tan dividido, entre dos personalidades fuertes.

Ahora, Binotto está al mando, y depende directa y exclusivamente de Audi. En palabras de Gernot Doellner, Consejero Delegado de Audi y Presidente del Consejo de Administración de Sauber: "Nuestro objetivo es llevar todo el proyecto de Fórmula 1 a la velocidad de la F1 mediante estructuras de gestión claras, responsabilidades definidas, interfaces reducidas y procesos de toma de decisiones eficientes. Para ello, el equipo debe ser capaz de actuar con independencia y rapidez".

Binotto no debutará en el cargo hasta el 1 de agosto, pero está claro que ahora el tiempo es esencial. No habrá un periodo tranquilo para sentarse y hacer balance de cómo están las cosas antes de pasar a la acción. Audi necesita moverse rápido para asegurarse de que está en la mejor forma posible de cara a 2026, y tiene que dar la vuelta a lo que ha sucedido en la pista hasta ahora.

Podría haber un nuevo director de equipo (los rumores sobre la contratación de Mike Krack, de Aston Martin, siguen estando presentes a pesar de haber sido desmentidos), y es probable que se desencadene una gran campaña de contratación. Y no descartes que Binotto se ponga en contacto con Sainz para intentar de nuevo llegar a un acuerdo. Y si lo consigue, podría ser el voto de confianza exacto que necesita para volver a encarrilar el proyecto de Audi.

