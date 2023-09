La FIA admite su error tras las 'no sanciones' a Verstappen

La FIA aseguró que Max Verstappen debería haber recibido dos penalizaciones de tres posiciones en la parrilla en el pasado Gran Premio de Singapur, una por cada infracción que le habría hecho caer hasta las últimas plazas de la parrilla. También prometieron que las decisiones en el circuito de Marina Bay no se utilizarán como precedente y, de hecho, se borrarán de la base de datos de incidentes a la que se refieren los comisarios al tomar decisiones.

¿Qué pasó con Max Verstappen en Singapur?: ¡Max Verstappen se escapa de tres sanciones en Singapur F1!

El neerlandés fue objeto de tres investigaciones por bloquear a sus rivales la pasada semana, incluyendo una a Yuki Tsunoda y otra a Logan Sargeant, mientras que la más grave hizo a varios perder bastantes segundos al quedarse detenido en el pitlane. Inmediatamente después de la clasificación, incluso el propio holandés esperaba recibir al menos una sanción en la parrilla, y asumió la culpa en el encuentro con el japonés.

Cuando Motorsport.com le preguntó al respecto, dijo: "Eso no estuvo bien, no le vi porque estaba hablando por la radio sobre cuál era el problema, y luego no recibí un aviso hasta que él estaba detrás de mí. Eso resume mi clasificación, fue bastante agitada y desordenada".

Al final se libró del castigo por los incidentes, y tan solo se llevó dos reprimendas, aunque que Red Bull recibió una multa de 5.000 euros por no comunicarle a su piloto que venía un coche más rápido por detrás. Las decisiones de la FIA sorprendieron a todos en el paddock, y varios representantes de distintas escuderías visitaron a los responsables para discutir el asunto.

Por su parte, Pierre Gasly, que obtuvo dos sanciones de tres lugares en la parrilla por el mismo motivo en el Gran Premio de España, fue de los muchos que mostró su desacuerdo: "He tenido decisiones en mi contra duras, con una penalización de seis posiciones en Barcelona este año por obstaculizar, y sin duda fue mucho menos de los que he visto. Tal vez ahora esté permitido, no lo sé, preguntaré".

Lando Norris fue otro de los que se quejó, y no entendía lo que pasó con el neerlandés: "Creo que debería haber sanciones más duras por bloquear a la gente, porque muchos lo hacen. Arruina tu vuelta, tu clasificación, y dejó a Yuki [Tsunoda] fuera cuando fue primero en la Q1, a nadie parece importarle lo suficiente, y ha pasado mucho esta temporada, bastante a mí, especialmente con ciertos equipos".

Las quejas de los pilotos por las sanciones de la FIA: Norris alza la voz en las quejas por la inconsistencia de la FIA

El tema salió a relucir en la reunión de directores de las escuderías el viernes en el Gran Premio de Japón, y el comisario Matteo Perini, que estuvo en ese puesto también en Singapur, admitió que al revisar las dos decisiones con las reprimendas se dieron cuenta de que era incorrecto y que merecía un castigo en parrilla.

El italiano también confirmó que no se utilizarían como precedente en el futuro, y también que la falta de avisos por radio de los monoplazas que se acercan no debería considerarse como situaciones atenuantes que protegen al piloto en cuestión de una sanción más grave.

En cuanto al incidente del pitlane, los comisarios de Singapur siguen respaldando su decisión de tan solo amonestar el piloto, puesto que esperar en esa zona del trazado no está expresamente prohibida en el reglamento, pero han comunicado que debería existir una norma que contemple esa circunstancia. Aunque los equipos y pilotos ahora tienen claridad, pueden cuestionar el hecho de que Max Verstappen comenzó más arriba de lo que debería en la pasada carrera y, por lo tanto, dejó a sus rivales sin poder sumar unos puntos porque su remontada fue más sencilla.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!