Hamilton, pesimista en Japón: "Está claro que no ganaremos"

Los Mercedes lucharon por la victoria hasta la última vuelta del pasado Gran Premio de Singapur, pero Russell tuvo un accidente poco antes de cruzar la bandera de cuadros y Hamilton tuvo que conformarse con la tercera posición del podio, un resultado que el británico dio por bueno.

Sin embargo, el fin de semana en el Gran Premio de Japón parece haber empezado de una manera muy diferente para el equipo de la estrella plateada, sobre todo en el lado del garaje de Lewis Hamilton, quien terminó 16º en la FP1 y 14º en la FP2, muy lejos de los mejores tiempos.

Debido a ello, el siete veces campeón del mundo reconoció las malas sensaciones al término de una jornada de viernes más problemática que productiva: "Ha sido un mal día para ser sinceros, hemos sufrido bastante".

"Hemos terminado dos segundos por detrás en la primera sesión y más de un segundo en la segunda. Así que estamos trabajando para intentar arreglar el coche, el equilibrio en concreto", añadió el piloto británico al hablar más centrado en el problema que le arruinó todo el viernes.

Adentrándose un poco más en el bajo rendimiento de su Mercedes, Lewis Hamilton admitió que los circuitos de alta velocidad no eran los mejores para las características de su monoplaza y se mostró bastante pesimista respecto a sus posibilidades para este fin de semana en Suzuka.

"Sólo tenemos que descubrir qué está yendo mal. Obviamente estuvimos mucho más cerca en la última carrera, pero no había muchas zonas de alta velocidad, solo había una curva de alta velocidad y tampoco era como las curvas que hay aquí".

"Nuestro coche siempre ha sido un poco más débil en las curvas de alta velocidad, en Silverstone ya no fuimos rápidos. Es un área en la que tenemos que trabajar, configurar el coche mejor y no sobrecalentar tanto los neumáticos, pero trabajaremos en ello durante la noche e intentaremos darle la vuelta mañana, pero está claro que no ganaremos este fin de semana", concluyó.

Tras el podio de Marina Bay, Lewis Hamilton consiguió arrebatarle la tercera posición del mundial de pilotos a Fernando Alonso, a quien ahora aventaja en 10 puntos, una medalla de bronce que ambos han reconocido que será su principal objetivo en lo que resta de temporada.

Galería: las mejores imágenes del viernes de F1 en el GP de Japón

