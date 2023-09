Norris alza la voz en las quejas por la inconsistencia de la FIA

El piloto inglés hizo el comentario a raíz de una controversia causada tras la clasificación del Gran Premio de Singapur 2023 de Fórmula 1, cuando Max Verstappen se escapó con un par de reprimendas por bloquear a otros pilotos en sus vueltas. Uno de ellos fue por impedir el paso a Yuki Tsunoda, lo que los comisarios determinaron que se debió en parte porque su equipo no dio la suficiente información, mientras que la segunda fue por detenerse al final del pitlane para generarse un hueco en pista, retrasando a varios monoplazas.

Las reprimendas sorprendieron a los rivales, que esperaban sanciones en la parrilla por ese tipo de incidentes, y aunque Pierre Gasly insistió en que pedirá explicaciones a la FIA, Lando Norris expresó su frustración: "No quiero decir demasiado, porque solo crearía controversia, pero creo que el bloqueo en pista fue el que debería haber sido penalizado, él bloqueó a alguien".

"No es solo culpa del equipo, sé que la escudería recibió una multa, pero también debería ser responsabilidad del piloto mirar sus espejos y ver si hay alguien allí", dijo a Motorsport.com. "No tienes nada más que hacer en toda la vuelta que mirar los retrovisores y ver si hay alguien allí, no hay más que hacer, y parece que a la gente le cuesta hacerlo".

"Creo que debería haber sanciones más duras por bloquear a la gente, porque muchos lo hacen, arruina tu vuelta, tu clasificación, dejó fuera Yuki [Tsunoda], y fue el primero en la Q1", dijo el inglés. "A nadie parece importarle lo suficiente, y ha pasado mucho esta temporada, a mí me ha pasado bastantes veces, especialmente con ciertos equipos, pero también depende del piloto mirar los espejos, como si no tuviera otra cosa que hacer que darle al botón de recargar y mirar, y algunos parecen que no son capaces de hacer eso, en la Fórmula 1 es una sorpresa".

Lewis Hamilton y Charles Leclerc coincidieron en que los pilotos deben tener un diálogo abierto con la FIA sobre las sanciones. El siete veces campeón del mundo dijo "Obviamente, yo estaba en el pitlane cuando todo el mundo paró, y no pude ver lo que estaba pasando delante. Siempre presionamos y trabajamos como podemos con la FIA para tener consistencia y hay algunas modificaciones, así que tenemos que seguir trabajando en ello".

Por su parte, el monegasco añadió: "Me sorprendió un poco, especialmente la [reprimenda] del pitlane, porque eso podría dar paso a situaciones bastante malas en el futuro, pero de nuevo, como dijo Lewis [Hamilton], siempre hay un diálogo abierto con la FIA, y tratar de explicarles cuál es nuestro punto de vista y mejorar. Estoy seguro de que tendremos esa discusión mañana por la tarde en la reunión informativa".

El propio Max Verstappen restó importancia a la polémica sobre sus posibles sanciones, y dijo que todo lo que había hecho era dar su versión de la historia: "Cada caso es diferente, y lo único que puedo decir sobre Singapur es que expliqué lo que pasó cuando estaba sentado en el coche, y la información que me dieron, es lo único que puedo hacer, ya depende de los comisarios tomar esa decisión".

Por otro lado, Alexander Albon, descontento con la sanción a Sergio Pérez por provocarle una colisión que le hubiera valido un octavo puesto, expresó: "Creo que es bastante delicado, la consistencia es algo en lo que insistimos muchos pilotos, y también los equipos y aficionados, pero es complicado. Por ejemplo, puedes tomar mi incidente con 'Checo' [Pérez] cuando tiene una penalización de cinco segundos, ¿pero es justo? Puede que no, así que creo que debe haber flexibilidad en algunos aspectos".

