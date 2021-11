Por qué Ferrari puede destacar en el GP de México

¿Qué podrá hacer Ferrari en el GP de México? Mattia Binotto, jefe de la Scuderia, ha señalado la pista de los Hermanos Rodríguez como la más adecuada para las características del SF21, aunque no se atreve a hablar de victoria.

Los de Maranello parecen ser la tercera fuerza, por detrás de Mercedes y Red Bull, por lo que si algo sucede entre los contendientes al título mundial, Max Verstappen y Lewis Hamilton, podrían ser los primeros en aprovecharse de la situación. Algo que ya ha pasado, aunque en Hungría tuvo éxito el Alpine de Esteban Ocon y en Monza los McLaren de Daniel Ricciardo y Lando Norris.

El impulso vino de la introducción del nuevo sistema híbrido montado en el cuarto motor, que dio una nueva chispa a la unidad de potencia. "Estoy contento con el progreso que he visto en las últimas carreras", dijo el director del equipo. "Me da un poco de confianza para las próximas, especialmente en México, donde correremos con la máxima carga aerodinámica en una pista que es menos sensible a la potencia, por lo que la brecha con Mercedes será menor. Puedo decir que la pista mexicana nos será más favorable que la de Austin”.

“La potencia siempre está disponible en recta, desde el principio de la recta hasta el final. En Austin, aunque usamos la máxima carga aerodinámica, casi pudimos igualar la velocidad de los demás. Teniendo en cuenta las dificultades del año pasado, ciertamente hubo un gran paso adelante: por supuesto, todavía hay una brecha con el mejor motor, pero ahora creemos que ya no es tan dramática”.

La Ciudad de México se encuentra a una altura de más de 2.200 metros, con un aire muy fino que requerirá una adaptación de los coches a las características de la pista: para compensar la pérdida de potencia, el turbo debe trabajar más cerca del límite –de 150 mil revoluciones–, produciendo así un mayor apoyo energético para la MGU-H.

Dado que Ferrari tiene un motor de combustión interna que sufre una diferencia de potencia con respecto a Mercedes y Honda, en una situación ambiental en la que el 6 cilindros cuenta menos, pero el nuevo ERS puede suplir una mayor diferencia, aquí es donde el optimismo del Cavallino Rampante está justificado. Aún más si cabe cuando a Mercedes se le atribuye el mérito de ser el equipo con el turbo más pequeño en comparación al de Honda. En el resto de pistas es una ventaja, mientras que a gran altura, el sistema de los bávaros muestra mayor fatiga en la ganancia de presión de soplado.

México también esconde otros escollos cuando se trata de enfriamiento y frenado: dado que la carga sobre la eficiencia aerodinámica contará más, es fácil pensar en cubiertas de motor con salidas de aire caliente y tomas de refrigeración de frenos más grandes.

El SF21 es uno de los coches que más aire necesita para salvaguardar la fiabilidad de sus piezas mecánicas, por lo que será interesante ver la semana que viene qué configuración se puede aplicar para afrontar el quinto viaje de la temporada en el que Binotto no participará, ya que se quedará en Italia para seguir el desarrollo del monoplaza de 2022.

Aunque como de costumbre, no habrá ningún problema en seguir el trabajo del equipo en tiempo real desde Maranello.