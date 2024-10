¿Podrá Ferrari conseguir el título de F1 2025 con Hamilton y Leclerc?

El presidente del Cavallino Rampante ofreció una entrevista a la Gazzetta dello Sport con motivo del Gran Premio de Italia 2022, y vaticinó un campeonato del mundo para Ferrari en la temporada 2026, gracias a la esperanza del cambio de reglas que debería restablecer el orden de la parrilla. Una perspectiva que sigue a una promesa que hizo en el circuito de Monza: "Estoy seguro de que en 2026 volveremos a ganar un campeonato del mundo de constructores y otro de pilotos con Charles Leclerc, lo lograremos antes de que se cumplan veinte años, ya que el último fue en 2008 y 2007".

¿Tendrán que esperar los aficionados de Maranello otros dos cursos para volver a la cima del Gran Circo? La esperanza de los seguidores es cumplir con esa expectativa pronto y, quizá, haya quien esté subestimando el trabajo que se está llevando a cabo en la dirección deportiva para preparar el 2025.

En los últimos días vimos que los de rojo trabajan en tres proyectos distintos al mismo tiempo, con la evolución del SF-24 que se estrenará en el Gran Premio de Estados Unidos, además del avance del 677, el monoplaza del próximo año con el que se estrenará Lewis Hamilton, y el estudio del coche de la nueva era reglamentaria en 2026, que empezará el 1 de enero.

La esperanza es que las alas 'más flexibles' devuelvan inmediatamente el éxito al Cavallino Rampante tras la victoria en el Gran Premio de Italia, al que le siguió un podio en el Gran Premio de Azerbaiyán y una pobre actuación en el Gran Premio de Singapur, donde tenían objetivos más altos y el botín que recogieron fue algo peor.

Sin embargo, a un Ferrari "derrochador" le correspondió un conjunto que supo reaccionar a las dificultades estivales con una gran capacidad de reacción, dando la sensación de que iban por el buen camino. Mientras, se vio la dimisión de Enrico Cardile con dirección a Aston Martin, y la llegada de Loic Serra, bendecido por Fred Vasseur.

La fase de revelo en la cúpula del departamento técnico pudo haber tenido un efecto negativo, pero el cohesionado grupo de técnicos italianos se unió para dar al responsable de la escudería una mejor idea de a lo que se enfrenta. Por lo tanto, en aras de la honestidad intelectual, es justo señalar que el proyecto 677 es uno nacido en base a las decisiones que Enrico Cardile tomó, en gran medida en el presupuesto de 2024.

El coche de 2025 será uno que no tendrá ninguna relación directa con el SF-24, con un chasis diseñado por Fabio Montecchi, en donde el piloto estará en una posición más adelantada. La suspensión delantera romperá con el clásico esquema push rod para pasar al pull rod, una solución que no ofrecerá grandes ventajas mecánicas, pero asegurará más opciones desde el punto de vista aerodinámico, lo que sigue a los conceptos de Red Bull y, sobre todo, McLaren.

El tercer elemento que rompe con el presente es la caja de cambios, en donde será más corta para desplazar el motor más atrás y redefinir el reparto de pesos según criterios que deberían jugar a favor de una ventana para los neumáticos más amplia, y abrir la posibilidad de los aerodinamistas de Diego Tondi de diseñar un difusor que cargue, pero que no sea demasiado sensible a los saltos.

Si pensamos que la escudería que acude al Circuito de las Américas como un coche competitivo, uno se pregunta, ¿por qué Ferrari debe esperar hasta la temporada 2026 para apuntar al campeonato? El equipo podría aprovechar al máximo la estabilidad reglamentaria para extraer el máximo potencial del 677, además de que contarán con la llegada de Lewis Hamilton.

El siete veces campeón del mundo traerá consigo no solo el talento de una leyenda, sino también la experiencia de quien lo vio todo, consciente de que la edad avanza y es mejor no esperar demasiado para lograr el octavo título, y en el Cavallino Rampante, con vía libre, querrán demostrar que saben estar a su altura.

No en vano, el propio Fred Vasser, en el Festival Deportivo de Trento de la Gazzetta, admitió: "Hamilton es un piloto que quiere tener garantías en términos de rendimiento, para él, este aspecto es siempre lo primero. Si ha elegido unirse a Ferrari, me confirma que podemos tener el coche adecuado, ese es el objetivo final, un piloto como Lewis [Hamilton] no viene a nosotros de vacaciones, y creo que estamos en el lugar adecuado en términos de rendimiento, necesitamos dar un paso adelante, y puedo decir que estamos dedicando muchos recursos a nuestro próximo proyecto".

La última frase es reveladora. Ferrari está haciendo todo lo posible para garantizar un monoplaza competitivo en 2025, y Charles Leclerc debería tener por fin en sus manos ese coche campeón del mundo que lleva esperando desde 2019. Por supuesto, McLaren, Red Bull y Mercedes no se dormirán, pero los italianos deberán aprovechar de inmediato la oportunidad de romper la sequía que dura desde 2008.

Loic Serra, alguien pragmático y atento, es consciente de todo esto y seguirá el desarrollo del 677 sin revolucionar de un proyecto que ya está muy adelantado. Fred Vasseur tiene una gran oportunidad de dar la gloria a los de rojo con su liderazgo, e intentar ganar en 2025, sin esperar a 2026 podría ser algo que puede suceder, aunque en la Fórmula 1 no se puede dar nada por sentado.

