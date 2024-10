Vasseur: "Hamilton no viene a Ferrari de vacaciones"

Para Frédéric Vasseur, la pareja formada por Lewis Hamilton y Charles Leclerc no tiene ningún 'pero'. Ambos durante sus carreras en las categorías de apoyo han corrido con el equipo que el actual director de equipo de Ferrari dirigió durante más de veinte años en Formula 3 y Fórmula 2, logrando los éxitos que ayudaron a abrirles las puertas de la Fórmula 1.

Vasseur se refirió a ello este jueves, hablando junto a Leclerc en el Festival dello Sport organizado en Trento (Italia) por la Gazzetta dello Sport. Tras ser recibidos con una gran ovación, ambos tocaron muchos puntos, desde la actual temporada, hasta su relación personal, pero obviamente no podía faltar el tema de Hamilton.

Vasseur reveló cómo la negociación con Hamilton fue inmediatamente cuesta abajo gracias a un deseo que Hamilton llevaba incubando 20 años. "Sí, no fue tan difícil convencer a Lewis", reveló, "recuerdo que en 2004 estuvimos juntos (en el campeonato europeo de F3) él en ese momento estaba ligado a McLaren-Mercedes, pero ya tenía en mente que tarde o temprano iría a Ferrari".

"Hablamos de ello hace tiempo, él siempre tuvo en mente este deseo, pero obviamente es un piloto que quiere tener garantías en cuanto a rendimiento, para él ese aspecto siempre está en primer lugar. Si ha elegido unirse a Ferrari me confirma que podemos tener el coche adecuado. Ese es el objetivo final, un piloto como Lewis no viene con nosotros de vacaciones y creo que estamos en el lugar adecuado en términos de rendimiento. Necesitamos dar un paso adelante y puedo decir que estamos dedicando muchos recursos a nuestro próximo proyecto".

Charles Leclerc, Ferrari

Leclerc en 2025 ya no será el único piloto ex-Vasseur en el box de la Scuderia, porque Hamilton tambiéne su pasado y una larga amistad con el director del equipo. ¿Podría haber celos por parte de Charles?

"Fred no es mi novia, nos queremos, nos respetamos, pero no hay celos", dice el propio monegasco. "Siempre he estado al tanto de las negociaciones entre Lewis y Ferrari, sabía que existía esa posibilidad, todo fue muy transparente y fui el primero en decir que para mí tener un compañero de equipo de ese calibre sería motivador".

"Cuando tienes a un siete veces campeón del mundo pilotando el mismo coche que tú es un reto súper interesante, además tengo una muy buena relación con Lewis y estoy seguro de que será igual en el futuro. Dicho esto, quiero decir que también tuvimos una gran asociación con Carlos, trabajamos muy bien y nuestra relación siempre ha sido genial. Dentro de unos meses pasaremos página, y admito que estoy deseando afrontar el nuevo reto con Lewis, todos los compañeros de equipo tienen siempre puntos fuertes y otros más débiles, así que siempre se puede aprender. Lo veo como una gran oportunidad".

Leclerc relató a continuación la relación especial que le une a Vasseur, un vínculo nacido hace muchos años, cuando aún era piloto de karting.

"No tengo un recuerdo claro, Fred y yo tenemos dos fechas diferentes en cuanto a nuestro primer encuentro, pero sin duda era muy joven. Nos conocemos desde hace muchos años y, por supuesto, eso crea una relación especial, a veces basta una mirada para entendernos. Por ejemplo, cuando cometo un error y veo que Fred viene a hablar conmigo le miro y le digo: 'Fred ya sé lo que vas a decir', él sonríe y se va porque sabe que lo he entendido. Otra cosa que aprecio mucho en él es la honestidad y sinceridad. Cuando estaba en Fórmula 3 o Fórmula 2 y tenía gente a mi alrededor que me hablaba sin filtros, cada vez que cometía un error siempre me lo decían claramente'.

"Cuando me convertí en piloto de Ferrari las cosas habían cambiado un poco, quizá porque te haces más famoso, o al menos eso creo, lo cierto es que mucha gente es un poco más tímida en su acercamiento, es más difícil recibir un comentario auténtico, sin filtros. Fred, en cambio, se me acerca y me dice a la cara lo que piensa, y creo que eso es muy importante en la Fórmula 1. No somos perfectos, cometemos errores, pero lo importante es aprender y crecer cada día", remató.