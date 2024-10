Leclerc será campeón cuando Ferrari cumpla su parte, afirma Clear

Jock Clear, un destacado ingeniero de Ferrari, concedió una entrevista recientemente al podcast F1 Nation, creado por la propia categoría, donde analizó varios aspectos del equipo de Maranello y, entre otras cosas, habló sobre Charles Leclerc, un piloto al que siguió desde cerca desde que entró a formar parte de la academia de jóvenes pilotos de la estructura italiana.

Si bien el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari se había visto en parte del paddock como una falta de confianza en Leclerc sobre su capacidad para convertir al Cavallino en campeón del mundo, el ingeniero británico lo negó en rotundo y aseguró que el piloto monegasco "al 100% tiene lo que se necesita para ser un campeón del mundo".

A lo que añadió: "Lo he dicho desde 2018, obviamente, ya trabajamos con él en la academia. Hemos visto las cosas correctas en las etapas correctas".

Analizando un poco más en profundidad a Leclerc, Clear destacó su velocidad en clasificación, donde de forma más habitual ha demostrado su nivel, y lo colocó en el escalón más alto de la historia, comparado incluso con algunos de los pilotos más reputados de la historia de la Fórmula 1.

"Tiene el ritmo en la clasificación. Dios mío, tiene, mejor dicho, sinceramente creo que es el mejor piloto clasificando que hemos visto. Es difícil remontarse tan lejos a las épocas de Michael Schumacher, Mika Hakkinen y gente así, pero él es el mejor clasificando, sin duda".

Y enlazó: "Y su gestión de carrera... Ya sabes, mira Monza, cuando todo está alineado, puede cumplir. Es una de esas cosas contra las que a menudo he sufrido".

Según el británico, la única posible duda estaría relacionada con el hecho de si Leclerc será capaz de cumplir el día en el que pueda luchar por el título de principio a fin.

"La única duda que tendría es que Charles aún no ha estado en esa situación en la que, quiero decir, el 2022 fue un buen ejemplo. Y creo que mirarías hacia atrás y dirías, ¿fue realmente una oportunidad de ganar un campeonato mundial? Hay que decir que sí, porque en un momento dado teníamos 40 puntos de ventaja en el campeonato, y estábamos en posición de vencer a Max en muchos circuitos, pero no estábamos preparados como equipo. Y creo que por la forma en que fue el desarrollo, Red Bull nos superó a finales de año".

Sin embargo, esa duda tampoco existe en la cabeza de Jock Clear, ya que afirma que Leclerc "lo logrará" en el momento en el que Ferrari sea capaz de darle un coche a la altura de las circunstancias durante toda una temporada.

"Y la verdad es que entonces los astros no se alinearon, y hubo cosas que Charles dijo que no estaban en al nivel de un campeón del mundo a lo largo de la temporada, pero ese es exactamente el punto, no vas a ganar un campeonato hasta que todos estén en ese nivel superior".

"Así que, cuando Charles rinde a ese nivel, tenemos que rendir a ese nivel junto a él. Y desde mi punto de vista, cuando todos estemos a ese nivel, sé que él rendirá a ese nivel. Sé que él puede hacer lo que se necesita cuando todos nosotros estamos cumpliendo. Así que cuando nosotros como equipo le demos un coche que de forma constante puede luchar por el campeonato, algo que estamos cerca de hacer ahora, Charles lo conseguirá", concluyó el de Maranello.

