Alonso, concentrado en un "sábado crucial" en Mónaco

Fernando Alonso vuelve este fin de semana al GP de Mónaco, una de las dos joyas de la Triple Corona que ya tiene, por primera vez desde mayo de 2018, cuando abandonó con el McLaren MCL33 a 25 vueltas del final.

Aquella jornada, el español aseguró haber disputado "la carrera más aburrida de la historia de la F1", pero sus expectativas son otras de cara a la quinta cita de la temporada 2021 de la Fórmula 1.

"Realmente no hay una carrera como ésta y estoy deseando estar allí de nuevo este fin de semana. He conseguido dos victorias en Mónaco en la Fórmula 1 y disfruto del elemento estratégico de los domingos aquí. Es un circuito muy desafiante y con las barreras a ambos lados durante toda la vuelta es un recordatorio constante de que no puedes cometer un error. Hay que concentrarse mucho durante toda la carrera. Pero esto es para lo que vivimos como pilotos de F1 y disfruto de esa emoción que tienes con las curvas cerradas y los baches en cada curva", comentó el asturiano.

Alonso tiene claro que el equipo Alpine afronta un enorme reto este jueves en los entrenamientos libres previos al fin de semana –algo que solo ocurre en Mónaco– y sobre todo en la clasificación del sábado, que en un circuito urbano como este es algo más que decisivo.

"Sin duda que tengo ganas. Creo que es un fin de semana muy especial, una pista única, y sí, la adrenalina es mayor este fin de semana que cualquier otro. Así que estoy deseando subirme al coche y espero que tengamos un fin de semana tranquilo", añadió en la rueda de prensa de este miércoles.

"Creo que el sábado es crucial aquí para conseguir el resultado. Así que en la clasificación tienes que dar esas vueltas al 100%. Creo que el domingo eres un poco más conservador, pero el sábado, diría que vas con todo. Somos optimistas sobre nuestras posibilidades de estar en la Q3, y las opciones de estar en los puntos con ambos coches. Tenemos que hacer el trabajo el sábado especialmente, pero debería ser un buen fin de semana".

El español llega tras puntuar en Emilia Romagna y Portugal, pero después de haberse quedado fuera de los puntos en su carrera como local en Barcelona tras una "estrategia suicida" en Montmeló.

El equipo francés es quinto en la general con solo 15 puntos, a 45 del siguiente, Ferrari, y con AlphaTauri a solo cinco por detrás. Alonso es el penúltimo de los pilotos que han logrado puntuar en lo que va de año, pero su compañero, Esteban Ocon, ha sumado solo cinco puntos más que él.

Información adicional de Adam Cooper

