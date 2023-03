Crónica de un desastre: cómo pudo Ocon recibir tres sanciones en Bahrein

Cargar el reproductor de audio

De estar fuera de posición en la salida a no cumplir correctamente su posterior sanción, la carrera de Esteban Ocon fue de mal en peor cuando también recibió una penalización por exceso de velocidad en el pitlane. Al final, se quedó fuera de los puntos y el equipo decisión dar por terminada su carrera del GP de Bahrein antes de tiempo.

¿Cómo fue posible que Esteban Ocon tuviera tres sanciones en Bahrein? La explicación

El desarrollo de los acontecimientos

La secuencia de los hechos comenzó antes de la salida, cuando Ocon se colocó ligeramente fuera de posición en la parrilla. Los comisarios consideraron que el neumático delantero derecho del francés estaba fuera de la parrilla de salida, por lo que se le impuso una penalización de cinco segundos.

Pero, cuando entró a cumplir ese castigo en su siguiente parada en boxes, las cosas se torcieron cuando sus mecánicos de Alpine se pusieron a trabajar en su coche antes de que se cumpliera el tiempo límite obligatorio.

En lugar de esperar a que pasaran los cinco segundos y luego empezar a tocar el monoplaza para cambiar los neumáticos, la FIA consideró que el primer mecánico se puso a trabajar después de 4,6 segundos, lo que suponía una infracción del reglamento. Eso le valió a Ocon una penalización de 10 segundos.

Explicando cómo se produjo el error, el director del equipo Alpine, Otmar Szafnauer, reveló que fue un sistema de cuenta atrás el que se equivocó, ya que empezó a contar antes de que el coche se detuviera.

"Fue solo un problema de sincronización", dijo. "Tenemos un sistema que hace una cuenta atrás en los auriculares de los mecánicos para indicarles cuándo pueden arrancar. Y eso se desfasó cuatro décimas de segundo".

"El sistema empezó la cuenta atrás 0,4 segundos antes. Tengo que ver por qué ocurrió, pero deberíamos compensarlo para que empiece medio segundo más tarde. Ese medio segundo no nos va a arruinar nada".

Pero las cosas no terminaron ahí, porque Ocon todavía acumularía otra penalización de cinco segundos más a la salida de boxes del circuito de Sakhir cuando se descubrió que superado roto el límite de velocidad de 80 km/h por solo 0,1 km/h (rodó en 80,1km/h en el carril de boxes).

Esteban Ocon, Alpine A523

Ahí, como en la salida, el error fue del piloto francés y no del equipo.

"Creo que estaba a medio metro de donde debía pulsar el botón del limitador de velocidad en boxes al principio de la salida", añadió Szafnauer. "Eso es cosa del piloto. Tiene un limitador de velocidad en el pitlane y cuando cree que está fuera del pitlane, lo levanta y entonces ya aceleras".

Errores extraños

Las penalizaciones extra que sufrió Ocon le relegaron a la parte trasera de la parrilla y, como los equipos siempre tienen que limitar el kilometraje de los motores para ahorrar y no tener que cambiar la unidad de potencia en las primeras carreras, finalmente se vio obligado a retirarse en boxes.

Aunque la cadena de acontecimientos fue muy frustrante tanto para el piloto como para la escudería, Szafnauer espera que le haya servido de llamada de atención para ser muy preciso de ahora en adelante.

"Es muy, muy raro que este equipo cometa ese tipo de errores operativos, como empezar a trabajar en el coche antes de tiempo", dijo. "Nunca he visto que eso ocurriera aquí antes. Y tenemos buenos sistemas para que eso no ocurra, así que confío en que no volverá a pasar".

"Esteban [Ocon], al estar fuera de posición en la salida, aprenderá de eso. Así que creo que, operativamente, podemos esperar tener carreras tranquilas y sin problemas a partir de ahora".