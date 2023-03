Los médicos no creían posible el regreso de Stroll hasta Australia

Cargar el reproductor de audio

El piloto canadiense se vio involucrado en un accidente de bicicleta en España mientras entrenaba, y allí se "golpeó" la muñeca izquierda, por lo que tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y a la inserción de un clavo en la muñeca derecha por parte del famoso médico de MotoGP, Xavier Mir, además de que se fracturó un dedo del pie.

Como resultado de eso, Lance Stroll se perdió los test de pretemporada de 2023 en Bahrein, donde el vigente campeón de la Fórmula 2 y reserva de Aston Martin Racing, Felipe Drugovich, lo sustituyó a los mandos del AMR23. No obstante, el hijo del propietario de la escudería inglesa regresó al paddock y, con la asistencia de una dirección aumentada, luchó contra el dolor para acabar sexto en el primer gran premio del año.

Sin embargo, el piloto reveló que su reaparición se produjo mucho antes de lo previsto, puesto que algunos médicos predijeron que tendría que esperar hasta la carrera de Melbourne, a principios del mes de abril. Cuando Motorsport.com le preguntó sobre cómo se había tratado de su dolencia, dijo: "Todo mi equipo médico ha sido increíble".

"Sin [Mir], no sería posible estar aquí ahora mismo, ha sido impresionante", continuó. "Mi osteópata ha estado conmigo diez horas al día rehabilitándome las muñecas, arreglándome el dedo del pie en la medida de lo posible. Hay una lista de personas que me han ayudado en las últimas dos semanas, hace catorce días exactamente, con médicos que me decían que quizá sería Australia [para volver a competir]".

Lance Stroll también explicó que había tomado paracetamol, ibuprofeno y adrenalina, pero que el dolor se convirtió en el "mayor factor limitante" en las últimas veinte vueltas, en particular con la cantidad de bloqueo de la dirección necesaria para la curva 10 a izquierdas.

El canadiense, que en los entrenamientos tuvo que recurrir a quitar la mano del volante para tomar la primera curva, añadió: "Estoy contento de ser sexto teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas. Hace diez días no podía moverme, no podía andar ni mover las dos manos, era prácticamente un vegetal, no pensaba estar aquí ahora".

Cuando se le puso sobre la mesa cuál era su programación para recuperarse entre la primera cita de Bahrein y la segunda carrera en Arabia Saudí, con dos semanas de margen, contestó: "Seguir la rehabilitación, tengo doce días para seguir trabajando en mi muñeca, pero me siento mucho mejor cada día".

"La muñeca derecha, de la que me operé, la noto muy bien, la izquierda creo que es solo [pasará] tiempo con pequeñas fracturas", insistió. "Así que debería estar mejor, y mis dedos de los pies están mejor cada día".

