Los actuales equipos de la F1 avisan: ¡No subestimes a Cadillac!

¿Podrá Cadillac conseguir un palmarés similar al de Haas F1 Team en su primer año en la Fórmula 1?

La escudería estadounidense la último que entró al Gran Circo con un proyecto completamente nuevo y fue capaz de sorprender con un sexto y un quinto puesto en las dos primeras carreras, terminando octavo en el campeonato por delante de Renault, Sauber y Manor.

Hay muchos paralelismos entre Haas y Cadillac, aparte del hecho de que ambos equipos representan a Estados Unidos. El punto más importante es que ambos se abastecen de muchas piezas de Ferrari -incluido el motor- y son socios con una relación muy estrecha como equipos cliente.

Esto no es una desventaja en la batalla de la zona media, dice el director técnico adjunto de Mercedes, Simone Resta, que fue cedido a Haas por parte de Ferrari hace unos años: "Es un problema menos del que tienen que preocuparse", afirma y cree que Cadillac podrá "competir en la zona media".

Los actuales equipos de F1 no subestiman a Cadillac

"Cadillac está invirtiendo mucho, contratando a mucha gente y, por lo que podemos ver desde fuera, está afrontando bien el problema", elogia Resta, que ve otro punto a favor por parte de Cadillac: el reglamento completamente nuevo tanto en términos de chasis y unidad de potencia.

"Hemos visto con equipos pequeños, como yo viví con Haas, que se puede empezar un nuevo ciclo con un equipo pequeño y lograr buenos resultados desde el principio. Así que no hay que subestimarlos", dice Simone Resta. "Será un reto, pero cualquiera puede hacerlo".

El director deportivo de Aston Martin, Andy Stevenson, también desconfía de Cadillac: "Obviamente están formando un equipo muy profesional y tienen buenos recursos financieros".

"Espero que Cadillac no sea demasiado fuerte, pero no podemos subestimarlos. Son un verdadero desafío y, por lo que vemos hasta ahora, un equipo muy profesional".

Esta especie de temor o respeto también se ve acentuado por la elección de los pilotos: con Sergio Pérez y Valtteri Bottas, han fichado a un dúo muy experimentado. "En cuanto a Checo, soy un gran fan suyo y me encantaría verle relanzar su carrera", dice Stevenson.

"Tiene un gran talento, es un gran piloto y creo que es genial verle de nuevo en pista. Lo estoy deseando".

El ingeniero jefe de Red Bull, Paul Monaghan, por supuesto conoce a Pérez de sus cuatro años juntos en el equipo austriaco. Según él, tuvo algunos problemas para seguir el ritmo de Max Verstappen, pero quizás el año sabático le ha sentado bien: "Creo que con un poco de sol y la cabeza más despejada, sí podría volver y ser bastante rápido de inmediato".

"No deberíamos olvidarnos de Valtteri", interviene Resta."Es muy emocionante para él y es una buena oportunidad para volver después de un año fuera", dice.

En general, los estadounidenses parecen tener un proyecto bueno y creíble, pero Monaghan también advierte de la parte inversa: Cadillac no debe asumir el éxito de inmediato.

"Cuando lo miras todo -nuevo coche, nuevas unidades de potencia, unos nuevos neumáticos, una nueva electrónica, combustibles sostenibles- y luego intentas construir un equipo en ese entorno, te haces una idea de lo que ha asumido Cadillac. Así que ¡buena suerte para ellos!", concluyó.