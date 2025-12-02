Todos

Previo
Fórmula 1

Pilotos y equipos de F1 para la temporada 2026: ¡alineaciones completas!

Mira cómo será la parrilla de pilotos y equipos de la Fórmula 1 en 2026, con los cambios, fichajes, ausencias y más. ¡11 escuderías y 22 pilotos!

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Los pilotos en el minuto de silencio por Eddie Jordan

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Ya están 100% confirmadas las alineaciones de pilotos y equipos para la temporada 2025 de Fórmula 1, y así es como lucirá la parrilla, con pocas novedades y la novedad de una escudería más con dos importantes regresos.

Pilotos y equipos y pilotos de F1 en 2026

Equipo de F1 Piloto 2026 Piloto 2026
Germany Mercedes United Kingdom George Russell  Italy Andrea Kimi Antonelli
Austria Red Bull Netherlands Max Verstappen  France Isack Hadjar
United Kingdom McLaren F1 United Kingdom Lando Norris  Australia Oscar Piastri 
United Kingdom Aston Martin Spain Fernando Alonso  Canada Lance Stroll
France Alpine France Pierre Gasly Argentina Franco Colapinto
Italy Ferrari Monaco Charles Leclerc United Kingdom Lewis Hamilton 
Italy  Racing Bulls New Zealand Liam Lawson United Kingdom Arvid Lindblad
Germany Audi Germany Nico Hulkenberg Brazil Gabriel Bortoleto
United States Haas United Kingdom Oliver Bearman France Esteban Ocon
United Kingdom Williams Thailand Alex Albon  Spain Carlos Sainz
United States Cadillac Mexico Sergio Pérez Finland Valtteri Bottas

Duración conocida de los contratos

Pilotos con contrato para la F1 2026 y equipos

Piloto Equipo Fin de contrato Edad Debut en
Netherlands Max Verstappen Red Bull 2028 28 2015
United Kingdom Lewis Hamilton Ferrari 2026+ 40 2007
Monaco Charles Leclerc Ferrari 2027+ 28 2018
United Kingdom Lando Norris McLaren 2027+ 25 2019
Australia Oscar Piastri McLaren 2028+ 24 2023
United Kingdom George Russell Mercedes 2026+ 27 2019
Italy Kimi Antonelli  Mercedes 2026+ 19 2025
Spain Fernando Alonso Aston Martin 2026 44 2001
Canada Lance Stroll Aston Martin Sin confirmar 26 2017
France Isack Hadjar  Red Bull Racing Sin confirmar 21 2025
United Kingdom Arvid Lindblad Racing Bulls Sin confirmar 21 2026
New Zealand Liam Lawson Racing Bulls Sin confirmar 23 2023
United Kingdom Oliver Bearman  Haas 2026 20 2024
France Esteban Ocon Haas 2026 29 2016
Thailand Alexander Albon Williams 2026 29 2019
Spain Carlos Sainz Williams 2026 31 2015
France Pierre Gasly Alpine 2028 29 2017
Argentina Franco Colapinto
 Alpine 2026 22 2024
Germany Nico Hülkenberg Audi 2026 37 2010
Brazil Gabriel Bortoleto  Audi 2026 21 2025
Finland Valtteri Bottas
 Cadillac 2026+ 36 2013
Mexico Sergio Pérez
 Cadillac 2026+ 35 2011

¿Qué cambia en la parrilla de pilotos y equipos de la F1 2026?

El mayor cambio para el próximo año tiene que ver con dos equipos: por un lado, Sauber pasará a ser Audi, y seguirá con sus pilotos Hulkenberg y Bortoleto. Por otro, llega un undécimo equipo, una escudería más que se suma a las diez que ya estaban, Cadillac, lo que supondrá el regreso a la parrilla de Valtteri Bottas y Sergio Pérez como pilotos titulares.

¿Qué pilotos de F1 cambiarán de equipo para 2026?

Tras confirmar Red Bull que Isack Hadjar llega al equipo principal desde Racing Bulls, es el único cambio de cromos entre los equipos, y todos los que han disputado la temporada 2025 y sigan en 2026 repetirán.

Técnicamente sí cambiará de equipo un hombre: Bottas ha sido piloto reserva de Mercedes en la F1 2025 y ha fichado por el nuevo equipo Cadillac como titular en 2026.

¿Qué pilotos debutarán en la F1 2026?

El único debutante en la Fórmula 1 2026 será el joven de 18 años Arvid Lindblad, nacido en Gran Bretaña y también con nacionalidad sueca. Actualmente es sexto en la F2 con Campos Racing.

Los dos pilotos del nuevo equipo de F1 que debutará en la categoría, Cadillac, ya son dos pilotos veteranos con muchas carreras, Bottas y Pérez.

Los debutantes de la F1 2025 Berman, Bortoleto, Antonelli y Hadjar seguirán. Doohan, que debutó en la F1 en 2025, no pasó de siete carreras, mientras que Lawson seguirá pero no era debutante como tal en 2025.

¿Qué piloto deja la Fórmula 1?

El último anuncio dejó la última confirmación: Yuki Tsunoda será el único piloto de los que acaban la temporada que no estará en la parrilla 2026 de F1. Sin el apoyo de Honda en Red Bull, y sobre todo tras no dar lo esperado en este 2025 como compañero de Verstappen, el japonés queda fuera, aunque Red Bull negocia un acuerdo con Honda para que les dejen sus motores y Tsunoda pueda hacer las llamadas TPC, las pruebas con monoplazas anteriores.

¿En qué equipo estará Checo Pérez en la F1, temporada 2026?

Después de un año sabático en 2025 tras su salida de Red Bull, Sergio Pérez estará de vuelta a la parrilla con el nuevo equipo Cadillac, que quería dos pilotos competitivos y con experiencia de cara al nuevo reglamento que la F1 estrena en 2026.

Mira:

La 2026 será la 15ª temporada de Pérez en F1 y Cadillac será su sexto equipo tras McLaren, Sauber, Force India, Racing Point y Red Bull.

¿En qué equipo pilotará Fernando Alonso en la F1 2026?

Alonso seguirá en Aston Martin por cuarta temporada consecutiva junto a Lance Stroll. El asturiano ve una gran oportunidad de recuperar la gloria en las nuevas reglas 2026, aunque admitió que si tiene un coche que le permita saborear de nuevo las mieles del éxito, esa podría ser su última temporada. Si no, probablemente siga también en 2027.

La de 2026 será la temporada número 23 de Alonso en F1 (todo un récord, como ya lo era) desde su debut en 2001, solo ausente en 2020 y 2021 durante ese parón que tuvo en la categoría.

¿En qué equipo pilotará Carlos Sainz en la F1 2026?

Carlos Sainz disputará en la F1 2026 su segunda temporada en Williams con Alex Albon como compañero. Será su 12ª temporada en Fórmula 1 desde su debut en 2015 con Toro Rossi.

¿En qué equipo pilotará Franco Colapinto en la F1 2026?

Después de que Alpine fichar a Colapinto y le diera gran parte de la temporada 2025 como sustituto de Jack Doohan, el argentino continuará con el equipo francés en 2026, en el que será su primera año desde el inicio (en 2024 debutó en la parte final del curso). Durante los primeros compases de 2025, Red Bull quiso ficharle para su equipo Racing Bulls, pero no se dio y ahora Red Bull busca piloto en otros lados.

