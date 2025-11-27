Reunión entre los pilotos y comisarios de la FIA: se revisan las directrices de carrera

A las 19 horas en Lusail comenzó un briefing con la presencia de todos los pilotos junto a representantes de la FIA y del GPDA (Asociación de Pilotos de Grandes Premios). En el orden del día está el polémico tema de las racing guidelines (directrices de carrera), que saltó a la luz tras la sanción impuesta a Oscar Piastri en el pasado Gran Premio de Brasil, así como en algunas otras sanciones discutibles durante este año.

El colegio de Comisarios Deportivos presente en Interlagos declaró al piloto de McLaren F1 responsable del contacto con la Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, sancionándolo con una penalización de diez segundos que Oscar cumplió antes del cambio de neumáticos. Muchos pilotos se posicionaron a favor de Piastri, considerando injustificada la decisión de los comisarios dada la dinámica del contacto.

Carlos Sainz había adelantado que durante el fin de semana del Gran Premio de Qatar, la Grand Prix Drivers Association (Asociación de Pilotos o GPDA) solicitaría una revisión urgente de las directrices de la FIA, adelantando que "quien haya visto una carrera sabe que Oscar en Brasil no tenía culpa alguna, quien ha pilotado un coche de carreras sabe que no podría haber hecho nada para evitar el contacto".

El encuentro se perfila como muy importante: si se encuentra una línea común, ya podrían llegar indicaciones sobre la revisión de las racing guidelines. La FIA ha pedido a todos los pilotos que se alternan en el panel de comisarios deportivos estar presentes en la reunión; además de Derek Warwick (en funciones este fin de semana), también han sido convocados en Qatar Pedro Lamy (presente en el colegio en el pasado GP de Brasil) y Vitantonio Liuzzi.

La Federación Internacional consideró importante la presencia de todos los comisarios 'pilotos', ya que uno de los temas de discusión es precisamente la uniformidad de juicio. Las racing guidelines no forman parte del reglamento deportivo, pero se consideran una herramienta que los comisarios pueden utilizar a su discreción y, según los pilotos, hay interpretaciones que varían según los casos, incluso cuando se producen incidentes con la misma dinámica.

En la reunión también se pondrá sobre la mesa la propuesta de evaluar la posibilidad de introducir un Panel de Comisarios Deportivos ‘permanente’, eliminando la rotación existente actualmente. Una decisión que, según varios pilotos, permitiría tener una memoria histórica de los incidentes, eliminando valoraciones diferentes en casos similares o idénticos.