Cómo Antonelli demostraba que era diferente incluso cambiando el motor

El joven de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, ya fue celebrado como un "niño prodigio" antes incluso de su carrera en la Fórmula 1. Aunque la temporada de debut del italiano de 19 años no transcurrió exactamente como Mercedes había esperado, su potencial ya era innegable en el karting.

Esa valoración la comparte también el actual piloto de NASCAR Connor Zilisch. "Corrí contra él durante tres o cuatro años", recuerda el estadounidense en el reciente podcast Gypsy Tales. "Siempre supe que llegaría a la Fórmula 1. Simplemente lo sabía".

"Es de esos que siempre perseveran y siempre están delante, da igual el ‘set-up’, el circuito o las condiciones. Y era uno de esos pilotos que, sin importar la situación, ya fuera en entrenamientos, mangas clasificatorias o lo que fuera, siempre estaban arriba. Sabía exprimir su kart al máximo".

La historia del intercambio de motor de Antonelli

Zilisch recuerda una anécdota curiosa de su etapa compartida en el karting: "Vino a Estados Unidos para correr una prueba en Miami. Uno de mis mejores amigos era su compañero de equipo. Él y su padre pensaban que todo se debía a su motor".

"El chico decía: 'Tío, tiene que ser por su motor'. Así que Kimi realmente intercambió el motor con ese chico". Aun así, Antonelli fue claramente más rápido que su compañero en la carrera. "Fue solo un ejemplo de que muchas veces no te das cuenta de cuánto marca la diferencia hasta que haces algo así", comenta Zilisch.

"Uno simplemente asume que es el material, y entonces él dice: 'Vale, pues intercambiamos'. Cambian los motores y Kimi va más rápido. Es algo en lo que siempre pienso cuando me acuerdo de Kimi. Saca el máximo de todo lo que le dan".

"Es uno de los mejores pilotos, está entre los tres mejores contra los que he competido, puramente por talento", añade Zilisch. "Así que siempre supe que sería uno de los que lo lograrían, igual que Arvid Lindblad". El británico de 18 años con raíces suecas correrá en 2026 para Racing Bulls.

Antonelli holt mit Platz 2 in Sao Paulo sein bestes Saisonergebnis 2025 Foto: Sutton Images

Zilisch: "Los días más increíbles de mi vida"

"Es una locura ver que ahora estén en la Fórmula 1. Pero el karting es un deporte tan increíble". El actual piloto de NASCAR, que el año pasado llamó la atención por una desafortunada caída en la Victory Lane, viajó en su día expresamente desde Estados Unidos a Europa.

"Pasé mucho tiempo en Europa. Fueron algunos de los momentos más increíbles de mi vida", recuerda Zilisch. "Pasé allí varios veranos cuando no tenía colegio. Estaba tres meses seguidos y corría contra chicos como Kimi Antonelli".

"En aquel momento no lo valoré, pero los días y meses que pasé en Europa sin mis padres, siendo un niño, yendo solo en bici a cenar, fueron los días más increíbles de mi vida. Y entonces ni siquiera me di cuenta de lo especial que era".

"Cuando miro atrás hoy, veo cuánto aprendí de niño y cómo maduré", subraya Zilisch, que se deja llevar por la nostalgia: "Sin duda, veo esa etapa como algunos de los días más increíbles de mi vida".