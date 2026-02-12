Verstappen, demoledor sobre los coches 2026: "No son divertidos, esto no es F1"

En el segundo día de test oficiales de la Fórmula 1 2026 en Bahrein, mientras los ingenieros siguen sumando kilómetros y datos con el nuevo reglamento, la voz más potente de la parrilla ha decidido no maquillarlo. Max Verstappen no se lo está pasando bien. Y no lo ha escondido.

Después de los días de shakedown en Barcelona y de sus primeras vueltas con el nuevo Red Bull impulsado por la unidad de potencia Red Bull Ford, el tetracampeón fue directo al grano cuando le preguntaron por sus sensaciones: "Para pilotar, no es muy divertido, honestamente. La palabra correcta es gestión". Gestión. Esa es la palabra que empieza a definir la F1 de 2026.

"No es Fórmula 1"

El gran cambio del nuevo reglamento es claro: un 50% de la potencia proviene ahora de la parte eléctrica. En la práctica, eso obliga a los pilotos a pensar cada metro de la vuelta. Dónde ahorrar. Dónde liberar energía. Dónde no pasarse.

Porque si te pasas, te quedas sin batería a mitad de recta.

Ya se ha visto en estos test: coches que pierden velocidad de forma abrupta tras un primer sector competitivo. Vueltas que se desinflan en el último tramo. Clasificaciones que, en el futuro, podrían depender más del mapa energético que del talento puro.

Y ahí es donde Verstappen ha trazado la línea roja. "No es Fórmula 1", afirmó sin rodeos. "Se siente un poco más como un Fórmula E con esteroides". La comparación no fue casual. La Fórmula E basa su ADN en la eficiencia y la gestión energética. La Fórmula 1, históricamente, en ir al límite.

"Como piloto puro, disfruto pilotando a fondo. Y ahora mismo no puedes hacer eso", explicó. "Hay demasiadas cosas pasando. Lo que haces con los inputs tiene un efecto masivo en la parte energética. Para mí, eso no es Fórmula 1".

'Anti-rracing'

Verstappen sabe que sus palabras no gustarán a todos. Lo anticipó incluso antes de terminar la respuesta. "Probablemente la gente no estará contenta conmigo por decir esto. Pero soy una persona que habla claro. ¿Por qué no voy a poder decir lo que pienso de mi coche? Yo no escribí el reglamento".

El neerlandés no cuestiona la igualdad —"las reglas son las mismas para todos y eso no es mi problema"—, pero sí la experiencia. Lo que define, según él, la esencia del piloto. "La forma de correr está cambiando. Es menos pura". El término que dejó flotando fue todavía más contundente: "anti-racing". Anticompetición.

En una carrera, quizá pueda entenderse cierto nivel de gestión. Pero si la clasificación —ese último reducto del talento en estado salvaje— también se convierte en un ejercicio de cálculo energético, el ADN del deporte muta. Y Verstappen lo siente.

"El coche es bonito… pero"

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Paradójicamente, no todo es negativo. El RB de 2026 le gusta… por fuera. "Me gusta la decoración. El coche se ve genial. Las proporciones son buenas", comentó. "Ese no es el problema. Es todo lo demás". Y ese "todo lo demás" es lo que le está robando la emoción. "Cuando me subo al coche, siempre daré lo mejor de mí. Ellos lo saben. Pero el nivel de entusiasmo para pilotar no es muy alto".

No es una crítica al esfuerzo del equipo —especialmente en un año clave con motor propio junto a Ford—. Es una declaración emocional. De sensaciones. De un piloto que ha construido su identidad sobre el límite absoluto.

¿Ganará el más rápido o el mejor gestor?

La pregunta inevitable llegó: ¿seguirá ganando el más rápido o el mejor gestor? Verstappen no dudó. "En la historia del deporte, los pilotos más rápidos o mejores normalmente ganan el campeonato o acaban en el mejor equipo. Los buenos pilotos siempre estarán arriba. Se adaptarán". No es un problema de adaptación. Es un problema de disfrute. "Mi preocupación no es esa. Es la experiencia general de pilotaje".

Y ahí está el fondo del asunto. La Fórmula 1 de 2026 aún no ha empezado oficialmente. Son solo test. Pero si el campeón más dominante de la era híbrida ya habla de falta de diversión y de un concepto "menos puro", el debate está servido antes incluso de la primera carrera.

Porque cuando alguien que ha ganado pilotando al límite dice que ahora no puede hacerlo, algo ha cambiado. Y mucho.