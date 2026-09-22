Horarios de WSBK 2026 en Cremona: qué necesita Bulega para ser campeón en casa

El Mundial de Superbikes llega este fin de semana, del 25 al 27 de septiembre, a su antepenúltima cita de la temporada 2026, la décima de todo el curso. Una ronda que, por otra parte, puede ser la que termine de decantar el título mundial a favor de Nicolò Bulega.

Tras una campaña apabullante, en la que solamente ha perdido una carrera de las 27 que se han disputado, el corredor de Ducati tendrá la gran oportunidad de, ante su público, en el circuito italiano de Cremona, asegurar la corona antes de dar el salto al Mundial de MotoGP para 2027. Así, apunta los horarios completos para una cita tan importante, qué necesita Bulega para cerrar el título y cómo verlo todo en directo a través de la televisión.

Horarios de la Ronda de Cremona (Italia) de WSBK 2026 para España

Viernes

Día Evento Hora Viernes 25 de septiembre

Libres de WorldSPB 09:40 - 10:05 Viernes 25 de septiembre

Libres 1 de WorldSBK 10:20 - 11:05 Viernes 25 de septiembre

Libres 1 de WorldSSP 11:20 - 12:00 Viernes 25 de septiembre Superpole de WorldSPB 14:10 - 14:35 Viernes 25 de septiembre Libres 2 de WorldSBK 15:00 - 15:45 Viernes 25 de septiembre Superpole de WorldSSP 16:00 - 16:40

Sábado

Sábado 26 de septiembre

Warm Up 1 de WorldSPB 09:00 - 09:10 Sábado 26 de septiembre Warm Up 1 de WorldSSP 09:20 - 09:30 Sábado 26 de septiembre Libres 3 de WorldSBK 09:40 - 10:00 Sábado 26 de septiembre Superpole de WorldSBK 11:15 - 11:30 Sábado 26 de septiembre

Carrera 1 de WorldSPB 13:00 Sábado 26 de septiembre Carrera 1 de WorldSSP 14:00 Sábado 26 de septiembre Carrera 1 de WorldSBK 15:30

Domingo

Domingo 27 de septiembre

Warm Up 2 de WorldSPB 09:00-09:10 Domingo 27 de septiembre Warm Up de WorldSBK 09:20 - 09:30 Domingo 27 de septiembre Warm Up 2 de WorldSSP 09:40 - 09:50 Domingo 27 de septiembre Carrera Superpole de WorldSBK 11:10 Domingo 27 de septiembre

Carrera 2 de WorldSPB 13:00 Domingo 27 de septiembre Carrera 2 de WorldSSP 14:00 Domingo 27 de septiembre Carrera 2 de WorldSBK 15:30

Para la ronda de Cremona, las carreras largas de WSBK serán, para España, a las 15:30 horas de la tarde, tanto el sábado como el domingo. Además, en la jornada dominical también tendrá lugar la Superpole Race, desde las 11:10 de la mañana.

Además, junto a la categoría de Supersport 600 (sábado y domingo a las 14:00 horas de la tarde), estará como telonera la categoría de SportBikes, con otras dos carreras sábado y domingo a partir de las 13:00h.

Qué necesita Nicolò Bulega para ser campeón de WSBK 2027 en Cremona

Nicolò Bulega tiene claro que quiere cerrar el título mundial de Superbikes en su casa, en Cremona. El italiano sufrió una caída recientemente, en un test privado con la MotoGP de 850cc, llegando a acabar en el hospital. Pero, aunque todo quedó en un susto, el corredor de Montecchio Emilia decidió saltarse el test colectivo del pasado lunes, en el Red Bull Ring, con los neumáticos Pirelli de MotoGP para el próximo curso, con tal de llegar en las mejores condiciones posibles a su cita con la historia de WorldSBK.

Bulega llega a la ronda de Italia con 553 puntos en el Mundial de Pilotos, después de haber ganado 26 carreras de 27 posibles. Su ventaja sobre su compañero de equipo en el Aruba.it Ducati, Iker Lecuona, es de 146 unidades (el español tiene 407).

Actualmente, quedan 186 puntos en juego, 62 por ronda (quedan tres, Cremona, Estoril y Jerez) por ganar las dos carreras largas del fin de semana (50, 25 cada una) y la Superpole Race (12). Así, Bulega tendrá su primera oportunidad de ser campeón del mundo de WSBK 2026 en la Race 1 de Cremona: lo logrará si sale con 161 puntos de ventaja sobre Lecuona.

De esta manera, Bulega necesitará sacarle 15 puntos a Bulega en la primera carrera larga en Italia. Es decir, necesita ganar la Race 1, y que el español sea sexto o peor. Si Bulega queda segundo, Lecuona tendrá que ser undécimo o peor. Y si queda tercero, el valenciano deberá ser 15º o peor. Si Bulega no acaba en el podio, deberá esperar al domingo para ser campeón.

Habida cuenta de que Bulega y Lecuona han sido primero o segundo desde la segunda ronda de 2026, en Portimao, de manera ininterrumpida (con el italiano delante salvo en una de las carreras de Donington Park), parece altamente improbable que Bulega pueda ser campeón el sábado, si Lecuona no tiene algún problema. Sus cuentas para el domingo serán mucho más fáciles: ganará el Mundial de Superbikes si acaba la Carrera Superpole con una ventaja de 149 puntos, o en la Race 2 si sale con un margen de 124 tantos.

Cómo ver por la tele en España la ronda de Cremona de WSBK 2026

La temporada 2026 del Mundial de Superbikes, y también esta décima cita del año, en Cremona, puede verse en directo por televisión en DAZN, con los planes 'Motor' y 'Premium'. La plataforma ofrece los entrenamientos libres del viernes, las Superpoles y todas las carreras, de todas las categorías. Recuerda que, aunque es un servicio de pago, WSBK es un contenido gratuito. Solo necesitarás estar registrado en la web de DAZN para ver WorldSBK.

Además, la ronda de Cremona también puede verse en la propia plataforma del campeonato, el SBK Videopass (que es de pago y cuyas retransmisiones son en inglés).

¿Cuántas vueltas se darán en las carreras de WSBK 2026 en Cremona?

Las carreras largas del Mundial de Superbikes, tanto la Race 1 del sábado como la Race 2 del domingo en Cremona, se disputarán a 23 vueltas. Además, la carrera Superpole del sábado será a 10 giros, como estipula el reglamento. Por otra parte, las carreras de Supersport 600 serán a 20 vueltas, y las de WorldSPB, a 12.

Así llega el Mundial de Superbikes 2026 a la Ronda de Cremona