Miller, "avergonzado" en Austria por ver cómo rodaba en "tiempos de la Bagger Cup"

Jack Miller ha admitido que se sintió "bastante avergonzado" después de que su ritmo cayera al "nivel de la Bagger Cup", la nueva categoría que acompaña a MotoGP desde este año y con motos que son más lentas que las Moto3, en el Gran Premio de Austria.

Aunque todos los pilotos de Yamaha tuvieron problemas en la que fue una de las peores carreras de la temporada 2026 para la marca japonesa, los problemas de Miller se vieron agravados por el desgaste extremo de sus neumáticos Michelin.

El ritmo del australiano se desplomó en las últimas cinco vueltas de la carrera, pasando de marcar tiempos por vuelta de 1:32 a 1:38. De hecho, completó la última vuelta en 1:40,225, lo que fue nada menos que ocho segundos más lento que el tiempo que marcó el ganador de la carrera, Pedro Acosta, en su camino hacia la bandera a cuadros.

A modo de comparación, incluso el ganador de la carrera de Moto3, Máximo Quilles, fue capaz de rodar en 1:39 durante algunas partes de la carrera del domingo. El bajón de Miller en los compases finales fue tan grave que cruzó la línea de meta 20 segundos por detrás de su compañero de equipo, Toprak Razgatlioglu, y casi un minuto por detrás de la KTM ganadora de Acosta.

En declaraciones posteriores, el corredor de Townsville afirmó que su neumático trasero se había deteriorado hasta tal punto que ya no podía acelerar a fondo en las largas rectas de Spielberg: "No es un día en el que esté contento, ni siquiera quiero pensar en él. Me da bastante vergüenza", afirmó.

"No pude hacer nada a partir de la vuelta 13 o 14, más o menos. La moto patinaba en recta, no se podía hacer una mierda con ella. Cambié al mapa 2 del motor en la vuelta 3, estaba en el grupo. Me di cuenta, más o menos en la vuelta 14, de que el neumático empezaba a quemarse de verdad en recta, en tercera y cuarta marcha. Así que cambié al mapa 3, que se suponía que era una especie de mapa de reserva. Me mantuve en él hasta que faltaban unas siete vueltas, yendo pegado a Toprak, y entonces ya estaba en la base de la goma [en las lonas]"

"Había una gran franja que estaba ya en la base del neumático, así que no podía dar gas en la recta. Tenía que ser cauteloso al entrar en las curvas porque, al estar en las lonas, las ruedas empiezan a patinar. Simplemente circulé y di vueltas para terminar la carrera".

Jack Miller, Pramac Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Miller afirmó que en ningún momento se planteó entrar en boxes para retirarse, aunque consideraba que su ritmo no difería de los tiempos registrados en la nueva Bagger Cup de Harley-Davidson.

"No soy de los que se retiran", dejó claro. "Estaba ahí fuera para hacer mi trabajo; la carrera no se acaba hasta que se acaba. Nunca se sabe puede haber una bandera roja o algo así. Es mejor estar en carrera que no estarlo. Sí, da vergüenza hacer un 1:38, son tiempos de la jodida Bagger Cup, pero al fin y al cabo, estoy aquí para hacer un trabajo y hoy el trabajo era la jodida 21ª posición".

Miller tiene problemas con la carcasa especial del neumático trasero

Michelin volvió a utilizar la carcasa trasera más rígida en Spielberg, una construcción de neumático especial que solo emplea en unas pocas carreras a lo largo del año. Esta carcasa trasera afectó a cada piloto y a cada moto de forma diferente; algunos informaron de problemas, mientras que a otros les pareció que les iba mejor.

Cuando se le preguntó cómo le habían afectado estas gomas de Michelin, Miller respondió: "Me cuesta mucho cuando tengo esta carcasa. Pero, en general, a todos nos cuesta mucho con ella, así que siempre es un poco un fastidio".

"Hemos tenido esta carcasa dos veces este año, en Tailandia y aquí [también en Brasil, pero era ligeramente diferente], y en ambas ocasiones terminé con una franja grande en el centro [en las lonas]. Así que tengo que intentar entender por qué; hago lo que puedo para preparar el neumático y levantar la moto".

Jack Miller, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Aquí es casi contrario a lo que dicta el sentido común, porque al levantar la moto es cuando empieza a patinar, al llegar al centro del neumático".

Los problemas electrónicos se suman a las dificultades de Yamaha

Miller explicó que Yamaha también se vio lastrada por problemas electrónicos en el Red Bull Ring, y afirmó que el resultado no habría sido diferente aunque la M1 hubiera tenido 40 caballos adicionales a su disposición.

"Durante todo el fin de semana hemos tenido problemas con la electrónica. Hoy ha ido un poco mejor, pero nada del otro mundo", comentó. "No somos capaces de transferir el peso con suavidad, así que cualquier acción brusca o lo que sea que hagas con este neumático lo desestabiliza y provoca un patinazo. Y una vez que empieza a patinar, no se recupera y el tiempo por vuelta se va ralentizando poco a poco, pero sin pausa".

"Los demás pilotos, especialmente los de Aprilia, son capaces de transferir la potencia muy bien y, a continuación, aprovecharla al máximo. Podríamos tener 40 caballos de potencia más, pero no vamos a poder aprovecharlos porque vamos a patinar, sobre todo con esta carcasa", cerró.