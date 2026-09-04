Alonso enumera por radio todos los males del Aston: "Motor, rectas, vibraciones..."

A veces hacen falta muchas vueltas y una larga reunión de ingenieros para explicar qué está fallando en un Fórmula 1. Fernando Alonso necesitó apenas unos segundos. Cuando desde el muro de Aston Martin le preguntaron durante la FP2 del GP de Italia cuáles eran sus principales problemas, el asturiano empezó a enumerarlos con una tranquilidad casi irónica: "Motor, las rectas, vibraciones, no tengo velocidad punta...". Una lista tan breve como demoledora que resumía a la perfección el viernes del equipo de Silverstone en Monza.

No había demasiado de exageración en sus palabras. Aston Martin ya llegaba al Templo de la Velocidad sabiendo que probablemente afrontaría uno de los fines de semana más complicados de la temporada y las dos primeras sesiones confirmaron esos temores. Después de acercarse mucho más a la zona media en Hungaroring y Zandvoort, el AMR26 volvió a aparecer instalado en las últimas posiciones.

En la FP2, Alonso solo pudo terminar 19º después de necesitar un segundo juego de neumáticos blandos para superar a los dos Cadillac y a su compañero Lance Stroll. Más preocupante que la posición era la distancia respecto al siguiente grupo: Aston Martin seguía claramente separado de una zona media que en Monza volvió a estar comprimida en pocas décimas.

Así fue el viernes: Fórmula 1 Russell manda en la FP2 de Monza con Ferrari muy cerca; Alonso y Sainz, fuera del top 15

El escenario tampoco ayuda a esconder las debilidades de Honda. El fabricante japonés estrenó en Zandvoort su primera evolución de la unidad de potencia de 2026, centrada en el motor de combustión, pero reconoció posteriormente que todavía debía trabajar especialmente en la manejabilidad de la nueva especificación. Alonso ya sufrió allí fuertes vibraciones y problemas en la entrega de potencia.

Y Monza es probablemente uno de los peores lugares para que esas carencias queden expuestas. La enorme importancia de las rectas y de la velocidad punta reduce el margen para compensarlas con el progreso que Aston Martin ha realizado recientemente en el chasis, especialmente desde la gran actualización introducida en Hungría.

De ahí que la radio de Alonso sonase casi más a diagnóstico que a enfado. Preguntado por cuál era el principal problema, el bicampeón terminó dejando claro que escoger solo uno era precisamente lo difícil. Después de dos grandes premios en los que Aston Martin había empezado a mirar hacia arriba, Monza le ha devuelto por ahora a una realidad mucho más incómoda.