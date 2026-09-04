Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Vasseur celebra el nuevo motor Ferrari, pero admite: "Aún hay un gap significativo"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Vasseur celebra el nuevo motor Ferrari, pero admite: "Aún hay un gap significativo"

Colapinto confirma el salto de Alpine tras recibir las mejoras: "Me impresionó"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto confirma el salto de Alpine tras recibir las mejoras: "Me impresionó"

Red Bull responde a las quejas de Verstappen por radio: "Está claro que tenemos un problema"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Red Bull responde a las quejas de Verstappen por radio: "Está claro que tenemos un problema"

Análisis de tandas largas: Mercedes y Ferrari, en otro mundo en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Análisis de tandas largas: Mercedes y Ferrari, en otro mundo en Monza

Así vivimos los libres del GP de Italia (Monza) de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Así vivimos los libres del GP de Italia (Monza) de F1 2026

Gasly, tras perder el podio de Mónaco: "Nos han robado; esto no va a acabar aquí"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Gasly, tras perder el podio de Mónaco: "Nos han robado; esto no va a acabar aquí"

Zarco vuelve con buenas sensaciones en Aragón: puntúa y acaba "sin dolores"

MotoGP
MotoGP
GP de Aragón
Zarco vuelve con buenas sensaciones en Aragón: puntúa y acaba "sin dolores"

Hamilton se alarma pese a la mejora del motor Ferrari: "Es preocupante, perdía 6 décimas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Hamilton se alarma pese a la mejora del motor Ferrari: "Es preocupante, perdía 6 décimas"
Previo
Fórmula 1 GP de Italia

A qué hora es la clasificación de F1 en Monza y cómo verla en directo

Mira a qué hora es la clasificación de F1 el sábado, la del GP de Italia en Monza, mira cómo verlo por la TV en directo, las claves, favoritos y más.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La Fórmula 1 celebra este sábado 5 de septiembre su duodécima clasificación de la temporada 2026, la del 77º GP de Italia, la 76ª en Monza. Apunta en este enlace a qué hora es la clasificación de F1 en Mónza, cómo puedes verlo, qué pilotos ya han hecho poles allí y más. ¡Y no te pierdas nada!

 

A un solo click, bien para ti y para nosotros

A un solo click, bien para ti y para nosotros

A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Italia 2026 en Monza

  • A qué hora es la clasificación de F1 de Italia en Monza: sábado a las 16:00h de España y en hora local

La Fórmula 1 continúa en su parte europea de la temporada, por lo que la clasificación del GP de Italia mantiene sus horarios tradicionales, y la clasificación empezará a las 16:00h (la carrera el domingo es a las 15:00h).

Horarios del GP de Italia de F1 2026

  • A qué hora son los Libres 3 de F1 del GP de Italia: sábado a las 12:30h de España y en hora local

La mañana del sábado verá una última sesión de entrenamientos libres, la FP3 del GP de Italia, que se disputa a las 12:30h locales y de España, a las 04:30h de México y las 07:30h de Argentina, como última posibilidad de afinar los coches... y de ensayar rebufos.

La clasificación de F1 es el sábado a las 16:00h y la carrera, el domingo a las 15:00h.

Cómo ver por la TV la clasificación F1 de Monza en directo

En España, necesitas suscripción a DAZN F1 (con el Plan Motor o Plan Premium de DAZN o con el Paquete Motor de Movistar + o el de DAZN de Vodafone TV) para ver la clasificación del GP de Italia de F1 2026 en Monza, con un previo desde las 15:00h y la clasificación a las 16:00h.

En Latam, tienes F1TV en inglés y de pago (es del propio campeonato), o ESPN mediante Disney + en casi todos los países, aunque en México se verá por Izzy o Sky. En Argentina, tienes ESPN o Fox Sports Argentina, dos opciones, para la clasificación de Italia.

¿Quiénes son los favoritos para la pole en Monza?

Los Mercedes son siempre favoritos, porque de hecho llevan 10 de 12 pole position posibles en 2026. Sin embargo, las dos últimas han sido de Lando Norris, y McLaren también tiene cosas que decir. Por supuesto, Ferrari juega en casa y estrena motor, y han demostrado buen ritmo con Lewis Hamilton y un Charles Leclerc que dará rebufo a su compañero, por lo que la lucha por la pole position está muy abierta.

¿Cuánto dura y cómo funciona la clasificación de F1 en Monza?

La clasificación del GP de Italia de F1 2026 tiene formato tradicional. La Q1 de Monza arrancará a las 16:00h y en ella participarán los 22 pilotos, que durante 18 minutos se jugarán el pase a la Q2, que se espera que arranque sobre las 16:25h.

En la Q2, con los 16 mejores tiempos de la Q1, se decidirán las diez plazas para formar las primeras filas de parrilla y el autor de la pole position durante 15 minutos. La pole se jugará en la Q3 de Monza, con los 10 más rápidos de la Q2, y con 12 minutos de duración. Pero ya se sabe que Andrea Kimi Antonelli, líder del mundial y piloto local, no optará a la pole porque tiene penalización por motor.

¿Quién tiene más poles de F1 en Monza y el GP de Italia?

  • El piloto que más poles ha hecho en el GP de Italia de F1: Lewis Hamilton, con siete (2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2020)
  • Los pilotos en activo que también han hecho poles en el GP de Italia de F1 y en Monza: Fernando Alonso con dos (en 2007 y 2020), Charles Leclerc dos (2019 y 2022), Max Verstappen dos (2021 y 2025), y Carlos Sainz (en 2023) y Lando Norris (en 2024), una.
  • Equipo con más poles de F1 en el GP de Italia: Ferrari con 23, por 12 de McLaren
  • Equipos en activo con pole position en el GP de Italia de F1 y en Monza: McLaren con 12, Mercedes y Williams con 7, y Red Bull, con 4.

Quién ha conseguido más position de F1 en 2026

  • Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis
  • Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cuatro y Lando Norris, con dos (las dos últimas)
  • Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras habían sido de Mercedes, las dos últimas de McLaren

¿Es importante conseguir la pole en Monza para ganar el GP de Italia de F1?

De 76 GP de Italia, 75 han sido en Monza (el otro, en Imola), y en esas 75 carreras, solo en 26 ganó el piloto que partía desde la pole position (el 34,67%), mientras que en el 49 (el 65,31% de las carreras de F1 en Monza) ha ganado un piloto que no salía primero.

Las claves de la clasificación de Monza, ¿por qué es especial?

  • La enorme importancia de la velocidad punta (Ferrari va con motor nuevo...).
  • El compromiso de carga aerodinámica (Mercedes destaca en cada punto).
  • La frenada de la primera variante (aquí importa las manos de los pilotos).
  • El rebufo (entre compañeros, como Leclerc le dará a Hamilton... o con algún rival).
  • El riesgo de esperar demasiado para salir (cuidado con los problemas de tráfico).
  • Y, en 2026, la importancia de las nuevas unidades de potencia y la gestión eléctrica (se ha bajado el límite hasta los 5 megajulios que se pueden recuperar).

Monza es particularmente interesante para esto: los coches pasan aproximadamente tres cuartas partes de la vuelta a fondo.

Resultados del GP de Italia de F1 2026 el viernes

Libres 1

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

1'23.008

   M 251.238
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 26

+0.173

1'23.181

 0.173 M 250.715
3 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 27

+0.304

1'23.312

 0.131 S 250.321
4 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 26

+0.425

1'23.433

 0.121 S 249.958
5 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 27

+0.636

1'23.644

 0.211 S 249.328
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 26

+0.711

1'23.719

 0.075 M 249.104
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 29

+0.794

1'23.802

 0.083 M 248.858
8 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 21

+0.998

1'24.006

 0.204 S 248.253
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 27

+1.020

1'24.028

 0.022 M 248.188
10 Estonia P. Aron Audi 61 Audi Audi 23

+1.169

1'24.177

 0.149 S 247.749
Ver resultados

Libres 2

FP2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 31

1'22.559

   S 252.604
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 29

+0.120

1'22.679

 0.120 S 252.238
3 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 32

+0.141

1'22.700

 0.021 S 252.174
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 25

+0.384

1'22.943

 0.243 S 251.435
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 27

+0.457

1'23.016

 0.073 S 251.214
6 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 26

+0.469

1'23.028

 0.012 S 251.177
7 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 26

+0.790

1'23.349

 0.321 S 250.210
8 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 29

+0.811

1'23.370

 0.021 S 250.147
9 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 30

+0.818

1'23.377

 0.007 S 250.126
10 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 29

+0.896

1'23.455

 0.078 S 249.892
Ver resultados

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Así vivimos los libres del GP de Italia (Monza) de F1 2026
Siguiente artículo Russell manda en la FP2 de Monza con Ferrari muy cerca; Alonso y Sainz, fuera del top 15

Mejores comentarios
Más de
Jose Carlos de Celis

La F1 anuncia un evento de presentación del curso 2027 "como nunca antes"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
La F1 anuncia un evento de presentación del curso 2027 "como nunca antes"

"Decepción y frustración": Alpine reacciona al fallo de la FIA sobre el podio de Mónaco

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
"Decepción y frustración": Alpine reacciona al fallo de la FIA sobre el podio de Mónaco

¡La FIA quita el podio de Mónaco a Gasly y se lo devuelve a Hadjar!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
¡La FIA quita el podio de Mónaco a Gasly y se lo devuelve a Hadjar!
Más de
Fernando Alonso

Así vivimos los libres del GP de Italia (Monza) de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Así vivimos los libres del GP de Italia (Monza) de F1 2026

De la Rosa revela "un problema eléctrico" en el Aston de Alonso en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
De la Rosa revela "un problema eléctrico" en el Aston de Alonso en Monza

Alonso enumera por radio todos los males del Aston: "Motor, rectas, vibraciones..."

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Alonso enumera por radio todos los males del Aston: "Motor, rectas, vibraciones..."
Más de
McLaren

Norris descarta a McLaren de la pole en Monza: "No estamos en la lucha en absoluto"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Norris descarta a McLaren de la pole en Monza: "No estamos en la lucha en absoluto"

Russell manda en la FP2 de Monza con Ferrari muy cerca; Alonso y Sainz, fuera del top 15

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Russell manda en la FP2 de Monza con Ferrari muy cerca; Alonso y Sainz, fuera del top 15

Bronca Briatore-Stella por el caso Gasly: acusaciones a un juez y enfado

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Bronca Briatore-Stella por el caso Gasly: acusaciones a un juez y enfado

Últimas noticias

Vasseur celebra el nuevo motor Ferrari, pero admite: "Aún hay un gap significativo"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Vasseur celebra el nuevo motor Ferrari, pero admite: "Aún hay un gap significativo"

Colapinto confirma el salto de Alpine tras recibir las mejoras: "Me impresionó"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto confirma el salto de Alpine tras recibir las mejoras: "Me impresionó"

Red Bull responde a las quejas de Verstappen por radio: "Está claro que tenemos un problema"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Red Bull responde a las quejas de Verstappen por radio: "Está claro que tenemos un problema"

Análisis de tandas largas: Mercedes y Ferrari, en otro mundo en Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Análisis de tandas largas: Mercedes y Ferrari, en otro mundo en Monza