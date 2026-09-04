A qué hora es la clasificación de F1 en Monza y cómo verla en directo

La Fórmula 1 celebra este sábado 5 de septiembre su duodécima clasificación de la temporada 2026, la del 77º GP de Italia, la 76ª en Monza. Apunta en este enlace a qué hora es la clasificación de F1 en Mónza, cómo puedes verlo, qué pilotos ya han hecho poles allí y más. ¡Y no te pierdas nada!

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A qué hora es la clasificación de F1 del GP de Italia 2026 en Monza

A qué hora es la clasificación de F1 de Italia en Monza: sábado a las 16:00h de España y en hora local

La Fórmula 1 continúa en su parte europea de la temporada, por lo que la clasificación del GP de Italia mantiene sus horarios tradicionales, y la clasificación empezará a las 16:00h (la carrera el domingo es a las 15:00h).

Horarios del GP de Italia de F1 2026

A qué hora son los Libres 3 de F1 del GP de Italia: sábado a las 12:30h de España y en hora local

La mañana del sábado verá una última sesión de entrenamientos libres, la FP3 del GP de Italia, que se disputa a las 12:30h locales y de España, a las 04:30h de México y las 07:30h de Argentina, como última posibilidad de afinar los coches... y de ensayar rebufos.

La clasificación de F1 es el sábado a las 16:00h y la carrera, el domingo a las 15:00h.

Cómo ver por la TV la clasificación F1 de Monza en directo

En España, necesitas suscripción a DAZN F1 (con el Plan Motor o Plan Premium de DAZN o con el Paquete Motor de Movistar + o el de DAZN de Vodafone TV) para ver la clasificación del GP de Italia de F1 2026 en Monza, con un previo desde las 15:00h y la clasificación a las 16:00h.

En Latam, tienes F1TV en inglés y de pago (es del propio campeonato), o ESPN mediante Disney + en casi todos los países, aunque en México se verá por Izzy o Sky. En Argentina, tienes ESPN o Fox Sports Argentina, dos opciones, para la clasificación de Italia.

¿Quiénes son los favoritos para la pole en Monza?

Los Mercedes son siempre favoritos, porque de hecho llevan 10 de 12 pole position posibles en 2026. Sin embargo, las dos últimas han sido de Lando Norris, y McLaren también tiene cosas que decir. Por supuesto, Ferrari juega en casa y estrena motor, y han demostrado buen ritmo con Lewis Hamilton y un Charles Leclerc que dará rebufo a su compañero, por lo que la lucha por la pole position está muy abierta.

¿Cuánto dura y cómo funciona la clasificación de F1 en Monza?

La clasificación del GP de Italia de F1 2026 tiene formato tradicional. La Q1 de Monza arrancará a las 16:00h y en ella participarán los 22 pilotos, que durante 18 minutos se jugarán el pase a la Q2, que se espera que arranque sobre las 16:25h.

En la Q2, con los 16 mejores tiempos de la Q1, se decidirán las diez plazas para formar las primeras filas de parrilla y el autor de la pole position durante 15 minutos. La pole se jugará en la Q3 de Monza, con los 10 más rápidos de la Q2, y con 12 minutos de duración. Pero ya se sabe que Andrea Kimi Antonelli, líder del mundial y piloto local, no optará a la pole porque tiene penalización por motor.

¿Quién tiene más poles de F1 en Monza y el GP de Italia?

El piloto que más poles ha hecho en el GP de Italia de F1: Lewis Hamilton, con siete (2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2020)

Los pilotos en activo que también han hecho poles en el GP de Italia de F1 y en Monza: Fernando Alonso con dos (en 2007 y 2020), Charles Leclerc dos (2019 y 2022), Max Verstappen dos (2021 y 2025), y Carlos Sainz (en 2023) y Lando Norris (en 2024), una.

Equipo con más poles de F1 en el GP de Italia: Ferrari con 23, por 12 de McLaren

Equipos en activo con pole position en el GP de Italia de F1 y en Monza: McLaren con 12, Mercedes y Williams con 7, y Red Bull, con 4.

Quién ha conseguido más position de F1 en 2026

Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis

Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cuatro y Lando Norris, con dos (las dos últimas)

Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 primeras habían sido de Mercedes, las dos últimas de McLaren

¿Es importante conseguir la pole en Monza para ganar el GP de Italia de F1?

De 76 GP de Italia, 75 han sido en Monza (el otro, en Imola), y en esas 75 carreras, solo en 26 ganó el piloto que partía desde la pole position (el 34,67%), mientras que en el 49 (el 65,31% de las carreras de F1 en Monza) ha ganado un piloto que no salía primero.

Las claves de la clasificación de Monza, ¿por qué es especial?

La enorme importancia de la velocidad punta (Ferrari va con motor nuevo...).

El compromiso de carga aerodinámica (Mercedes destaca en cada punto).

La frenada de la primera variante (aquí importa las manos de los pilotos).

El rebufo (entre compañeros, como Leclerc le dará a Hamilton... o con algún rival).

El riesgo de esperar demasiado para salir (cuidado con los problemas de tráfico).

Y, en 2026, la importancia de las nuevas unidades de potencia y la gestión eléctrica (se ha bajado el límite hasta los 5 megajulios que se pueden recuperar).

Monza es particularmente interesante para esto: los coches pasan aproximadamente tres cuartas partes de la vuelta a fondo.

Resultados del GP de Italia de F1 2026 el viernes

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