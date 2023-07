Leclerc: "Culpa mía, tengo que mejorar en estas condiciones"

Tras un viernes muy positivo, Charles Leclerc tuvo un sábado para olvidar en el Red Bull Ring. El sol dio paso a un tiempo incierto y el piloto monegasco de Ferrari sufrió mucho: en la clasificación al sprint no pudo pasar de la sexta posición y además una penalización de tres posiciones para la parrilla de salida por obstaculizar a Oscar Piastri durante la Q1 le hizo salir noveno.

Desde esa novena posición, no pudo remontar y cruzó la línea de meta en 12ª plaza, sin poder encontrar unas buenas sensaciones con su SF-23 en una carrera que empezó con la pista mojada y que terminó con el asfalto bastante seco. Tras bajarse de su monoplaza y siendo muy sincero, el monegasco asumió la responsabilidad del mal resultado.

"La respuesta es muy sencilla: no estoy al nivel que quiero estar en estas condiciones. Cuando está medio seco y medio mojado no tengo un buen feeling con el coche y me cuesta mucho ser rápido. No hay excusas, tengo que mejorar en estas condiciones", dijo a Sky Sport F1. "Desafortunadamente, estas condiciones nunca las encontramos a lo largo de una temporada, como mucho una vez al año y ahora lleva sucediendo tres carreras seguidas, y empieza a doler".

"Obviamente estamos trabajando en ello, pero parece que siempre se hace lo incorrecto. Así que pierdes confianza con el coche y el ritmo no está en ninguna parte. Ahora miro hacia delante, con total esperanza de hacer una buena carrera mañana", añadió el piloto de Ferrari.

La carrera del domingo será un escenario completamente diferente, ya que Leclerc saldrá desde la primera fila, al lado de Max Verstappen, pero sobre todo, la previsión meteorológica indica que los pilotos tendrán un día soleado con temperaturas algo más altas, aunque no tanto como el viernes.

"Esperamos que sea una carrera completamente en seco, porque nuestro ritmo fue bueno ayer. Solo es cuestión de encontrar la confianza y luego apretar al máximo. Veremos lo que podemos hacer, pero ayer las sensaciones fueron muy buenas en seco. No creo que tengamos el mismo ritmo que Red Bull, pero si hay una oportunidad lo intentaré".

Por último, en cuanto a la penalización que recibió por obstaculizar a Oscar Piastri en la SQ1, dijo: "Miraremos con el equipo qué podemos hacer mejor para evitar esas cosas. No lo estamos gestionando de la mejor manera posible, así que lo analizaremos juntos".

