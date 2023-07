Red Bull F1 establece "reglas claras" a Verstappen y Pérez

En la salida de la carrera al sprint del Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1 se vio una dura batalla entre los dos pilotos del equipo Red Bull, quienes estuvieron cerca de tocarse y tener un fuerte accidente. Sin embargo, todo se saldó en una pelea limpia entre Max Verstappen y Sergio Pérez para protagonizar uno de los mejores momentos de la lluviosa jornada del sábado.

El neerlandés falló cuando se apagaron los semáforos y el mexicano lo aprovechó para ponerse en paralelo e incluso superarlo hasta la llegada a la tercera curva. No obstante, en el proceso, el de Guadalajara lo arrinconó a un lado de la pista hasta el punto en el que el vigente campeón del mundo se quedó cerca de pisar la hierba que, al estar húmeda, posiblemente habría hecho que acabase contra el muro.

Max Verstappen conservó el liderato una vez que alargó su frenada, dejando al otro coche de los de las bebidas energéticas bloqueado por Nico Hulkenberg, que se aprovechó para estar muchas vueltas en la segunda plazas, aunque Sergio Pérez logró superarlo. De esa forma, los de Milton Keynes se llevaron un doblete que contentó al director del conjunto, Christian Horner, aunque dio su opinión sobre lo que sucedió al inicio.

"Creo que como ya hemos dicho, Checo [Pérez] se ha puesto en el lado derecho de Max [Verstappen], y afortunadamente no han chocado entre sí, por lo que un doblete es un gran resultado para el equipo. Las reglas están claras, competir contra el otro dejando espacio", dijo a Sky Sports antes de que se le preguntara si estaba conforme con cómo actuaron sus pilotos. "Por un lado, sí, y por el otro, no. Ha estado muy ajustado, pero creo que Checo probablemente no ha visto a Max".

Sea como fuere, el neerlandés se llevó los ocho puntos adicionales por su victoria en la cita al sprint, uno más que el mexicano, a quien le aventaja ya en 70 unidades tras ocho grandes premios completos y dos citas cortas de los sábados. Todo parece indicar que el vigente campeón sumará una nueva muesca en su culata cuando acabe el año, aunque Sergio Pérez no se dará por vencido tan fácilmente, y con mayor motivo cuando se habla mucho sobre su futuro.

Galería: las mejores fotografías del Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1

