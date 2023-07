OFICIAL: Nicholas Latifi, expiloto de F1, se retira "por ahora"

Nicholas Latifi, subcampeón de Fórmula 2 en 2019 y piloto de uno de los equipos más históricos de la máxima categoría del automovilismo como es Williams, donde compitió durante tres temporadas (2020, 2021 y 2022), ha anunciado este martes 18 de julio de 2023 su retirada del mundo del motor.

El canadiense se vio obligado a abandonar el Gran Circo a finales del curso pasado y dijo que usaría los primeros meses de la presente campaña para tomar una decisión sobre su futuro.

Ahora, tras más de media año transcurrido, Latifi ha confirmado a través de sus redes sociales que se aparta del mundo del automovilismo como piloto para dedicarse a uno muy diferente, ya que ha asegurado que empezará a estudiar en agosto para dedicarse a los negocios.

A nivel de resultados, el canadiense nunca destacó notablemente en las categorías inferiores y más tarde tampoco en la elite del automovilismo, de hecho, muchos achacaban su presencia en la F1 a las alarmantes necesidades económicas del equipo de Grove y a los patrocinadores que aportaba.

De hecho, el mayor capítulo de protagonismo para Latifi a lo largo de sus tres años en la Fórmula 1 no fue para nada deseado. Después de un 2021 titánico con batallas y miles de polémicas entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, fue él quien, por decirlo de alguna forma, tras su accidente decidió quién ganaría el título al provocar la aparición de coche de seguridad que fue muy beneficioso para el holandés y muy perjudicial para el británico.

Debido a esa acción, Nicholas Latifi recibió una gran cantidad de amenazas que ya pusieron en jaque su carrera deportiva y que él mismo denunció a través de sus redes sociales.

Ahora, casi dos años después de esa gran polémica y con 28 años recién cumplidos, el canadiense ha confirmado que por el momento no regresará a las pistas, ni en la Fórmula 1 ni en ninguna otra competición del mundo, ya que pasará a centrarse en el mundo de los negocios.

Así anunció Nicholas Latifi su retirada del automovilismo

"Hola a todos. Sé que no he hablado en redes sociales este año. He visto muchos mensajes de

seguidores de todo el mundo que me preguntan qué he estado haciendo y cuáles serán mis planes para el futuro. Tengo algunas noticias que me gustaría compartir con todos ustedes".

"Decidí muy pronto este año que no participaría en carreras en 2023. Me sentí muy extraño al no tener la misma rutina que había tenido durante más de la mitad de mi vida".

"Sabiendo que no estaría detrás del volante de un coche de carrera este año, empecé a pensar en lo que podría ser lo siguiente para mí, fuese en las carreras o en algo completamente diferente".

"Decidí que, para el futuro inmediato, quería tomarme un tiempo y dedicarme a algo diferente. Siempre tuve un gran interés por el mundo de los negocios, y dije que era algo que yo habría estudiado en la universidad si no hubiera seguido la ruta de las carreras. Con eso en mente, y sabiendo que podría estar tomándome un descanso de las carreras, decidí que quería titularme en administración de empresas y concentrarme en algo que transformaría la siguiente fase de mi vida".

"Comencé a dedicar mi tiempo a investigar las escuelas de negocios y ver cuáles encajarían bien, preparar una solicitud para ellas y estudiar para el GMAT (una prueba requerida en casi todas las escuelas de negocios). No fue fácil proceso y tomó muchos meses".

"Después de un recorrido de cinco meses desde el inicio del proceso, me complace decir que mi candidatura fue aceptada en London Business School (LBS), donde comenzaré a estudiar en agosto de este año".

"Esto no es necesariamente un adiós a el mundo de las carreras para siempre. Las carreras han sido mi vida desde los 13 años y todavía son algo que me apasiona. Sin embargo, sentí que este año podía ser el momento adecuado para explorar y buscar otras salidas en mi vida".

"Tengo muchas ganas de esta próxima etapa y quiero agradecer a todos los que me han apoyado a lo largo de mi carrera hasta ahora. Espero poder seguir contando con su apoyo ya que me tomo un tiempo para seguir un camino diferente".