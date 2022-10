Oficial: Nyck de Vries, piloto de AlphaTauri para la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Fin al rompecabezas que dejó la retirada de Sebastian Vettel de la F1: Alonso sustituirá al alemán en Aston Martin, Pierre Gasly ocupará el lugar de Alonso en Alpine y Nyck de Vries será piloto de AlphaTauri para la temporada 2023 de F1.

El neerlandés será compañero de Yuki Tsunoda en AlphaTauri el próximo curso, en el que será su debut como piloto titular en Fórmula 1, tras haberse estrenado en carrera este año.

"Estoy extremadamente emocionado de unirme a la Scuderia AlphaTauri para 2023", dijo De Vries, "y quiero agradecer tanto a Red Bull como al equipo por darme la oportunidad de conducir en la F1".

"Después de la F2, tomé un camino ligeramente diferente con el automovilismo, pero la F1 siempre ha sido mi sueño y estoy agradecido de poder cumplirlo. He tenido muchas oportunidades de experimentar el coche 2022 este año y creo que eso me ha colocado en una gran posición para la próxima temporada, espero que esto me haya ayudado a prepararme para lo que está por venir", dijo el neerlandés quien siente estará en un equipo de casa.

"He pasado la mayor parte de mi adolescencia en Italia en el karting, siempre me he sentido como en casa allí, así que para mí es genial unirme a un equipo italiano, que ya tiene un verdadero ambiente familiar, y estoy deseando conocer a todo el mundo y empezar a construir nuestra relación antes de la próxima temporada".

La vida de Nyck de Vries, piloto de 27 años (empezará 2023 con los 28 que cumplirá el próximo febrero) ha dado un espectacular giro en el último mes. El piloto disputó su tercera sesión de libres de F1 con Aston Martin en la FP1 de Italia a principios de septiembre y, por sorpresa, ese mismo sábado recibió una llamada de última hora de Williams para sustituir al enfermo Albon en clasificación y en carrera.

Pese al inesperado estreno, debutó a lo grande aguantando en la novena posición de la carrera de Monza, ganándose multitud de elogios y llevándose el premio a 'Piloto del día' del GP de Japón. De repente, su nombre entró en todas las quinielas de los equipos que aún tenían asientos disponibles (Williams, Haas, Alpine y AlphaTauri), y finalmente ha fichado por Red Bull para estar con los de Faenza.

Como junior de McLaren, el holandés ya mostró su talento en las categorías inferiores, ganando la Fórmula 2 en 2019 con ART en paralelo a varios compromisos en LMP2 en el WEC. Sin embargo, no encontró un asiento de titular en F1 y, ya bajo el ala de Mercedes, se pasó a la Fórmula E en 2020, convirtiéndose un año después en el primer campeón del mundo de la categoría eléctrica, en su segundo curso. Eso le hizo ganarse un test en IndyCar, en el que impresionó, pero mantuvo su programa de Fórmula E para este 2022.

Pese a un discreto año en Fórmula E (noveno en la clasificación de pilotos), aprovechó a la perfección su oportunidad en F1 y se ha ganado un asiento como titular en la categoría reina.

Tras convertirse en el 16º piloto de Países Bajos en debutar en F1, se convertirá en el octavo que disputará una temporada completa en la cima del automovilismo, donde compartirá parrilla con el héroe del país, Max Verstappen.

Con la noticia del fichaje de Pierre Gasly por Alpine y esta de De Vries, solo quedan dos asientos libres en la F1 para 2023, uno en Haas y otro en Williams).

