Los dorsales de la F1 2022: número de cada piloto y por qué

La F1 estableció que desde la temporada 2014 los pilotos tenían que llevar un dorsal fijo durante su carrera, solo pudiendo cambiar si se consigue el título y se decide llevar el #1 de campeón.

Si un piloto deja la Fórmula 1, conservará su número hasta dos años después sin que nadie más lo pueda usar, pero podrá elegir cambiar si regresa después de esos dos años completos fuera de la categoría.

Es decir, si un piloto no compite un año, se le guardará su número durante dos temporadas. Por eso los pilotos que regresan en este 2022 sin haber estado en 2021, Magnussen y Albon, conservan sus dorsales, y lo habrían perdido en 2023 si no hubieran vuelto este curso.

Max Verstappen usará en 2022 el dorsal 1 en F1 como vigente campeón del mundo tras su título en 2021. El holandés sí eligió defender el 1, al contrario que Hamilton tras sus mundiales, y aparcó temporalmente su clásico número 33. El 33 de Verstappen se debe a que su número favorito es el 3, pero ya lo tenía Daniel Ricciardo cuando Max llegó a la F1. Además es un número que le ha acompañado en varias ocasiones desde que competía de niño.

Daniel Ricciardo usa el número 3 en F1 porque es el dorsal con el que solía competir el que era su ídolo cuando era niño, Dale Earnhardt, multicampeón en NASCAR.

Lando Norris usa el número 4 en F1, y cuando le preguntaron la razón explicó que no la hay, o que al menos no es muy interesante. Básicamente vio que el 4 iba bien para sustituirlo por la A de su nombre y hacer el logo L4ndo.

Sebastian Vettel usa el número 5 en F1, y lo escogió porque con ese dorsal triunfó en karting en 2001 y con él en su Red Bull fue campeón del mundo por primera vez en la temporada 2010. Además de Verstappen, Vettel es el otro piloto que ha usado el número 1 tras ser campeón desde que hay número permanente. Lo hizo en 2014 tras su título en 2013. Luego, Rosberg se retiró cinco días después de coronarse y no pudo llevar el 1 y Hamilton nunca lo quiso cambiar por el 44.

Nicholas Latifi usa el número 6 en F1, y la razón es por su ciudad, Toronto. A la ciudad se le conoce como 'The Six' después de que el rapero Drake mencionara ese nombre y llamara 'Views from the 6' (vista desde los seis). ¿Y por qué seis? Básicamente porque la ciudad de Toronto estaba dividida en seis distritos y los dos códigos de teléfono fijo de allí empezaban o acababan en seis. Si en F1 Latifi eligió adrede el 6, en tres de sus cuatro años en Fórmula 2 los llevó por puro destino, ya que eran los que llevaba su equipo DAMS.

Pierre Gasly usa el número 10 en F1 porque con ese número fue campeón de la Eurocup Formula Renault 2.0 en 20213. Admite que le habría gustado también llevar el 21 con el que se coronó en Fórmula 1, pero lo llevaba Esteban Gutiérrez cuando el francés entró en F1. El dorsal 10, que en fútbol históricamente lo han llevado grandes estrellas, en Fórmula 1 también lo lució Kamui Kobayashi. El piloto francés, en su llegada al Gran Circo, afirmó que otra de las razones de lucir este número es por Zinedine Zidane, uno de sus grandes ídolos y Balón de Oro en 1998.

Sergio Pérez usa el número 11 en F1, y asegura que es por un ídolo futbolista. Pérez es aficionado del Club América (un equipo de fútbol de México), y allí jugó el delantero chileno Iván Zamorano en sus últimos años en activo: "Cuando Bam-Bam llegó al equipo me gustaba mucho como jugaba, los goles que metía, le cogí mucho cariño y como él llevaba el 11 en la camiseta, elegí ese número para correr", dijo hace años Pérez.

Fernando Alonso usa el número 14 en F1 porque es un número que le da suerte y hace referencia a una fecha clave: el 14 de julio, con el dorsal 14, ganó el campeonato del mundo de karting en 1996... con 14 años.

Charles Leclerc usa el número 16 en F1 como referencia a la fecha de cumpleaños, ya que nació un 16 de octubre. Admite que le habría gustado el 7 (que no se podía usar porque le pertenecía a Raikkonen) o el 10 (Gasly llegó antes que él a la F1).

Lance Stroll usa el número 18 en F1 porque asegura que es su número de la suerte. Con el 18 ganó el Campeonato Italiano de Fórmula 4. "Soy poco supersticioso, pero me gusta aferrarme a las pequeñas cosas que son importantes para mí. No quiero cambiar eso", defendió. También con 18 años llegó a la Fórmula 1...

Kevin Magnussen usa el número 20 en F1 porque es el dorsal con el que en 2013 fue campeón de la Fórmula Renault 3.5 con el equip DAMS. En 2022 vuelve a la Fórmula 1, pero como aún no habían pasado dos años completos desde su adiós (dejó la categoría a finales de 2020) ha podido mantenerlo.

Yuki Tsunoda usa el número 22 en F1 porque es un dorsal que le gusta ya que es el que llevó varias temporadas el también japonés Takuma Sato (el 10, con el que mejor le fue a Sato, estaba cogido por Gasly). Ese 10 no fue el único dorsal que quería y no pudo escoger: "Mi número en karting era el 11, pero Sergio Pérez lo eligió en F1. Así que simplemente dupliqué el número para llegar al 22. Además, lo llevó Jenson Button también, un piloto al que admiro".

Alexander Albon usa el número 23 en F1 y lo hace por su ídolo Valentino Rossi. Así lo explicaba él: "Siempre fui fan de Rossi, pero como no puedo reemplazar al 'Doctor', pensé en llevar su mitad". En karting, de niño, sí se atrevió con el 46. El 23 es un número mítico en el baloncesto tras portarlo leyendas como Michael Jordan o Lebron James. Como Magnussen, ha podido conservar el 23 porque solo estuvo un año fuera de la F1.

Guanyu Zhou usa el número 24 en F1, en el año de su debut. Como otros pilotos, el chino Zhou eligió el 24 por un ídolo, Kobe Bryant, la leyenda de Los Angeles Lakers que en sus últimos años llevó ese dorsal.

Esteban Ocon usa el número 31 en F1 porque con ese dorsal ganó sus primeros campeonatos en karting en Francia. Además es el que usó en su primer test en F1, y el que eligió como permanente cuando llegó a la máxima categoría.

Lewis Hamilton usa el número 44 en F1 porque ese dorsal era el que lucía en su kart en sus primeros años cuando era niño. "Era el número de registro del coche de mi padre, F44, y quise llevarlo en F1". Con él ha hecho leyenda ganando seis de los siete títulos que tiene (el otro fue en 2008, cuando no había dorsales permanentes y se coronó con el 22 tras haber descalificado a McLaren el año anterior).

De hecho, solo ha usado el número 1 de campeón durante una sesión de entrenamientos libres en el GP de Abu Dhabi 2018. Cuando se le preguntó por ello en ese momento, así lo explicó: "El 44 es mi número especial, y de hecho todo el equipo me dijo que cuando viajan y ven un autobús con el 44 o un vuelo o un asiento número 44, se acuerdan de mí. Se está convirtiendo en parte de sus vidas, lo cual es genial, porque así es exactamente como me ocurre a mí. El 1 pensé que sería guay llevarlo una vez, pero cada año es un nuevo desafío y volvemos a empezar".

Para este año, como puedes ver en la imagen que abre este artículo, Hamilton ha modificado la apariencia de su dorsal y lo ha pintado de amarillo y con una serigrafía que recuerda al 46 de Valentino Rossi, en homenaje al multicampeón de MotoGP retirado y con el que compartió una genial jornada intercambiando su coche por su moto a finales de 2019.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ con el número 1 en su coche 1 / 3 Foto de: Manuel Goria / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 2 / 3 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 3 / 3 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mick Schumacher usa el número 47 en F1, según él mismo, por "una mezcla divertida de cosas". A Mick le gustaba el número 4 porque con él ganó en Fórmula 3 y el 7 por los mundiales de su padre. "Y luego está el hecho de que si se calculan todos los días en que cumple años nuestra familia suman 47. Es algo bonito para mí".

Carlos Sainz usa el número 55 en F1. Quería el 5, pero le pertenecía a Vettel, y escogió el doble 5. Con eso, pudo crear el hashtag #Carlo55ainz.

George Russell usa el número 63 en F1. Y, al igual que con otros de sus rivales, se debe a que encaja bien con su nombre, ya que 63 se puede transformar en GR, sus iniciales.

Valtteri Bottas usa el número 77 en F1. No oculta que prefería el 7 que le pertenecía a Raikkonen, así que usó el doble 7 que, como en otros casos, encaja con su 'marca', Bo77as.

¿Qué números que no se pueden usar en la Fórmula 1?

Tras la muerte de Jules Bianchi, la F1 retiró el dorsal 17 y ningún piloto puede usarlo.

Más allá del 17, hay una regla que permite a los pilotos conservar su número incluso dos años después de retirarse, por lo que los que se retiraron en 2020 no se podrán usar hasta 2023 y los que se retiraron en 2021 no se podrán utilizar hasta 2024.

Estos son los números que pertenecen a otros pilotos y aún no se pueden usar:

El 8 de Romain Grosjean no se podrá usar hasta 2023.

El 26 de Daniil Kvyat no se podrá usar hasta 2023.

El 27 de Nico Hulkenberg

El 51 de Pietro Fittipaldi

El 89 de Jack Aitken

El 7 de Kimi Raikkonen no se podrá usar hasta 2024. Raikkonen llevaba ese número sin ninguna razón especial, porque era el que llevaba en Lotus cuando la F1 empezó a tener dorsales fijos.

El 9 de Nikita Mazepin no se podrá usar hasta 2024.

no se podrá usar hasta 2024. El 99 de no se podrá usar hasta 2024. El italiano lo llevaba porque es su número favorito. Es el número más alto y quedó libre tras pasar dos años fuera de la F1 su anterior portador, Adrian Sutil.

Nota: decimos que no se podrá usar hasta X año, pero si piloto que dejó la F1 vuelve el año en el que ya expira su número, tendrá prioridad de elegirlo por delante de un piloto que debute y también lo quiera.