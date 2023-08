Vowles explica por qué la honestidad hará crecer a Williams F1

A finales de 2022, Williams firmó un contrato multianual con el piloto Alex Albon, mientras que la incertidumbre rodea el futuro de su compañero de equipo, Logan Sargeant, para la próxima temporada. El ex-jefe de estrategia de Mercedes, James Vowles, ha respaldado públicamente al estadounidense, que aún no ha puntuado en su inicio de carrera como rookie.

Vowles tiene como objetivo un plan de recuperación de cinco años para convertir de nuevo a la escudería de Grove en una fuerza competitiva de la parilla, y dijo que es mejor ser honesto con los pilotos interesados en llegar al equipo en lugar de tentar a un posible fichaje con falsas afirmaciones, sólo para acabar perdiéndolos antes de lo previsto.

"Cualquier cosa que hagas para que [terminen dándose] cuenta de que los números son ficticios te dará una ganancia a corto plazo, para [acabar sufriendo] un déficit masivo a largo plazo, incluyendo la pérdida de un piloto", dijo Vowles.

Williams ha fichado al jefe técnico de Alpine, Pat Fry, y el antiguo trabajador de Brackley dijo que se fijó en él en enero, pero que después tardó tres meses en convencerle para que se uniera.

Vowles añadió que fue su visión a largo plazo para el equipo lo que ha hecho que salga adelante el acuerdo, mientras que Albon sigue "muy cómodo" con los plazos, en vista del reciente progreso de Williams. El equipo ocupa la séptima posición en la clasificación de constructores.

"Lo que he hecho, con Pat como con Alex también, es mostrarles por qué vamos a avanzar en la visión a largo plazo", explicó Vowles. "Lo mejor que puedes hacer es preguntarle a Alex. Pero te darás cuenta de que está muy a gusto donde está ahora, porque puede ver lo que hemos hecho en los últimos seis meses y cuál es el camino a seguir en los próximos años".

Vowles explicó que esta combinación de mostrar los progresos realizados y poner los cimientos para el futuro es lo que impedirá que los trabajadores contratados se marchen.

Y añadió: "Si haces cualquier otra cosa, lo único que consigues es que en un momento dado se queden con la boca abierta: 'Esto no es la realidad de lo que les prometiste'. Por eso me he centrado todo el tiempo en el largo plazo y en un análisis veraz, pero permitiendo que la gente compre esa visión", finalizó.