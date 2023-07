De Vries pone a Max Verstappen como su "hermano mayor" en la F1

La vida de Nyck de Vries cambió después del Gran Premio de Italia de la pasada temporada, cuando sustituyó a Alexander Albon en Williams para acabar puntuando en su estreno en la Fórmula 1. Eso le abrió las puertas para ganarse un asiento como titular en el Gran Circo con AlphaTauri después de ser campeón de la Fórmula E y trabajar como reserva de Mercedes.

Sin embargo, el inicio de la campaña del piloto neerlandés no ha sido el esperado, muy lejos del rendimiento de su joven compañero Yuki Tsunoda. Último en la clasificación general y sin ningún punto, busca resarcirse para demostrar a su escudería y a toda la compañía de Red Bull que puede ser válido para el conjunto de Faenza.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña, se le preguntó si se había apoyado en su compatriota Max Verstappen, quien es el protegido de los de las bebidas energéticas: "Nos conocemos desde que teníamos como ocho años, así que esa relación siempre ha sido genial. Y como he dicho antes, lo siento como un hermano mayor en este paddock, nos respetamos mucho, esa relación sigue siendo muy buena".

El vigente campeón del mundo no es el único con el que habla Nyck de Vries, sino que también lo hace con otro con el que compartió muchos momentos en la Fórmula E, Stoffel Vandoorne: "Stoff [Vandoorne] y yo estamos muy unidos. Hemos hecho tres grandes temporadas juntos, hablamos el mismo idioma, estamos muy unidos, así que nos mandamos mensajes regularmente, pero no sólo Stoff, siento que tengo buena gente a mi alrededor, me siento cómodo y apoyado".

"Creo que como piloto, a lo largo de tu carrera, siempre estás luchando por tu supervivencia, y en diferentes etapas de tu carrera estás librando diferentes batallas. Me encontré a veces sufriendo para continuar mi trayectoria", dijo el holandés. "He pasado por diferentes etapas y batallas a lo largo de mi carrera, y hoy no es otra cosa que lo que he vivido en todos los años anteriores".

En el momento en el que se le cuestionó sobre si las carreras antes de la pausa veraniega representaban un antes y un después para él, respondió: "No, creo que cada día, se trata de dar lo mejor de mí, y de intentar rendir lo mejor posible en la pista. Así que es julio y [viene] el verano, pero además de eso, no siento nada diferente al respecto, siempre me esfuerzo por ser lo mejor de mí mismo y hacer el mejor trabajo posible".

