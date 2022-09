De un café a los puntos: la historia del debut soñado de De Vries en F1

Cargar el reproductor de audio

Cuando el campeón de Fórmula E con Mercedes, De Vries, apareció en el paddock de Monza el viernes, nadie podía predecir la montaña rusa que le esperaba. Ni siquiera él, claro.

Como siempre, por su rol en Mercedes, De Vries se puso a disposición de sus equipos cliente como piloto reserva y disputó la primera sesión de entrenamientos libres del viernes con el Aston Martin de Vettel.

Sebastian Vettel y el equipo le elogiaron por su aportación, pero el resto del fin de semana iba a ser para él un juego de niños: alguna aparición ante los medios de comunicación y los invitados VIP, y luego a ver la carrera del domingo junto al director de Mercedes, Toto Wolff, como suelen hacer él y su compañero Stoffel Vandoorne.

Y de hecho, hablando con los medios de comunicación después de la FP1, la conversación se centró más en el futuro del holandés que en su sesión de entrenamientos libres.

"Pensaba que íbamos a hablar de la sesión de FP1, sois todos muy agresivos", dijo cuando las preguntas pasaron directamente a sus planes para 2023.

Añadió que la silly season de la F1 2022 ha sido "más volátil que las criptomonedas", quizás presagiando lo que ocurriría más tarde ese fin de semana.

Cuando el sábado por la mañana llegó la noticia de que el piloto de Williams, Alex Albon, había sufrido una apendicitis, De Vries era la opción obvia para sustituirle en el equipo con motor Mercedes. De Vries no sólo había conseguido familiarizarse con la conducción de un coche de F1 en Monza, sino que también había realizado una FP1 con el equipo de Grove en mayo, en Barcelona.

James Vowles, de Mercedes, fue quien llamó a De Vries para informarle de la noticia apenas 90 minutos antes de la FP3, mientras tomaba un café en el Paddock Club del circuito de Monza como parte de sus otras obligaciones.

Al llegar al box de Williams, el equipo se apresuró a prepararle para la única sesión de entrenamientos que iba a disputar con el coche antes de la clasificación, lo que le iba a convertir en el primer piloto desde Harald Ertl en 1978 en competir para dos equipos diferentes durante un fin de semana de gran premio.

"El equipo tuvo que ajustar rápidamente muchas cosas, como mi asiento y las posiciones de los pedales", explicó. "En la FP3 realmente sólo tienes dos tandas porque sólo tienes dos juegos de neumáticos. No hay espacio para tandas largas, tienes que apretar inmediatamente antes de la clasificación".

Recordando los acontecimientos del sábado, el jefe del equipo Williams, Jost Capito, dijo a Motorsport.com: "Llegó con una gran sonrisa, a pesar de que sabía que sería extremadamente difícil".

"Conoce al equipo y el equipo hizo todo lo posible para apoyarle para que tuviera éxito. Creemos en él, sabíamos lo que podía hacer".

Pero aunque el Williams de baja carga aerodinámica era una máquina muy diferente al Aston Martin -y en beneficio de De Vries, también más competitivo en Monza- esa confianza resultó estar justificada.

En la clasificación, el holandés fue inmediatamente más rápido que el piloto titular Nicholas Latifi en sus dos vueltas de la Q1. Y aunque su vuelta más rápida se la eliminaron por los límites de pista, la vuelta anterior que había hecho fue suficiente para pasar a la Q2.

Su vuelta rápida en la Q2 se vio arruinada por un error en la frenada, y ahí terminó su clasificación, pero una serie de penalizaciones en la parrilla le hicieron pasar a un octavo puesto de salida para el domingo.

Después de la carrera, De Vries reveló que no había podido dormir el sábado por la noche debido a la adrenalina.

"Las últimas 24 horas han sido un sueño. No he tenido mucho tiempo para pensar porque todo ha sido muy precipitado", admitió.

"Dormí fatal; pasé de la excitación a los nervios, y no me atreví ni a mirar mi seguimiento del sueño porque básicamente me pasé toda la noche despierto.

"Pero eso quizás me ayudó. No podía pensar y sólo tenía que seguir con el trabajo. Cuanto más cerca estábamos de la carrera, más se convertían esos nervios en energía".

Max Verstappen, que salía junto a él en la parrilla (7º), intercambió mensajes de felicitación con su compatriota durante la noche y le dio un consejo antes de la salida.

"Sólo le dije que tiene que disfrutar y no estresarse demasiado", comentó el de Red Bull Racing. "No hay que pensar demasiado en hacer una buena salida o una buena primera vuelta, sólo hay que dejar que las cosas sucedan y parece que Nyck lo asumió perfectamente".

De hecho, lo hizo, porque el domingo el piloto de 27 años hizo una salida buena a pesar de apenas haber podido practicar los procedimientos, sobrevivió a la típica melé de Monza en la curva 1 y luego defendió su puesto en el tren del DRS que formó Daniel Ricciardo.

Aunque el tráfico de Monza hizo que De Vries rara vez pudiera mostrar todo su ritmo, ejecutó a la perfección su estrategia de una sola parada para llegar a meta en la novena posición y elegido como 'Piloto del Día' por parte de los aficionados.

Tras un breve amago de penalización después de la carrera debido a una infracción de tiempo delta durante el último coche de seguridad, se confirmó el noveno puesto de De Vries, lo que le dio a Williams dos valiosos puntos. De hecho igualó el mejor resultado de la escudería (lo había logrado Alexander Albon) en todo 2022.

Obviamente, De Vries fue muy solicitado después de la carrera y recibió un gran abrazo de Lewis Hamilton en el corralito de medios, entre las felicitaciones de otros compañeros.

"Lewis me ha felicitado, todos me han apoyado mucho y han sido muy amables. Así que agradezco el apoyo".

"Me ha sorprendido un poco nuestro ritmo, hemos podido seguir con bastante comodidad a los demás".

"A falta de 15 vueltas empecé a pensar: 'Podemos sumar puntos aquí', pero cuando ese pensamiento apareció en mi mente, me dije rápidamente: 'No, mantente concentrado. Concéntrate".

Al no haber completado nunca antes un stint de carrera en un coche de F1, De Vries admitió que estaba bastante contento de ver cómo la carrera terminaba detrás del coche de seguridad, de manera menos exigente.

"Eso no lo puedo negar", sonrió. "Apenas podía mantener los brazos en alto durante la vuelta de regreso al pitlane y mis hombros estaban bastante doloridos".

"Hemos sumado algunos puntos y ha sido una gran actuación. Y eso no nos lo puede quitar nadie".

Cuando Motorsport.com localizó al jefe de Williams, Capito, después de la carrera, el alemán estaba igualmente eufórico pero aseguró que no estaba sorprendido por la actuación de De Vries.

"No diría que me ha sorprendido porque le tengo en muy alta estima, por eso mis expectativas son muy altas y él las ha cumplido con creces", dijo Capito.

"Es muy difícil subirse a ese coche para correr durante dos horas y hacer la clasificación y no cometer ningún error".

"Tener que defender, atacar, cuidar los neumáticos. Tener que hacer bien la parada en boxes, tener que ser doblado y no perder demasiado tiempo con alguien que esté cerca de él".

"Y luego están todos los botones y mandos que tiene el volante. Es mucho más complicado que cualquier otra cosa que haya conducido antes y hacer esto sin ningún error, es un trabajo absolutamente excepcional".

Aunque trató de mantenerse tímido sobre las posibilidades de De Vries de conseguir un asiento para 2023, Capito sugirió firmemente que Williams está interesado en ficharle y que la pelota está ahora en su tejado, dado que también ha aparecido en el radar de Alpine.

Si hay una parte del briefing que De Vries no tuvo en cuenta durante su fin de semana de ensueño, fueron las instrucciones de Capito para que durmiera bien.

"Le dije que durmiera bien y que tuviera buenos sueños y Nyck dijo: 'Voy a soñar con un punto'".

"Y yo le dije: 'No sueñes con él, consíguelo".