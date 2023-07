La forma en la que Carlos Sainz se enteró de su sanción en Austria

El Gran Premio de Austria 2023 de Fórmula 1 estuvo empañado por una investigación final de los comisarios a todos los pilotos por exceder los límites de la pista, lo que desembocó en una sanción múltiple que modificó los resultados definitivos horas después de la carrera. Uno de los afectados fue Carlos Sainz, quien cayó de la cuarta a la sexta plaza, perdiendo así varios puntos muy valioso para la clasificación general.

El madrileño habló sobre ello en la jornada previa al Gran Premio de Gran Bretaña, y contó la historia de cómo se enteró del duro castigo que le endosaron los comisarios: "Estaba despegando, me llegó un correo electrónico, ya estaba bastante decepcionado por todo el día, y vas a estar una hora sin teléfono [en el avión], pero lo último que lees antes de despegar una segunda penalización y la sexta posición, así que puedes imaginarte cómo me sentí".

"En Australia estaba muy enfadado [con su otra sanción]. Esta vez, no sé si me lo esperaba porque todo el fin de semana fue un desastre que podías esperar lo inesperado", dijo el español. "Lo superé y me aseguré de intentar ayudar todo lo que pudiera a la Fórmula 1 y a la FIA para encontrar soluciones. Debemos hacerlo, porque creo que este deporte no puede permitirse otro fin de semana como ese, no tiene buena pinta, y no es bueno ni como piloto ni como equipo".

El del Cavallino Rampante aseguró que se propusieron diferentes cosas, pero que todas las están posponiendo: "Se han ofrecido muchas soluciones, y por alguna razón, seguimos posponiendo, como una alarma, posponer, posponer en lugar de actuar para encontrar soluciones para ese tipo de circuitos. Para mí, es el momento de actuar como sea, yo estaría incluso feliz si dejas la regla igual y pones algo que me dice inmediatamente si he hecho un límite de pista y sé que puedo corregirlo".

"El problema es que hice la Q2 en Austria, terminé mi vuelta, se podían ver los límites de la pista y saber si iba a ir o no ir a la Q3, así que tendríamos que montar otro juego de neumáticos en caso de que mi vuelta se cancelara", continuó. "No lo sabemos, gastas un compuesto y el fin de semana está comprometido, así que al menos [necesitamos] inmediatez e informar al piloto, para que también podamos reaccionar en consecuencia. A medio y largo plazo, grava o hierba, y al menos no puedes salirte a lo ancho".

