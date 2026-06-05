Moto3 en Hungría - Máximo Quiles domina sin rival la jornada del viernes
Mira todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en el Gran Premio de Hungría, en el Balaton Park. Consulta qué pasa en cada sesión.
El circuito de Balaton Park acoge este fin de semana, del 5 al 7 de junio, la octava ronda de la temporada 2026 de Moto3, la del Gran Premio de Hungría. Una vez más, el líder Máximo Quiles llega como el máximo favorito, pese a que Mugello no se le dio tan bien como se esperaba. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en Hungría.
Práctica de Moto3 en Balaton Park
La Práctica de Moto3 en Balaton Park estuvo dominada prácticamente en todo momento por la máxima referencia de la categoría, Máximo Quiles. Tras empezar la sesión liderando la tabla, mediado el entreno ya se plantó en 1:46.638. Posteriormente, teniendo que hacer alguna salvada por el camino, se plantó en 1:46.296. Aunque el crono aún es lento (está a más de medio segundo del récord de la pista, 1:45.700), le sirvió para ser el más rápido de la primera jornada en Hungría con holgura.
Quien más cerca se quedó del pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' fue Veda Pratama, a 3 décimas y media del español. Detrás, se posicionaron los corredores del IntactGP, David Almansa y David Muñoz. El resto del pase directo a la Q2 se completó con Joel Kelso, Casey O'Gorman, Adrián Fernández, Rico Salmela, Guido Pini, Marco Morelli, Valentín Perrone, Matteo Bertelle, Álvaro Carpe (que sufrió una caída) y Ruche Moodley.
Por la Q1 tendrán que pasar hombres como Brian Uriarte, ganador del pasado GP de Italia en Mugello, Hakim Danish, también podio hace apenas una semana, y Cormac Buchanan, con distintos problemas.
Resultados de la Práctica de Moto3 en Balaton Park
Práctica del Balaton Park
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|17
|
1'46.296
|138.010
|2
|
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
|9
|Honda
|15
|
+0.361
1'46.657
|0.361
|137.543
|3
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|16
|
+0.393
1'46.689
|0.032
|137.502
|4
|D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|64
|KTM
|15
|
+0.477
1'46.773
|0.084
|137.394
|5
|J. Kelso GRYD - Mlav Racing
|66
|Honda
|16
|
+0.536
1'46.832
|0.059
|137.318
|6
|
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
|67
|Honda
|16
|
+0.597
1'46.893
|0.061
|137.240
|7
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|17
|
+0.619
1'46.915
|0.022
|137.211
|8
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|16
|
+0.639
1'46.935
|0.020
|137.186
|9
|
G. Pini Leopard Racing
|94
|Honda
|16
|
+0.651
1'46.947
|0.012
|137.170
|10
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|17
|
+0.691
1'46.987
|0.040
|137.119
|11
|
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|17
|
+0.708
1'47.004
|0.017
|137.097
|12
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|16
|
+0.713
1'47.009
|0.005
|137.091
|13
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|17
|
+0.726
1'47.022
|0.013
|137.074
|14
|
R. Moodley Code Motorsports
|21
|KTM
|16
|
+0.852
1'47.148
|0.126
|136.913
|15
|
J. Ríos Rivacold Snipers Team
|54
|Honda
|15
|
+0.923
1'47.219
|0.071
|136.822
|16
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|16
|
+0.929
1'47.225
|0.006
|136.815
|17
|
H. Danish MT Helmets - MSI
|13
|KTM
|16
|
+1.055
1'47.351
|0.126
|136.654
|18
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|16
|
+1.091
1'47.387
|0.036
|136.608
|19
|
C. Buchanan Code Motorsports
|14
|KTM
|14
|
+1.167
1'47.463
|0.076
|136.512
|20
|
E. O'Shea GRYD - Mlav Racing
|8
|Honda
|15
|
+1.206
1'47.502
|0.039
|136.462
|21
|S. Ogden CIP
|19
|KTM
|14
|
+1.466
1'47.762
|0.260
|136.133
|22
|
A. Cruces CIP
|11
|KTM
|14
|
+1.512
1'47.808
|0.046
|136.075
|23
|
N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team
|10
|Honda
|15
|
+1.767
1'48.063
|0.255
|135.754
|24
|
L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse
|5
|Honda
|16
|
+1.949
1'48.245
|0.182
|135.525
|25
|
Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia
|32
|Honda
|15
|
+2.141
1'48.437
|0.192
|135.285
|26
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|15
|
+2.470
1'48.766
|0.329
|134.876
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FP1 de Moto3 en Balaton Park
El primer entrenamiento libre del fin de semana en Hungría en Moto3 fue la primera sesión del viernes, desde las 9 de la mañana en Balaton Park. Ausente en Italia por una amigdalitis, David Almansa demostró estar totalmente recuperado marcando el mejor tiempo de la mañana, un 1:46.956s que superó en más de una décima al resto.
Máximo Quiles lideró en los primeros minutos, con un 1:48.504, pero Almansa estaba cerca desde el inicio. En una sesión perfecta para el Intact GP, David Muñoz también se coló por las primeras posiciones, pero faltando seis minutos, David Almansa marcó un 1:47.354 que le ponía al frente, dejando lo que de momento era un doblete para su equipo.
Pero a falta de un minuto, Almansa marcó el tiempo que nadie más mejoraría, y que de hecho le convertía en el único en bajar a 1:46. Álvaro Carpe rompió el doblete de Intact en una FP1 donde el líder destacado del campeonato, Quiles, fue octavo.
Resultados de la FP1 de Moto3 en Balaton Park
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|16
|
1'46.956
|137.159
|208
|2
|
Á. Carpe KTM
|83
|KTM
|16
|
+0.107
1'47.063
|0.107
|137.022
|211
|3
|D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|64
|KTM
|15
|
+0.300
1'47.256
|0.193
|136.775
|208
|4
|
R. Moodley Code Motorsports
|21
|KTM
|16
|
+0.386
1'47.342
|0.086
|136.665
|210
|5
|J. Kelso GRYD - Mlav Racing
|66
|Honda
|15
|
+0.538
1'47.494
|0.152
|136.472
|210
|6
|
A. Fernández González Leopard Racing
|31
|Honda
|16
|
+0.615
1'47.571
|0.077
|136.375
|210
|7
|
E. O'Shea GRYD - Mlav Racing
|8
|Honda
|16
|
+0.655
1'47.611
|0.040
|136.324
|213
|8
|
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|15
|
+0.666
1'47.622
|0.011
|136.310
|208
|9
|
G. Pini Leopard Racing
|94
|Honda
|17
|
+0.714
1'47.670
|0.048
|136.249
|210
|10
|
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
|27
|KTM
|14
|
+0.794
1'47.750
|0.080
|136.148
|209
|11
|R. Yamanaka MT Helmets - MSI
|6
|KTM
|16
|
+0.837
1'47.793
|0.043
|136.094
|212
|12
|
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
|97
|KTM
|17
|
+0.867
1'47.823
|0.030
|136.056
|207
|13
|
J. Ríos Rivacold Snipers Team
|54
|Honda
|15
|
+0.910
1'47.866
|0.043
|136.002
|207
|14
|
B. Uriarte KTM
|51
|KTM
|15
|
+0.961
1'47.917
|0.051
|135.937
|208
|15
|
H. Danish MT Helmets - MSI
|13
|KTM
|15
|
+1.024
1'47.980
|0.063
|135.858
|208
|16
|
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
|67
|Honda
|17
|
+1.064
1'48.020
|0.040
|135.808
|209
|17
|
A. Cruces CIP
|11
|KTM
|16
|
+1.153
1'48.109
|0.089
|135.696
|209
|18
|
C. Buchanan Code Motorsports
|14
|KTM
|16
|
+1.206
1'48.162
|0.053
|135.629
|207
|19
|
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|19
|
+1.223
1'48.179
|0.017
|135.608
|210
|20
|
J. Esteban LEVELUP - MTA
|78
|KTM
|19
|
+1.272
1'48.228
|0.049
|135.547
|211
|21
|S. Ogden CIP
|19
|KTM
|16
|
+1.425
1'48.381
|0.153
|135.355
|208
|22
|
N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team
|10
|Honda
|15
|
+1.612
1'48.568
|0.187
|135.122
|206
|23
|M. Bertelle LEVELUP - MTA
|18
|KTM
|16
|
+1.670
1'48.626
|0.058
|135.050
|209
|24
|
Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia
|32
|Honda
|15
|
+2.110
1'49.066
|0.440
|134.505
|207
|25
|
L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse
|5
|Honda
|19
|
+2.176
1'49.132
|0.066
|134.424
|208
|26
|
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
|9
|Honda
|19
|
+2.213
1'49.169
|0.037
|134.378
|210
|Ver resultados
FP2 de Moto3 en Balaton Park
La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Balaton, se disputará este sábado de 08:40h a 09:10h.
Resultados de la FP2 de Moto3 en Balaton Park
No disputado
Clasificación de Moto3 en Hungría (Balaton Park)
La clasificación de Moto3 en Balaton Park será este sábado, con la Q1 de 12:45h a 13:00h y la Q2 de 13:10h a 13:25h, siendo en esta última sesión la que decida la pole y la que deje formada la parrilla de salida para la carrera.
Resultados de la clasificación de Moto3 en Balaton Park
No disputado
Carrera de Moto3 en Hungría (Balaton Park)
La carrera de Moto3 del Gran Premio de Hungría, en Balaton Park, será este domingo, 7 de junio, a las 11:00h, a 20 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto3 en Balaton Park
No disputado
Así está el campeonato de Moto3 antes de Hungría
(Haz click aquí para ver la tabla completa)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
|145
|20/2
|25
|20/2
|25/1
|25/1
|25/1
|5/11
|2
|
Á. CarpeKTM
|93
|13/4
|13
|16/3
|11/5
|-
|20/2
|20/2
|3
|
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
|89
|10/6
|8
|11/5
|20/2
|20/2
|7/9
|13/4
|4
|
B. UriarteKTM
|67
|9/7
|5
|9/7
|5/11
|1/15
|13/4
|25/1
|5
|
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
|66
|11/5
|16
|-
|10/6
|13/4
|8/8
|8/8
|6
|
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
|61
|8/8
|20
|4/12
|13/4
|3/13
|10/6
|3/13
|7
|
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
|56
|16/3
|9
|13/4
|9/7
|5/11
|4/12
|-
|8
|
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|52
|25/1
|-
|-
|8/8
|8/8
|11/5
|-
|9
|
G. PiniLeopard Racing
|47
|-
|11
|25/1
|-
|10/6
|-
|1/15
|10
|D. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|47
|6/10
|-
|-
|16/3
|-
|16/3
|9/7
|11
|
H. DanishMT Helmets - MSI
|43
|-
|6
|3/13
|3/13
|6/10
|9/7
|16/3
|12
|
J. EstebanLEVELUP - MTA
|35
|7/9
|-
|-
|6/10
|11/5
|-
|11/5
|13
|M. BertelleLEVELUP - MTA
|29
|-
|-
|7/9
|-
|16/3
|2/14
|4/12
|14
|
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
|29
|1/15
|1
|5/11
|-
|7/9
|5/11
|10/6
|15
|
A. CrucesCIP
|26
|3/13
|3
|8/8
|-
|9/7
|3/13
|-
|16
|
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
|22
|5/11
|7
|-
|4/12
|-
|6/10
|-
|17
|
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
|21
|-
|10
|10/6
|1/15
|-
|-
|-
|18
|J. KelsoGRYD - Mlav Racing
|15
|2/14
|4
|-
|2/14
|-
|-
|7/9
|19
|
J. RíosRivacold Snipers Team
|14
|-
|-
|1/15
|7/9
|-
|-
|6/10
|20
|S. OgdenCIP
|12
|4/12
|-
|6/10
|-
|-
|-
|2/14
|21
|R. YamanakaMT Helmets - MSI
|7
|-
|2
|-
|-
|4/12
|1/15
|-
|22
|
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
|2
|-
|-
|-
|-
|2/14
|-
|-
|23
|
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|2
|-
|-
|2/14
|-
|-
|-
|-
|24
|
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|
R. MoodleyCode Motorsports
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|
C. BuchananCode Motorsports
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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