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Resumen de la jornada
Moto3 Balaton Park

Moto3 en Hungría - Máximo Quiles domina sin rival la jornada del viernes

Mira todos los resultados y todo lo ocurrido en Moto3 en el Gran Premio de Hungría, en el Balaton Park. Consulta qué pasa en cada sesión.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Editado:
Máximo Quiles, Hungría, Moto3

El circuito de Balaton Park acoge este fin de semana, del 5 al 7 de junio, la octava ronda de la temporada 2026 de Moto3, la del Gran Premio de Hungría. Una vez más, el líder Máximo Quiles llega como el máximo favorito, pese a que Mugello no se le dio tan bien como se esperaba. Aquí podrás ver los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto3 en Hungría.

La gran noticia en Moto3:

Práctica de Moto3 en Balaton Park

La Práctica de Moto3 en Balaton Park estuvo dominada prácticamente en todo momento por la máxima referencia de la categoría, Máximo Quiles. Tras empezar la sesión liderando la tabla, mediado el entreno ya se plantó en 1:46.638. Posteriormente, teniendo que hacer alguna salvada por el camino, se plantó en 1:46.296. Aunque el crono aún es lento (está a más de medio segundo del récord de la pista, 1:45.700), le sirvió para ser el más rápido de la primera jornada en Hungría con holgura.

Quien más cerca se quedó del pupilo de Jorge Martínez 'Aspar' fue Veda Pratama, a 3 décimas y media del español. Detrás, se posicionaron los corredores del IntactGP, David Almansa y David Muñoz. El resto del pase directo a la Q2 se completó con Joel Kelso, Casey O'Gorman, Adrián Fernández, Rico Salmela, Guido Pini, Marco Morelli, Valentín Perrone, Matteo Bertelle, Álvaro Carpe (que sufrió una caída) y Ruche Moodley.

Por la Q1 tendrán que pasar hombres como Brian Uriarte, ganador del pasado GP de Italia en Mugello, Hakim Danish, también podio hace apenas una semana, y Cormac Buchanan, con distintos problemas.

Resultados de la Práctica de Moto3 en Balaton Park

Práctica del Balaton Park

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 17

1'46.296

   138.010  
2
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
 9 Honda 15

+0.361

1'46.657

 0.361 137.543  
3
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 16

+0.393

1'46.689

 0.032 137.502  
4 Spain D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 15

+0.477

1'46.773

 0.084 137.394  
5 Australia J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 16

+0.536

1'46.832

 0.059 137.318  
6
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
 67 Honda 16

+0.597

1'46.893

 0.061 137.240  
7
A. Fernández González Leopard Racing
 31 Honda 17

+0.619

1'46.915

 0.022 137.211  
8
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
 27 KTM 16

+0.639

1'46.935

 0.020 137.186  
9
G. Pini Leopard Racing
 94 Honda 16

+0.651

1'46.947

 0.012 137.170  
10
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
 97 KTM 17

+0.691

1'46.987

 0.040 137.119  
11
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
 73 KTM 17

+0.708

1'47.004

 0.017 137.097  
12 Italy M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 16

+0.713

1'47.009

 0.005 137.091  
13
Á. Carpe KTM
 83 KTM 17

+0.726

1'47.022

 0.013 137.074  
14
R. Moodley Code Motorsports
 21 KTM 16

+0.852

1'47.148

 0.126 136.913  
15
J. Ríos Rivacold Snipers Team
 54 Honda 15

+0.923

1'47.219

 0.071 136.822  
16
J. Esteban LEVELUP - MTA
 78 KTM 16

+0.929

1'47.225

 0.006 136.815  
17
H. Danish MT Helmets - MSI
 13 KTM 16

+1.055

1'47.351

 0.126 136.654  
18
B. Uriarte KTM
 51 KTM 16

+1.091

1'47.387

 0.036 136.608  
19
C. Buchanan Code Motorsports
 14 KTM 14

+1.167

1'47.463

 0.076 136.512  
20
E. O'Shea GRYD - Mlav Racing
 8 Honda 15

+1.206

1'47.502

 0.039 136.462  
21 United Kingdom S. Ogden CIP 19 KTM 14

+1.466

1'47.762

 0.260 136.133  
22
A. Cruces CIP
 11 KTM 14

+1.512

1'47.808

 0.046 136.075  
23
N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team
 10 Honda 15

+1.767

1'48.063

 0.255 135.754  
24
L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse
 5 Honda 16

+1.949

1'48.245

 0.182 135.525  
25
Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia
 32 Honda 15

+2.141

1'48.437

 0.192 135.285  
26 Japan R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 15

+2.470

1'48.766

 0.329 134.876  
Ver resultados

FP1 de Moto3 en Balaton Park

El primer entrenamiento libre del fin de semana en Hungría en Moto3 fue la primera sesión del viernes, desde las 9 de la mañana en Balaton Park. Ausente en Italia por una amigdalitis, David Almansa demostró estar totalmente recuperado marcando el mejor tiempo de la mañana, un 1:46.956s que superó en más de una décima al resto.

Máximo Quiles lideró en los primeros minutos, con un 1:48.504, pero Almansa estaba cerca desde el inicio. En una sesión perfecta para el Intact GP, David Muñoz también se coló por las primeras posiciones, pero faltando seis minutos, David Almansa marcó un 1:47.354 que le ponía al frente, dejando lo que de momento era un doblete para su equipo.

Pero a falta de un minuto, Almansa marcó el tiempo que nadie más mejoraría, y que de hecho le convertía en el único en bajar a 1:46. Álvaro Carpe rompió el doblete de Intact en una FP1 donde el líder destacado del campeonato, Quiles, fue octavo.

Resultados de la FP1 de Moto3 en Balaton Park

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1
D. Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 16

1'46.956

   137.159 208
2
Á. Carpe KTM
 83 KTM 16

+0.107

1'47.063

 0.107 137.022 211
3 Spain D. Muñoz Liqui Moly Dynavolt Intact GP 64 KTM 15

+0.300

1'47.256

 0.193 136.775 208
4
R. Moodley Code Motorsports
 21 KTM 16

+0.386

1'47.342

 0.086 136.665 210
5 Australia J. Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 15

+0.538

1'47.494

 0.152 136.472 210
6
A. Fernández González Leopard Racing
 31 Honda 16

+0.615

1'47.571

 0.077 136.375 210
7
E. O'Shea GRYD - Mlav Racing
 8 Honda 16

+0.655

1'47.611

 0.040 136.324 213
8
M. Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 15

+0.666

1'47.622

 0.011 136.310 208
9
G. Pini Leopard Racing
 94 Honda 17

+0.714

1'47.670

 0.048 136.249 210
10
R. Salmela Red Bull KTM Tech 3
 27 KTM 14

+0.794

1'47.750

 0.080 136.148 209
11 Japan R. Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 16

+0.837

1'47.793

 0.043 136.094 212
12
M. Morelli CFMOTO Aspar Team
 97 KTM 17

+0.867

1'47.823

 0.030 136.056 207
13
J. Ríos Rivacold Snipers Team
 54 Honda 15

+0.910

1'47.866

 0.043 136.002 207
14
B. Uriarte KTM
 51 KTM 15

+0.961

1'47.917

 0.051 135.937 208
15
H. Danish MT Helmets - MSI
 13 KTM 15

+1.024

1'47.980

 0.063 135.858 208
16
C. O'Gorman SIC58 Squadra Corse
 67 Honda 17

+1.064

1'48.020

 0.040 135.808 209
17
A. Cruces CIP
 11 KTM 16

+1.153

1'48.109

 0.089 135.696 209
18
C. Buchanan Code Motorsports
 14 KTM 16

+1.206

1'48.162

 0.053 135.629 207
19
V. Perrone Red Bull KTM Tech 3
 73 KTM 19

+1.223

1'48.179

 0.017 135.608 210
20
J. Esteban LEVELUP - MTA
 78 KTM 19

+1.272

1'48.228

 0.049 135.547 211
21 United Kingdom S. Ogden CIP 19 KTM 16

+1.425

1'48.381

 0.153 135.355 208
22
N. Fabio Carraro Rivacold Snipers Team
 10 Honda 15

+1.612

1'48.568

 0.187 135.122 206
23 Italy M. Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 16

+1.670

1'48.626

 0.058 135.050 209
24
Z. Mitani Idemitsu Honda Team Asia
 32 Honda 15

+2.110

1'49.066

 0.440 134.505 207
25
L. Rammerstorfer SIC58 Squadra Corse
 5 Honda 19

+2.176

1'49.132

 0.066 134.424 208
26
V. Pratama Idemitsu Honda Team Asia
 9 Honda 19

+2.213

1'49.169

 0.037 134.378 210
Ver resultados

FP2 de Moto3 en Balaton Park

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto3 en Balaton, se disputará este sábado de 08:40h a 09:10h.

Resultados de la FP2 de Moto3 en Balaton Park

No disputado

Clasificación de Moto3 en Hungría (Balaton Park)

La clasificación de Moto3 en Balaton Park será este sábado, con la Q1 de 12:45h a 13:00h y la Q2 de 13:10h a 13:25h, siendo en esta última sesión la que decida la pole y la que deje formada la parrilla de salida para la carrera.

Resultados de la clasificación de Moto3 en Balaton Park

No disputado

Carrera de Moto3 en Hungría (Balaton Park)

La carrera de Moto3 del Gran Premio de Hungría, en Balaton Park, será este domingo, 7 de junio, a las 11:00h, a 20 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto3 en Balaton Park

No disputado

Así está el campeonato de Moto3 antes de Hungría

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy
1
M. QuilesCFMOTO Aspar Team
 145 20/2 25 20/2 25/1 25/1 25/1 5/11
2
Á. CarpeKTM
 93 13/4 13 16/3 11/5 - 20/2 20/2
3
A. Fernández GonzálezLeopard Racing
 89 10/6 8 11/5 20/2 20/2 7/9 13/4
4
B. UriarteKTM
 67 9/7 5 9/7 5/11 1/15 13/4 25/1
5
V. PratamaIdemitsu Honda Team Asia
 66 11/5 16 - 10/6 13/4 8/8 8/8
6
M. MorelliCFMOTO Aspar Team
 61 8/8 20 4/12 13/4 3/13 10/6 3/13
7
V. PerroneRed Bull KTM Tech 3
 56 16/3 9 13/4 9/7 5/11 4/12 -
8
D. AlmansaLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 52 25/1 - - 8/8 8/8 11/5 -
9
G. PiniLeopard Racing
 47 - 11 25/1 - 10/6 - 1/15
10 SpainD. MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP 47 6/10 - - 16/3 - 16/3 9/7
11
H. DanishMT Helmets - MSI
 43 - 6 3/13 3/13 6/10 9/7 16/3
12
J. EstebanLEVELUP - MTA
 35 7/9 - - 6/10 11/5 - 11/5
13 ItalyM. BertelleLEVELUP - MTA 29 - - 7/9 - 16/3 2/14 4/12
14
E. O'SheaGRYD - Mlav Racing
 29 1/15 1 5/11 - 7/9 5/11 10/6
15
A. CrucesCIP
 26 3/13 3 8/8 - 9/7 3/13 -
16
C. O'GormanSIC58 Squadra Corse
 22 5/11 7 - 4/12 - 6/10 -
17
R. SalmelaRed Bull KTM Tech 3
 21 - 10 10/6 1/15 - - -
18 AustraliaJ. KelsoGRYD - Mlav Racing 15 2/14 4 - 2/14 - - 7/9
19
J. RíosRivacold Snipers Team
 14 - - 1/15 7/9 - - 6/10
20 United KingdomS. OgdenCIP 12 4/12 - 6/10 - - - 2/14
21 JapanR. YamanakaMT Helmets - MSI 7 - 2 - - 4/12 1/15 -
22
L. RammerstorferSIC58 Squadra Corse
 2 - - - - 2/14 - -
23
M. UriarteLiqui Moly Dynavolt Intact GP
 2 - - 2/14 - - - -
24
Z. MitaniIdemitsu Honda Team Asia
   - - - - - - -
25
R. MoodleyCode Motorsports
   - - - - - - -
26
N. Fabio CarraroRivacold Snipers Team
   - - - - - - -
27
C. BuchananCode Motorsports
   - - - - - - -

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