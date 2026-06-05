Moto2 en Hungría - Manu González vuela el viernes con récord de la pista
Apunta aquí los resultados, resúmenes y todo sobre cada sesión de Moto2 en el Gran Premio de Hungría, que se disputa en el circuito de Balaton Park.
Con ocasión del Gran Premio de Hungría de MotoGP, el novedoso circuito de Balaton Park acoge por segundo año la octava ronda del campeonato, incluyendo también la categoría de Moto2, como no podría ser de otra manera. En este enlace, iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría intermedia.
Práctica de Moto2 en Balaton Park
La Práctica de Moto2 en Balaton Park volvió a tener un gran nombre propio, el del líder del Mundial: Manu González. El piloto español dominó durante gran parte de la sesión: primero en 1:41 bajo, y después con un 1:40.811, hasta que Izan Guevara le desplazó del lugar de privilegio, con un registro de 1:40.738.
Sin embargo, el del IntactGP no se quedó ahí, y en los 'time attack' se mostró más rápido que sus rivales, dominando la tabla de tiempos con un 1:40.229, que supuso el récord de la pista, para finalizar por delante de David Alonso y de Filip Salac. Por detrás, se colaron directos en la Q2 Dani Muñoz, Alberto Ferrández, Collin Veijer, Alex Escrig, Dani Holgado, Senna Agius, Iván Ortolá, Izan Guevara, Tony Arbolino, Barry Baltus y José Antonio Rueda, que sigue dando pasos adelante.
El susto de la Práctica lo dio Ángel Piqueras, que volvió de lesión este fin de semana tras todos los daños que sufrió en Austin. El español protagonizó una dura caída en la curva 7, pero afortunadamente pareció que evitó daños en su pie izquierdo.
Resultados de la Práctica de Moto2 en Balaton Park
Práctica de Hungría
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|20
|
1'40.229
|146.364
|2
|D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|20
|
+0.203
1'40.432
|0.203
|146.068
|3
|F. Salac OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|19
|
+0.311
1'40.540
|0.108
|145.912
|4
|
D. Muñoz Italtrans Racing Team
|17
|Kalex Moto2
|20
|
+0.427
1'40.656
|0.116
|145.743
|5
|
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|54
|Boscoscuro B-26
|18
|
+0.446
1'40.675
|0.019
|145.716
|6
|C. Veijer Ajo Motorsport
|95
|Kalex Moto2
|20
|
+0.468
1'40.697
|0.022
|145.684
|7
|A. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|16
|
+0.470
1'40.699
|0.002
|145.681
|8
|D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|21
|
+0.480
1'40.709
|0.010
|145.667
|9
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|19
|
+0.489
1'40.718
|0.009
|145.654
|10
|I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|20
|
+0.500
1'40.729
|0.011
|145.638
|11
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|14
|
+0.502
1'40.731
|0.002
|145.635
|12
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|18
|
+0.675
1'40.904
|0.173
|145.385
|13
|B. Baltus Fantic Racing
|7
|Kalex Moto2
|20
|
+0.687
1'40.916
|0.012
|145.368
|14
|
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
|98
|Kalex Moto2
|19
|
+0.711
1'40.940
|0.024
|145.333
|15
|A. Canet Elf Marc VDS Racing Team
|44
|Boscoscuro B-26
|18
|
+0.895
1'41.124
|0.184
|145.069
|16
|Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|84
|Kalex Moto2
|16
|
+0.922
1'41.151
|0.027
|145.030
|17
|A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|71
|Kalex Moto2
|16
|
+0.923
1'41.152
|0.001
|145.029
|18
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|14
|
+0.924
1'41.153
|0.001
|145.027
|19
|A. López ITALJET Gresini Moto2
|21
|Kalex Moto2
|18
|
+0.973
1'41.202
|0.049
|144.957
|20
|
L. Lunetta SpeedRS Team
|32
|Boscoscuro B-26
|19
|
+0.980
1'41.209
|0.007
|144.947
|21
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex Moto2
|17
|
+1.053
1'41.282
|0.073
|144.843
|22
|S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2
|3
|Kalex Moto2
|19
|
+1.059
1'41.288
|0.006
|144.834
|23
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex Moto2
|17
|
+1.098
1'41.327
|0.039
|144.778
|24
|D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team
|53
|Boscoscuro B-26
|18
|
+1.290
1'41.519
|0.192
|144.504
|25
|
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
|36
|Kalex Moto2
|14
|
+1.330
1'41.559
|0.040
|144.448
|26
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Kalex Moto2
|20
|
+1.350
1'41.579
|0.020
|144.419
|27
|
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
|85
|Forward F2
|20
|
+1.661
1'41.890
|0.311
|143.978
|28
|
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
|22
|Honda
|17
|
+2.046
1'42.275
|0.385
|143.436
|Ver resultados
FP1 de Moto2 en Balaton Park
El primer entrenamiento libre de Moto2 empezó con un incidente: unos instantes después de darse la bandera verde, el segundo clasificado del Mundial, Izan Guevara, se fue al suelo al salir a pista, en un accidente que afortunadamente no tuvo consecuencias físicas para él. Unos minutos después, Manu González marcó la primera referencia del entreno, 1:41.078, que al término de la sesión rebajaría por 10 milésimas, un registro con el que dominaría finalmente la tabla de tiempos.
Mientras siguieron los problemas para Guevara, que no terminó de encontrar una buena vuelta, lo más relevante fue una rotura de motor en la recta de meta de Senna Agius, lo que provocó una bandera roja y que la pista tuviera que limpiarse en esa zona. En cuanto a tiempos, tras Manu González, quedaron David Alonso, a 125 milésimas, y Celestino Vietti, a 222, con Filip Salac, Alonso López y Dani Holgado rondando también los primeros puestos.
Resultados de la FP1 de Moto2 en Balaton Park
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|20
|
1'41.068
|145.149
|249
|2
|D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|20
|
+0.125
1'41.193
|0.125
|144.970
|247
|3
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|19
|
+0.222
1'41.290
|0.097
|144.831
|249
|4
|F. Salac OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|20
|
+0.240
1'41.308
|0.018
|144.805
|246
|5
|A. López ITALJET Gresini Moto2
|21
|Kalex Moto2
|18
|
+0.279
1'41.347
|0.039
|144.750
|246
|6
|D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|20
|
+0.327
1'41.395
|0.048
|144.681
|247
|7
|C. Veijer Ajo Motorsport
|95
|Kalex Moto2
|20
|
+0.378
1'41.446
|0.051
|144.608
|246
|8
|Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|84
|Kalex Moto2
|19
|
+0.382
1'41.450
|0.004
|144.603
|248
|9
|A. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|14
|
+0.406
1'41.474
|0.024
|144.569
|243
|10
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|9
|
+0.454
1'41.522
|0.048
|144.500
|246
|11
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|16
|
+0.545
1'41.613
|0.091
|144.371
|245
|12
|B. Baltus Fantic Racing
|7
|Kalex Moto2
|19
|
+0.553
1'41.621
|0.008
|144.359
|246
|13
|
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|54
|Boscoscuro B-26
|20
|
+0.727
1'41.795
|0.174
|144.113
|246
|14
|A. Canet Elf Marc VDS Racing Team
|44
|Boscoscuro B-26
|18
|
+0.773
1'41.841
|0.046
|144.048
|244
|15
|
D. Muñoz Italtrans Racing Team
|17
|Kalex Moto2
|18
|
+0.814
1'41.882
|0.041
|143.990
|247
|16
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|15
|
+0.831
1'41.899
|0.017
|143.966
|245
|17
|I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|18
|
+0.921
1'41.989
|0.090
|143.839
|250
|18
|
L. Lunetta SpeedRS Team
|32
|Boscoscuro B-26
|19
|
+0.959
1'42.027
|0.038
|143.785
|247
|19
|
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
|98
|Kalex Moto2
|16
|
+1.069
1'42.137
|0.110
|143.630
|246
|20
|S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2
|3
|Kalex Moto2
|19
|
+1.132
1'42.200
|0.063
|143.542
|248
|21
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex Moto2
|17
|
+1.182
1'42.250
|0.050
|143.471
|243
|22
|D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team
|53
|Boscoscuro B-26
|20
|
+1.467
1'42.535
|0.285
|143.073
|248
|23
|A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|71
|Kalex Moto2
|15
|
+1.627
1'42.695
|0.160
|142.850
|249
|24
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex Moto2
|19
|
+1.653
1'42.721
|0.026
|142.814
|247
|25
|
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
|85
|Forward F2
|18
|
+1.826
1'42.894
|0.173
|142.573
|247
|26
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Kalex Moto2
|19
|
+2.195
1'43.263
|0.369
|142.064
|247
|27
|
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
|36
|Kalex Moto2
|13
|
+2.937
1'44.005
|0.742
|141.050
|245
|28
|
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
|22
|Honda
|23
|
+2.966
1'44.034
|0.029
|141.011
|247
|Ver resultados
FP2 de Moto2 en Balaton Park
La FP2 de Moto2, que será la última sesión de entrenamientos libres de Moto2 en Balaton Park (Hungría), se disputará este sábado desde las 09:25h, hasta las 09:55h.
Resultados de la FP2 de Moto2 en Balaton Park
No disputado
Clasificación de Moto2 en Hungría (Balaton Park)
La clasificación de Moto2 en Balaton Park será este sábado, 6 de junio, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, que definirá la parrilla de salida y la pole para la carrera del domingo en Hungría.
Resultados de la clasificación de Moto2 en Balaton Park
No disputado
Carrera de Moto2 en Hungría (Balaton Park)
La carrera de Moto2 en Balaton Park (Hungría) será este domingo, 7 de junio, a las 12:15h, a un total de 22 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto2 en Balaton Park
No disputado
Así está va campeonato de Moto2 antes de Hungría
Con su victoria en Mugello, Manu González amplió su ventaja en lo más alto de la general de Moto2, a un total de 34.5 puntos sobre otro español, Izan Guevara.
(Haz click aquí para ver la tabla completa)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|129.5
|12.5/1
|16/3
|11/5
|20/2
|20/2
|25/1
|25/1
|2
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|95
|10/2
|10/6
|16/3
|9/7
|25/1
|16/3
|9/7
|3
|C. Vietti RamusSpeedRS Team
|93
|5/6
|7/9
|20/2
|11/5
|10/6
|20/2
|20/2
|4
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|78
|-
|-
|25/1
|25/1
|9/7
|6/10
|13/4
|5
|D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|65
|8/3
|25/1
|-
|5/11
|-
|11/5
|16/3
|6
|D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|58
|-
|11/5
|13/4
|13/4
|11/5
|10/6
|-
|7
|I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
|52.5
|6.5/4
|6/10
|5/11
|6/10
|16/3
|13/4
|-
|8
|A. LópezITALJET Gresini Moto2
|49.5
|4.5/7
|5/11
|9/7
|-
|13/4
|8/8
|10/6
|9
|
D. MuñozItaltrans Racing Team
|41
|4/8
|20/2
|2/14
|10/6
|-
|5/11
|-
|10
|C. VeijerAjo Motorsport
|36.5
|5.5/5
|8/8
|-
|16/3
|-
|-
|7/9
|11
|T. ArbolinoFantic Racing
|31.5
|1.5/13
|9/7
|6/10
|8/8
|2/14
|-
|5/11
|12
|A. EscrigKLINT Forward Factory Team
|30
|2/12
|13/4
|8/8
|7/9
|-
|-
|-
|13
|F. SalacOnlyFans American Racing Team
|30
|-
|1/15
|-
|2/14
|7/9
|9/7
|11/5
|14
|B. BaltusFantic Racing
|24
|1/14
|2/14
|10/6
|-
|-
|3/13
|8/8
|15
|J. RobertsOnlyFans American Racing Team
|18
|-
|-
|7/9
|1/15
|8/8
|-
|2/14
|16
|D. ÖncüElf Marc VDS Racing Team
|15.5
|3.5/9
|-
|-
|3/13
|3/13
|-
|6/10
|17
|A. CanetElf Marc VDS Racing Team
|13.5
|2.5/11
|-
|3/13
|-
|6/10
|2/14
|-
|18
|A. HuertasItaltrans Racing Team
|12
|-
|4/12
|4/12
|-
|-
|-
|4/12
|19
|A. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team
|8
|3/10
|-
|-
|4/12
|-
|1/15
|-
|20
|
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
|8
|-
|-
|1/15
|-
|-
|4/12
|3/13
|21
|
L. LunettaSpeedRS Team
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|7/9
|-
|22
|S. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2
|5
|-
|-
|-
|-
|5/11
|-
|-
|23
|Z. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team
|5
|-
|-
|-
|-
|4/12
|-
|1/15
|24
|M. AjiIdemitsu Honda Team Asia
|3
|-
|3/13
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|1.5
|0.5/15
|-
|-
|-
|1/15
|-
|-
|26
|T. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|M. RamírezQJMOTOR - FRINSA - MSI
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|28
|
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|J. NavarroKLINT Forward Factory Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|30
|D. FoggiaSpeedRS Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|31
|
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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