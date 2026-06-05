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Resumen de la jornada
Moto2 Balaton Park

Moto2 en Hungría - Manu González vuela el viernes con récord de la pista

Apunta aquí los resultados, resúmenes y todo sobre cada sesión de Moto2 en el Gran Premio de Hungría, que se disputa en el circuito de Balaton Park.

Redacción Motorsport.com
Editado:
Manu González, Mugello, Moto2, Italia

Con ocasión del Gran Premio de Hungría de MotoGP, el novedoso circuito de Balaton Park acoge por segundo año la octava ronda del campeonato, incluyendo también la categoría de Moto2, como no podría ser de otra manera. En este enlace, iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de la categoría intermedia.

La anterior cita, en Mugello:

Práctica de Moto2 en Balaton Park

La Práctica de Moto2 en Balaton Park volvió a tener un gran nombre propio, el del líder del Mundial: Manu González. El piloto español dominó durante gran parte de la sesión: primero en 1:41 bajo, y después con un 1:40.811, hasta que Izan Guevara le desplazó del lugar de privilegio, con un registro de 1:40.738.

Sin embargo, el del IntactGP no se quedó ahí, y en los 'time attack' se mostró más rápido que sus rivales, dominando la tabla de tiempos con un 1:40.229, que supuso el récord de la pista, para finalizar por delante de David Alonso y de Filip Salac. Por detrás, se colaron directos en la Q2 Dani Muñoz, Alberto Ferrández, Collin Veijer, Alex Escrig, Dani Holgado, Senna Agius, Iván Ortolá, Izan Guevara, Tony Arbolino, Barry Baltus y José Antonio Rueda, que sigue dando pasos adelante.

El susto de la Práctica lo dio Ángel Piqueras, que volvió de lesión este fin de semana tras todos los daños que sufrió en Austin. El español protagonizó una dura caída en la curva 7, pero afortunadamente pareció que evitó daños en su pie izquierdo.

 

Resultados de la Práctica de Moto2 en Balaton Park

Práctica de Hungría

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 20

1'40.229

   146.364  
2 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 20

+0.203

1'40.432

 0.203 146.068  
3 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 19

+0.311

1'40.540

 0.108 145.912  
4
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 20

+0.427

1'40.656

 0.116 145.743  
5
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 18

+0.446

1'40.675

 0.019 145.716  
6 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 20

+0.468

1'40.697

 0.022 145.684  
7 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 16

+0.470

1'40.699

 0.002 145.681  
8 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 21

+0.480

1'40.709

 0.010 145.667  
9 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 19

+0.489

1'40.718

 0.009 145.654  
10 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 20

+0.500

1'40.729

 0.011 145.638  
11 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 14

+0.502

1'40.731

 0.002 145.635  
12 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 18

+0.675

1'40.904

 0.173 145.385  
13 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 20

+0.687

1'40.916

 0.012 145.368  
14
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 19

+0.711

1'40.940

 0.024 145.333  
15 Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 18

+0.895

1'41.124

 0.184 145.069  
16 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 16

+0.922

1'41.151

 0.027 145.030  
17 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 16

+0.923

1'41.152

 0.001 145.029  
18 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 14

+0.924

1'41.153

 0.001 145.027  
19 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 18

+0.973

1'41.202

 0.049 144.957  
20
L. Lunetta SpeedRS Team
 32 Boscoscuro B-26 19

+0.980

1'41.209

 0.007 144.947  
21 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 17

+1.053

1'41.282

 0.073 144.843  
22 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 19

+1.059

1'41.288

 0.006 144.834  
23 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 17

+1.098

1'41.327

 0.039 144.778  
24 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 18

+1.290

1'41.519

 0.192 144.504  
25
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
 36 Kalex Moto2 14

+1.330

1'41.559

 0.040 144.448  
26 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 20

+1.350

1'41.579

 0.020 144.419  
27
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
 85 Forward F2 20

+1.661

1'41.890

 0.311 143.978  
28
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
 22 Honda 17

+2.046

1'42.275

 0.385 143.436  
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FP1 de Moto2 en Balaton Park

El primer entrenamiento libre de Moto2 empezó con un incidente: unos instantes después de darse la bandera verde, el segundo clasificado del Mundial, Izan Guevara, se fue al suelo al salir a pista, en un accidente que afortunadamente no tuvo consecuencias físicas para él. Unos minutos después, Manu González marcó la primera referencia del entreno, 1:41.078, que al término de la sesión rebajaría por 10 milésimas, un registro con el que dominaría finalmente la tabla de tiempos.

Mientras siguieron los problemas para Guevara, que no terminó de encontrar una buena vuelta, lo más relevante fue una rotura de motor en la recta de meta de Senna Agius, lo que provocó una bandera roja y que la pista tuviera que limpiarse en esa zona. En cuanto a tiempos, tras Manu González, quedaron David Alonso, a 125 milésimas, y Celestino Vietti, a 222, con Filip Salac, Alonso López y Dani Holgado rondando también los primeros puestos.

 

Resultados de la FP1 de Moto2 en Balaton Park

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 20

1'41.068

   145.149 249
2 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 20

+0.125

1'41.193

 0.125 144.970 247
3 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 19

+0.222

1'41.290

 0.097 144.831 249
4 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 20

+0.240

1'41.308

 0.018 144.805 246
5 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 18

+0.279

1'41.347

 0.039 144.750 246
6 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 20

+0.327

1'41.395

 0.048 144.681 247
7 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 20

+0.378

1'41.446

 0.051 144.608 246
8 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 19

+0.382

1'41.450

 0.004 144.603 248
9 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 14

+0.406

1'41.474

 0.024 144.569 243
10 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 9

+0.454

1'41.522

 0.048 144.500 246
11 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 16

+0.545

1'41.613

 0.091 144.371 245
12 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 19

+0.553

1'41.621

 0.008 144.359 246
13
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 20

+0.727

1'41.795

 0.174 144.113 246
14 Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 18

+0.773

1'41.841

 0.046 144.048 244
15
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 18

+0.814

1'41.882

 0.041 143.990 247
16 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 15

+0.831

1'41.899

 0.017 143.966 245
17 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 18

+0.921

1'41.989

 0.090 143.839 250
18
L. Lunetta SpeedRS Team
 32 Boscoscuro B-26 19

+0.959

1'42.027

 0.038 143.785 247
19
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 16

+1.069

1'42.137

 0.110 143.630 246
20 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 19

+1.132

1'42.200

 0.063 143.542 248
21 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 17

+1.182

1'42.250

 0.050 143.471 243
22 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 20

+1.467

1'42.535

 0.285 143.073 248
23 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 15

+1.627

1'42.695

 0.160 142.850 249
24 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 19

+1.653

1'42.721

 0.026 142.814 247
25
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
 85 Forward F2 18

+1.826

1'42.894

 0.173 142.573 247
26 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 19

+2.195

1'43.263

 0.369 142.064 247
27
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
 36 Kalex Moto2 13

+2.937

1'44.005

 0.742 141.050 245
28
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
 22 Honda 23

+2.966

1'44.034

 0.029 141.011 247
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FP2 de Moto2 en Balaton Park

La FP2 de Moto2, que será la última sesión de entrenamientos libres de Moto2 en Balaton Park (Hungría), se disputará este sábado desde las 09:25h, hasta las 09:55h.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Balaton Park

No disputado

Clasificación de Moto2 en Hungría (Balaton Park)

La clasificación de Moto2 en Balaton Park será este sábado, 6 de junio, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, que definirá la parrilla de salida y la pole para la carrera del domingo en Hungría.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Balaton Park

No disputado

Carrera de Moto2 en Hungría (Balaton Park)

La carrera de Moto2 en Balaton Park (Hungría) será este domingo, 7 de junio, a las 12:15h, a un total de 22 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Balaton Park

No disputado

Así está va campeonato de Moto2 antes de Hungría

Con su victoria en Mugello, Manu González amplió su ventaja en lo más alto de la general de Moto2, a un total de 34.5 puntos sobre otro español, Izan Guevara.

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 129.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 95 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7
3 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 93 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2
4 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 78 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4
5 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 65 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3
6 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 58 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 -
7 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 52.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 -
8 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 49.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6
9
D. MuñozItaltrans Racing Team
 41 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 -
10 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsport 36.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9
11 ItalyT. ArbolinoFantic Racing 31.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11
12 SpainA. EscrigKLINT Forward Factory Team 30 2/12 13/4 8/8 7/9 - - -
13 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 30 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5
14 BelgiumB. BaltusFantic Racing 24 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8
15 United StatesJ. RobertsOnlyFans American Racing Team 18 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14
16 TurkeyD. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 15.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10
17 SpainA. CanetElf Marc VDS Racing Team 13.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 -
18 SpainA. HuertasItaltrans Racing Team 12 - 4/12 4/12 - - - 4/12
19 JapanA. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 8 3/10 - - 4/12 - 1/15 -
20
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
 8 - - 1/15 - - 4/12 3/13
21
L. LunettaSpeedRS Team
 7 - - - - - 7/9 -
22 SpainS. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 5 - - - - 5/11 - -
23 NetherlandsZ. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 5 - - - - 4/12 - 1/15
24 IndonesiaM. AjiIdemitsu Honda Team Asia 3 - 3/13 - - - - -
25
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 1.5 0.5/15 - - - 1/15 - -
26 JapanT. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia   - - - - - - -
27 SpainM. RamírezQJMOTOR - FRINSA - MSI   - - - - - - -
28
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
   - - - - - - -
29 SpainJ. NavarroKLINT Forward Factory Team   - - - - - - -
30 ItalyD. FoggiaSpeedRS Team   - - - - - - -
31
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
   - - - - - - -
32
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
   - - - - - - -

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