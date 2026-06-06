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Crónica de carrera
MotoGP GP de Hungría

Márquez gana con una mano la sprint en Hungría

Marc Márquez tendrá que hacer un esfuerzo bárbaro para evitar que sus aficionados no le tengan en cuenta para pelear por el Mundial, después del incontestable triunfo que logró este sábado en Balaton, donde se llevó su tercera sprint en lo que va de curso. 

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Balaton Park (Enviado Especial).- El actual campeón, operado del pie y el hombro hace menos de un mes, reapareció el fin de semana pasado, en Mugello, en el circuito más exigente del calendario para el físico de los corredores. Superado con nota su regreso –finalizó el séptimo–, Hungría debía dar una medida más aproximada del estado real del español, que sigue tratando de descubrir cuál es su ‘nuevo’ 100%. Pues bien, a la espera de ver qué ocurre en la carrera larga de este domingo, no hay motivo para pensar que este Marc Márquez no puede medirse con los principales candidatos a coronarse. 

El catalán salió bien, pilló un poco de aire en una primera vuelta que dejó sin posibilidad de réplica a Pedro Acosta, el único con un ritmo similar al del #93. Sin embargo, el de KTM no pudo hacer nada para evitar la escapada de su futuro compañero en Ducati, que volvió a ganar una prueba corta después de haberlo hecho en Brasil y en Jerez. 

El murciano cruzó la meta el segundo, a dos segundos del ganador y con un segundo de margen sobre Marco Bezzecchi, que se las apañó para salvar una papeleta que se le presentaba muy delicada al líder de la tabla de puntos, y que cerró un podio con tres marcas distintas. 

El cuarto fue Raúl Fernández, que pudo defenderse de los ataques de Fermín Aldeguer (quinto). El muchacho del equipo Gresini comenzó muy activo y a punto estuvo de birlarle la cartera a Bezzecchi, aunque su fogosidad a punto estuvo de llevarle a rodar por el suelo. 

Jorge Martín terminó el sexto, justo por delante de Diogo Moreira (séptimo), el novato de la escudería LCR, que se está ganando a pulso que Honda lo coloque al lado de Fabio Quartararo la próxima temporada.

Enea Bastianini finalizó el octavo, ya a más de siete segundos del ganador y seis décimas por delante de Pecco Bagnaia (noveno), mientras que Fabio Di Giannantonio cerró el top ten.

Especialmente llamativo fue el concurso de Iker Lecuona, que concluyó el 18º en su primer gran premio sobre una Ducati –sustituye a Alex Márquez–, por delante de Franco Morbidelli

Clasificación Sprint de MotoGP del GP de Hungría 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Abandono Puntos
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 13

21'22.047

       12
2 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 13

+1.548

21'23.595

 1.548     9
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 13

+2.722

21'24.769

 1.174     7
4 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 13

+3.973

21'26.020

 1.251     6
5 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 13

+4.366

21'26.413

 0.393     5
6 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 13

+5.708

21'27.755

 1.342     4
7 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 13

+6.285

21'28.332

 0.577     3
8 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 13

+7.587

21'29.634

 1.302     2
9 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 13

+8.237

21'30.284

 0.650     1
10 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 13

+8.469

21'30.516

 0.232      
11 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 13

+11.609

21'33.656

 3.140      
12 Italy L. Marini Honda 10 Honda 13

+12.070

21'34.117

 0.461      
13 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 13

+14.173

21'36.220

 2.103      
14 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 13

+15.799

21'37.846

 1.626      
15 Spain J. Mir Honda 36 Honda 13

+15.961

21'38.008

 0.162      
16 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 13

+16.376

21'38.423

 0.415      
17 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 13

+17.070

21'39.117

 0.694      
18 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 13

+17.381

21'39.428

 0.311      
19 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 13

+19.490

21'41.537

 2.109      
20 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 13

+20.662

21'42.709

 1.172      
21 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 13

+24.063

21'46.110

 3.401      
22 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 13

+30.947

21'52.994

 6.884      
Ver resultados
Sábado redondo para Marc:

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