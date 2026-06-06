Márquez gana con una mano la sprint en Hungría

Balaton Park (Enviado Especial).- El actual campeón, operado del pie y el hombro hace menos de un mes, reapareció el fin de semana pasado, en Mugello, en el circuito más exigente del calendario para el físico de los corredores. Superado con nota su regreso –finalizó el séptimo–, Hungría debía dar una medida más aproximada del estado real del español, que sigue tratando de descubrir cuál es su ‘nuevo’ 100%. Pues bien, a la espera de ver qué ocurre en la carrera larga de este domingo, no hay motivo para pensar que este Marc Márquez no puede medirse con los principales candidatos a coronarse.

El catalán salió bien, pilló un poco de aire en una primera vuelta que dejó sin posibilidad de réplica a Pedro Acosta, el único con un ritmo similar al del #93. Sin embargo, el de KTM no pudo hacer nada para evitar la escapada de su futuro compañero en Ducati, que volvió a ganar una prueba corta después de haberlo hecho en Brasil y en Jerez.

El murciano cruzó la meta el segundo, a dos segundos del ganador y con un segundo de margen sobre Marco Bezzecchi, que se las apañó para salvar una papeleta que se le presentaba muy delicada al líder de la tabla de puntos, y que cerró un podio con tres marcas distintas.

El cuarto fue Raúl Fernández, que pudo defenderse de los ataques de Fermín Aldeguer (quinto). El muchacho del equipo Gresini comenzó muy activo y a punto estuvo de birlarle la cartera a Bezzecchi, aunque su fogosidad a punto estuvo de llevarle a rodar por el suelo.

Jorge Martín terminó el sexto, justo por delante de Diogo Moreira (séptimo), el novato de la escudería LCR, que se está ganando a pulso que Honda lo coloque al lado de Fabio Quartararo la próxima temporada.

Enea Bastianini finalizó el octavo, ya a más de siete segundos del ganador y seis décimas por delante de Pecco Bagnaia (noveno), mientras que Fabio Di Giannantonio cerró el top ten.

Especialmente llamativo fue el concurso de Iker Lecuona, que concluyó el 18º en su primer gran premio sobre una Ducati –sustituye a Alex Márquez–, por delante de Franco Morbidelli.