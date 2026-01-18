"Lo eléctrico tampoco será lo decisivo de los motores de la F1 2026"

La principal novedad de la generación de unidades de potencia 2026 es el aumento del componente eléctrico, destinado a cubrir el 50 % de la potencia total. Pero según las primeras indicaciones, quizás con cierto efecto sorpresa, el elemento que podría influir más en las diferencias de rendimiento entre los distintos proyectos parece ser la unidad endotérmica.

Ben Hodgkinson, director técnico del nuevo proyecto de motores de Red Bull, Red Bull Powertrains, confirmó esa teoría al intervenir sobre el tema durante la presentación de la decoración de los de las bebidas energéticas para 2026, que tuvo lugar en la noche del jueves en Detroit.

"Sí, creo que el motor de combustión interna puede ser el principal factor de diferenciación", explicó Hodgkinson. "En cuanto al ERS, espero que todos alcancen niveles de eficiencia cercanos al 99 % en lo que respecta a la potencia eléctrica. En cuanto a la unidad endotérmica, sabemos que en el ciclo técnico anterior los motores más eficientes rondaban el 50%, por lo que todavía hay un margen de mejora significativo. Otro aspecto determinante será el desarrollo que se lleve a cabo con el proveedor de combustible: en nuestro caso, la contribución de ExxonMobil ha sido fundamental para sacar el máximo rendimiento posible del ICE".

Lencería Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

De la charla con Hodgkinson también surgieron otros dos temas clave: la magnitud de las diferencias de rendimiento entre los distintos fabricantes y el capítulo de la fiabilidad, considerado uno de los principales retos tras años en los que las unidades de potencia han alcanzado recorridos superiores a los 4000 kilómetros con descensos de rendimiento cada vez más contenidos.

"Las diferencias entre las unidades de potencia serán menores que las observadas al comienzo de la era híbrida en 2014", continuó, "porque las unidades de combustión interna serán muy similares entre sí. Los combustibles pueden marcar cierta diferencia, pero en general hemos perdido el MGU-H, se ha limitado la relación de compresión y también se ha restringido la sobrealimentación. El reglamento ha introducido cambios destinados a 'reiniciar' la tecnología de combustión, sin alterarla».

"No nos encontramos ante un cambio radical de arquitectura, seguimos hablando de un V6" ,añadió, "y los nuevos límites reglamentarios han reducido las cargas, aligerando así también la tensión sobre los componentes. Por lo tanto, espero un rendimiento global muy similar".

"Es cierto que Red Bull Powertrains es un proyecto joven, pero muchas personas de mi equipo cuentan con una larga experiencia en la Fórmula 1, quizá por eso soy optimista. Obviamente, será muy interesante conocer el nivel de los demás fabricantes, pero si tuviera que señalar un área con un mayor riesgo potencial de diferencias de rendimiento, diría que es la aerodinámica. Dicho esto, no es mi campo: es solo una sensación personal".