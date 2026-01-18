¿Qué hace, qué aporta y cómo trabaja un piloto reserva de Aston Martin F1?

El papel de piloto reserva en la Fórmula 1 ha ido cogiendo relevancia con el paso de los años y se podría decir que ha pasado de ser el gran olvidado de un equipo a una pieza fundamental. La tecnología en la máxima categoría del automovilismo avanza a marchas forzadas y las herramientas son más y más sofisticadas, lo que mejora la comparación entre la simulación y la vida real.

Stoffel Vandoorne es el piloto reserva de Aston Martin desde 2023, tras haber ocupado ese mismo puesto en Mercedes y McLaren. Y en una entrevista con la página web de la F1 ha explicado cuál es su labor.

"Es raro, porque obviamente no conduces mucho. Haces gran parte del trabajo, pasas mucho tiempo en el simulador, con la preparación, viajas a muchas carreras y estás presente en ellas, pero no puedes disfrutar de la parte divertida, digamos".

Cuando viaja a los grandes premios con la escudería de Silverstone, Vandoorne tiene que asistir a todas las reuniones y mostrar interés por lo que sucede, ya que nunca sabe si el equipo podría necesitar urgentemente sus servicios.

"Obviamente, estoy escuchando, participando en todas las reuniones de ingeniería, como las reuniones previas al evento y los informes posteriores a las sesiones", dice. "Durante las sesiones, observo todo desde el taller o, incluso, desde la oficina de ingeniería, ya que tenemos los videos, los sistemas integrados y la telemetría, así que es mucho más interesante seguirlas desde allí".

"Tenemos más acceso que solo ver la televisión en el garaje, así que sigues la sesión y la cuestión es que, al ser un reserva, nunca sabes realmente cuándo te llamará el equipo y si tendrás que subirte al coche, así que tienes que estar pendiente, seguir todas las sesiones y asegurarte de estar al tanto de todo".

Por si te lo perdiste: Fórmula 1 Brown se burla de Alpine y Vandoorne en la gala de McLaren con Norris y Piastri

Como piloto reserva en el circuito, Vandoorne es consciente de lo importante que es para Fernando Alonso y Lance Stroll, ya que es la única persona del equipo que está involucrada en el simulador y que tiene la visión del piloto en lugar de ceñirse únicamente a los números.

"Trabajo muy de cerca con ellos. A menudo hablamos sobre mis sensaciones en el coche, mis elecciones de configuración y siempre intento darles algo de feedback y mi opinión sincera; ¡no siempre significa que tenga razón!".

"Creo que para ellos también es importante tener la perspectiva de alguien externo, ya que los ingenieros siempre miran sus pantallas de ordenador y dicen 'vale, esto o aquello es lo mejor', mientras que yo tengo el punto de vista del piloto en lugar de mirar la portátil y ver los números".

Stoffel Vandoorne, Aston Martin F1 Team Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Cuando no viaja a las carreras, Vandoorne ofrece otro tipo de ayuda al equipo desde la fábrica, que se basa principalmente en probar configuraciones diferentes a las de la vida real en el simulador para intentar averiguar si hay otros caminos más eficientes sin tener que perder tiempo en pista.

"El soporte desde la fábrica suele ser entre FP1 y FP2, pero principalmente después de FP2, donde tenemos la oportunidad de probar muchas cosas en el simulador para llegar a la FP3 del siguiente día con una lista de elementos que hemos probado".

"Por lo general, es una solicitud del equipo de ingeniería, la envían al equipo del simulador y durante la noche hacemos ese trabajo y básicamente les damos un resumen de 'bien, esto es lo que intentamos, este fue el tiempo de vuelta en comparación con el coche de referencia".

"Al final, sigue siendo su decisión si van a cambiar algo en el coche, pero al menos es información con la que podrían tomar una decisión en una determinada situación", explica el piloto belga.

A sus 33 años y después de haber ganador el título de la Fórmula E en 2022 y de haber formado parte del WEC, Vandoorne reconoce que sigue emocionado con su papel en la Fórmula 1, ya que ninguna otra categoría del automovilismo puede aportarle lo que le ofrece el Gran Circo.

"Me gusta la Fórmula 1, me gusta la tecnología, me gusta el trabajo con los ingenieros y el equipo en general. Creo que sigue siendo la modalidad más competitiva del automovilismo, y las herramientas y el conocimiento que tenemos en un equipo de Fórmula 1 es lo mejor que puedes tener, así que la experiencia que adquiero aquí también me ayuda en mis otras carreras y viceversa”.

"Siempre hay cosas en la Fórmula 1, que es el paddock más avanzado y en evolución, que puedes trasladar a tus otros roles", concluyó el piloto reserva de Aston Martin.