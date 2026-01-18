Dorilton Capital, propietario de Williams: "Importa el equipo, no nosotros"

Dorilton Capital compró el equipo Williams en el verano de 2020, por un valor estimado de 200 millones de dólares estadounidenses, a la familia Williams. La adquisición resultó ser muy oportuna, ya que, debido a la creciente popularidad de la Fórmula 1, Forbes estima que el valor del equipo inglés es muchísimo mayor y asciende ahora a 2500 millones de dólares.

En el ranking general, Williams ocupa la sexta posición de los equipos de Fórmula 1 más valiosos.

Forbes estima que los ingresos de Williams en 2024 fueron de 245 millones de dólares, mientras que las pérdidas para ese año fueron de 36 millones de dólares. Matthew Savage, presidente de Dorilton y Williams, confirma que el equipo aún no es rentable, aunque matiza: "Pero creo que lo conseguiremos en unos años", afirma en declaraciones a Sports Business Journal.

Williams terminó la pasada temporada de F1 en quinta posición en el campeonato de constructores, el mejor resultado desde 2016, y consiguió dos podios totalmente inesperados con Carlos Sainz.

Aunque Dorilton es propietario de Williams desde hace más de cinco años, el grupo inversor neoyorquino se ha mantenido siempre alejado de los focos durante ese tiempo. Ante la pregunta sobre por qué Dorilton ha optado por este enfoque, Savage asegura que el objetivo es darle importancia al equipo en sí mismo.

"Queríamos que el viaje de Williams girara en torno a Williams. Era una transición de la propiedad familiar a una nueva era, y queríamos que Williams siguiera siendo el centro de atención: la gente, los pilotos, la historia. Simplemente pensamos que Dorilton no es la historia. No se trata de nosotros, ni de mí".

"Hay mucha gente que se pone en primer plano", continúa Savage. "Después de cinco años, es hora de hacer balance. Quiero quitarme el sombrero ante todos los que forman parte de Williams y por lo que han conseguido. Es bueno detenerse un momento a pensar en lo lejos que hemos llegado", explica.

Savage ve el quinto puesto como "un trampolín para la próxima temporada". Y añade: "Como le dije a parte del personal la semana pasada: aún hay dos puestos más arriba para llegar el podio y algunos puestos más para ganar en el campeonato, el viaje aún no ha terminado. Pero, al fin y al cabo, esta realmente es una historia sobre Williams, no sobre nosotros como propietarios".

Dorilton no tiene planes de venta para Williams F1

Savage subraya que Dorilton ha entrado en la Fórmula 1 a largo plazo y, aunque recibe regularmente ofertas por el equipo Williams, los estadounidenses no quieren saber nada sobre una posible venta.

Entre otros, el proyecto Andretti Global, que ahora es el equipo Cadillac, mostró interés en Williams. Y Savage dice: "Creo que es demasiado pronto para pensar en vender, por ejemplo, una participación minoritaria o todo el equipo. No creo que eso vaya a cambiar por el momento. Creo que aún se puede crear más valor aquí, en parte gracias a los resultados y en parte porque el deporte sigue creciendo".

Carlos Sainz, Williams, Alexander Albon, Williams Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images