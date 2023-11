¡Momentazo entre Alonso y Pérez tras la carrera! ¿Qué se dijeron?

La imagen se volvió viral en redes sociales tras la carrera del GP de Sao Paulo. La periodista brasileña Julianne Cesaroli había captado el abrazo entre Alonso y Checo Pérez en el corralito de medios, después de haber batallado durante numerosas vueltas y de una épica lucha final por el podio.

Fernando Alonso estaba atendiendo ante micrófonos internacionales cuando Sergio Pérez se acercó por detrás a darle unos golpecitos en el hombro y se produjo el abrazo entre un breve intercambio de palabras. ¿Qué se dijeron? La periodista preguntó al español si le había pedido perdón, pero Alonso, riéndose, dijo: "No, está contento, pero le dije 'no me pongas en esta presión nunca más, que ya no tengo 20 años".

Vídeo: el encuentro Checo-Alonso en el corralito de medios de Brasil

Luego, en una entrevista con Melissa Jimenez para DAZN F1 por el paddock del Autódromo Jose Carlos Pace de Interlagos, también habló de ese bonito encuentro: "Me dijo que buena carrera, que se había divertido, que había sido muy limpia la lucha y que enhorabuena, que ojalá tengamos más. Y le dije que nunca más se le ocurra ponerme bajo esa presión, que ya tengo una edad".

Los dos pilotos latinos disfrutaron del duelo y mostraron respeto también fuera de pista. El de Aston Martin admitió que creía tener la situación más controlada de lo que la tenía, y el de Red Bull aseguró que con el 95% de los demás pilotos de la parrilla se habría tocado, elogiando que con Alonso se puede luchar al límite pero de manera justa.

La Fórmula 1 reveló la 'photo finish' oficial, mostrando cómo de juntos llegaron los dos pilotos a la línea de meta, separados por únicamente 0.053s, es decir, menos de una décima, después de que con DRS Pérez lograra una ventaja de más de 20 km/h de velocidad en esa recta.

Con el resultado, Alonso recupera la cuarta plaza del campeonato de pilotos (aunque Lando Norris se acerca muy peligrosamente) y Pérez refuerza el subcampeonato, que ya parece que no se le escapará ante un Lewis Hamilton al que superó en las dos carreras de Brasil.