Bagnaia: "Si Aldeguer hubiera pensado diferente, habríamos sido tercero y cuarto en la salida"

Aunque el Gran Premio de Hungría está resultando positivo para Ducati, que hasta este sábado se está mostrando mejor que Aprilia, lo cierto es que a Pecco Bagnaia le está costando más de la cuenta por unos claros problemas de agarre que no esperaba encontrar.

El italiano se vio obligado a pasar por la Q1 este sábado en la clasificación, trámite que superó sin problemas para ser quinto en la parrilla de salida. Sin embargo, una mala arrancada en la sprint le hizo perder un par de posiciones, y finalmente se vio condenado a resistir ante Fabio Di Giannantonio por el último punto en juego del día, al terminar noveno, a 8 segundos de su compañero de garaje y ganador, Marc Márquez.

En sus declaraciones a los medios, entre los que estaba Motorsport.com, Bagnaia empezó explicando qué le pasó en la salida, señalando a Fermín Aldeguer: "Hice una arrancada muy buena, pero luego tuve algunos problemas al entrar en la primera curva, porque Aldeguer quizás se estaba defendiendo demasiado de mí y no de los demás por el interior, así que ambos perdimos demasiadas posiciones".

"Quizá si él hubiera pensado más en defender el interior, habríamos salido de la curva en tercera y cuarta posición, pero luego se cerró, intentaba no dejarme pasar, mientras yo no intentaba adelantarle, pero perdimos muchas posiciones. Yo perdí mucho más que él; por suerte, pude cerrar un poco la trazada en la curva 2, y tampoco cedí posiciones respecto a otros pilotos. Pero fue duro, también porque en este circuito es difícil adelantar, y es cierto que estoy frenando muy tarde y muy fuerte, pero estoy perdiendo demasiado en la aceleración, en las curvas 4 y 17".

"Además, viendo los datos, me cuesta mucho encontrar tracción, pero más o menos es lo que pasaba ayer, también a Marc Márquez, pero él hoy ha dado un paso de gigante en ese aspecto, así que quizá tengamos la solución", siguió.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El piamontés analizó lo difíciles que son algunos virajes de la pista húngara: "La primera curva es tan lenta que no es muy difícil mantenerse en la trazada. El problema está más bien en la 7; es como cuando vas detrás de alguien, es como tener una ametralladora delante de ti, por las piedras que se lanzan desde desde el asfalto".

Posteriormente, detalló cómo le fue la cronometrada: "Fue muy bien. Lo estoy intentando todo, estoy dando el 200% para ser rápido aquí, pero es que mi estilo de pilotaje no se adapta a este circuito, y estoy intentando todo lo posible para poder cerrar más la trazada a la salida de la chicane, pero me cuesta. Sé que Marc es el mejor en esas curvas, es el maestro de las curvas cerradas, y estoy intentando mejorar".

"Tengo que decir que estoy mejorando bastante bien, pero todavía me falta mucho en aceleración y tenemos que entender qué han hecho el resto, porque Marc ayer lo pasó mal y hoy ha dado un gran paso adelante en cuanto a aceleración, así que quizá tengamos la solución en el garaje e intentaremos aplicarla".

"Tengo que decir que no estoy contento con la novena posición en carrera, pero sí con el rendimiento que estoy teniendo aquí. Realmente me cuestan mucho este tipo de curvas, pero puedo estar contento, y para mañana estoy bastante seguro de que estaré luchando entre los cinco primeros. Pero necesito encontrar agarre, porque ahora mismo es un gran problema", cerró.