Sainz se culpa por quedarse fuera de la Q3 en Mónaco: "No he hecho un buen trabajo"

Carlos Sainz abandonó el coche en el paddock de Mónaco con una sensación difícil de digerir. La de haber escapado de un precipicio en la Q1 para acabar lamentando una oportunidad perdida en la Q2. El madrileño partirá duodécimo en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 2026, un resultado que, visto el desarrollo de la sesión, deja un sabor tan amargo como contradictorio.

Porque hubo un momento en el que incluso alcanzar la segunda ronda parecía una misión imposible. La bandera roja provocada por Gabriel Bortoleto llegó justo cuando Sainz estaba completando su intento con neumáticos nuevos, obligándole a regresar al garaje y jugarse la clasificación con un juego usado y completamente frío.

Lo que ocurrió después fue uno de esos ejercicios de supervivencia que sólo se entienden en un circuito como Montecarlo. "Lo normal hubiese sido no pasar porque justo me ha pillado en la vuelta el neumático nuevo y luego he tenido que jugármela con un neumático usado, frío", explicó. "La verdad que ha sido una de las mejores vueltas de mi vida para hacerla con el neumático frío, tirándome un poco a saco".

El piloto de Williams reconoció incluso que asumió riesgos poco habituales para una Q1: "He tomado unos riesgos que creo que nunca en Mónaco. Bueno, en una Q3 con Ferrari jugándote la pole, pero pocas Q1 he hecho así".

Sin embargo, el premio a aquella heroicidad no tuvo continuidad.

En una zona media más apretada que nunca, con Alpine, Audi, Williams y Racing Bulls separados por apenas unas décimas, Sainz llegó a la Q2 con opciones reales de entrar entre los diez mejores. De hecho, acabó a solo 53 milésimas del corte. El problema fue que la vuelta definitiva nunca llegó.

Un error que costó caro

Lejos de buscar excusas, el español señaló directamente hacia sí mismo tras bajarse del coche. "No he hecho un buen trabajo. Iba muy rápido, pero no he tenido una buena vuelta", admitió. "He bloqueado en un par de sitios, me he ido un poco largo y he perdido un par de décimas que me han costado la Q3".

El problema, según explicó, es una tendencia que ya ha sufrido varias veces esta temporada con el Williams de nueva generación. Cuando intenta encontrar las últimas décimas en frenada, el tren delantero castiga cualquier exceso.

"Hay veces que en la Q2 o en la Q3 me cuesta sacar un extra de rendimiento al coche porque a la que voy a empujarlo siempre bloqueo un poco delante", detalló. "Había dos o tres frenadas que tendría que haber tenido más disciplina sabiendo que el coche tiende a bloquear delante".

Ahora, la carrera se presenta cuesta arriba. Aunque los puntos no están lejos sobre el papel, Mónaco rara vez perdona a quienes arrancan fuera del top 10. "Creo que esas posibilidades de puntos las hemos perdido un poco porque saliendo el 12 aquí normalmente acabaríamos el 12, el 11 como mucho", lamentó. "Pero si hay un año en el que pueden pasar cosas, es este".

Después de sobrevivir a una Q1 al límite, Sainz se marcha con la sensación de que la verdadera batalla la perdió unos minutos más tarde. Y en un sábado tan igualado como el de Montecarlo, eso duele todavía más.