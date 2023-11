Ricciardo narra cómo vivió cómo vio acercarse a él un neumático suelto

La carrera programada a 71 vueltas en el Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1 tuvo que ser interrumpida con bandera roja después de que Nico Hulkenberg y Alexander Albon se tocaran, provocando un accidente que dejó fuera al propio anglotailandés y a Kevin Magnussen. En el caos, el neumático trasero del Williams se desprendió, y la carcasa salió despedida hacia el alerón trasero de Daniel Ricciardo, ajeno al choque.

Así fue el accidente de la salida en la carrera del Gran Premio de Brasil 2023 de Fórmula 1: Fórmula 1 Vídeo: ¡accidentado inicio en Brasil! KO prematuro de Leclerc y bandera roja

Cuando Motorsport.com le pidió que recordara su esfuerzo por abrirse paso por las piezas desprendidas del impacto entre los monoplazas que estaban por delante, el australiano aseguró que se "agachó" dentro del coche: "Obviamente, vi un gran accidente delante de mí, así que había muchos escombros".

"Sentí que lo estaba pasando y entonces vi un neumático fuera de la llanta volando por el aire, y empezó a acercarse. Recuerdo que agaché la cabeza y no noté que nada me golpeara, estaba contento, pero entonces miré los retrovisores y vi que el alerón estaba bastante desprendido, así que supongo que el neumático golpeó el ala", reconoció el de AlphaTauri.

"Fue frustrante. Ahora miras hacia atrás y te alegras de que no fuera golpeado", continuó el piloto al que su equipo lo envió a boxes para retirar el AT04, pero la bandera roja le permitió al conjunto de Faenza reparar los daños para intentar seguir en carrera.

Sin embargo, debido a que el coche estaba en el pitlane, se contabilizó una vuelta menos a Daniel Ricciardo cuando se reincorporó. Cuando se le preguntó si se sentía afortunado, el australiano dijo que su alivio inicial se vio superado por la frustración, aunque más tarde se sintió "agradecido" por salir ileso.

El aussie, que ganó ocho carreras en la máxima categoría del automovilismo, peleó contra Oscar Piastri durante toda la cita después de que a su compatriota también le pasara algo similar [con problemas mecánicos] y no pudiera recuperar ese giro perdido.

"Es curioso, en cuanto me di cuenta de que no me había golpeado, miré el alerón y pensé, 'maldita sea'. Así que mi alivio se convirtió de inmediato en decepción porque me di cuenta de que la carrera podría haber terminado", explicó. "Creo que cuando estás en 'modo carera', ni siquiera piensas en ello, pero ahora, en retrospectiva, estoy agradecido de que todos hayamos salido sanos y salvos. Todas esas cosas siempre pueden ser peores, me siento un poco agradecido por ello".

Información adicional de Isa Fernandes

