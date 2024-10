La clave emocional de la longevidad de Fernando Alonso en Fórmula 1

La Fórmula 1 disputa este fin de semana el Gran Premio de México de 2024. O, dicho de otro modo, los "400 de Fernando Alons".

El bicampeón del mundo ostenta el récord de participaciones en un GP de F1 desde que superó a Kimi Raikkonen en 2022. Y al llegar a las 400, es el primer ser humano en alcanzar tal hito.

"¡No es bueno para la espalda, para el cuello, para la columna vertebral!", responde medio en broma cuando Motorsport.com le pregunta por el desgaste físico de ese territorio inexplorado.

Clásico de Fernando Alonso. La semana anterior, cuando hablaba en el paddock de Austin de su próximo logro, insistió en que le "encantaría haber corrido la mitad de las 400 carreras y haber ganado un campeonato más o más carreras".

"Ésas son las estadísticas importantes que quieres conseguir", añadía.

El deseo de Alonso de seguir triunfando en la F1 es de sobra conocido. Pero, como veremos más adelante, hay algo mucho más profundo y humano en juego. Primero, sin embargo, está el hacer crecer sus estadísticas. Porque en cuatro siglos de participaciones en grandes premios, se acumulan muchas.

Desde que debutó en el GP de Australia de 2001, Alonso ha participado en el 36% de los fines de semana del campeonato del mundo de F1, según los datos publicados por su equipo Aston Martin Racing esta semana, con la ayuda del gurú de Autosport, Joao Paulo Cunha.

Fernando Alonso y Kimi Raikkonen debutaron juntos en la F1 en el Gran Premio de Australia de 2001.

Alonso ha completado más de 72.750 vueltas en fines de semana de F1 y sesiones de test, incluidas 21.578 vueltas de carrera. Ha realizado 735 paradas en boxes en F1. Su récord contra sus compañeros de equipo en la F1 es de 292-107 en clasificación y, con 20 dobles abandonos entre él y sus compañeros, 262-117 en carrera.

Y más: Fórmula 1 Las cifras más curiosas de la larga carrera de Fernando Alonso en F1

Su año sabático en la F1 le reportó dos victorias en las 24 Horas de Le Mans -la última de las cuales, en 2019, es su triunfo más reciente en una carrera de cualquier categoría-, una corona en el Campeonato del Mundo de Resistencia y una victoria en las 24 Horas de Daytona.

Sin embargo, hay un dato que debe examinarse ahí. Y es la de cómo, gracias a su larga carrera, que de hecho le permitió correr en una época en la quue esas eran más comunes, varias estadísticas de abandonos antes de empezar la carrera aparecen en su historial.

Por lo tanto, según Forix, Alonso alcanzará oficialmente las 400 carreras disputadas en GP de Qatar de 2024 el mes que viene, pero este fin de semana celebra el número porque quiere contar los tres eventos en los que él se presentó e hizo su trabajo, pero el coche le dejaba tirado. En el caso del GP de Rusia de 2017, eso pasó en la vuelta de formación con su McLaren.

"Llegar a 400 carreras demuestra mi amor por este deporte y la disciplina de intentar rendir a un nivel muy alto durante más de 20 años", explica Alonso.

"Espero poder celebrar un buen fin de semana en México. No estoy pensando en las próximas 400, porque nunca sucederá, pero al menos 40 o 50 más con los próximos dos años que vienen en Aston".

"No es un problema de mantener el ritmo de los jóvenes en términos de condiciones físicas" y de hecho es "más mentalmente -viajar, eventos- y otra presión que es probablemente lo que te golpea más fuerte y probablemente te impide correr en un momento dado". Pero entre todo eso también hay algo bastante revelador. Y muy interesante.

"Es esa esperanza de que el año que viene va a ser tu año", dice sobre por qué se compromete a empezar sus 22ª y 23ª temporadas en la F1, después de renovar en abril. "Eso te mantiene vivo y te mantiene motivado".

Fernando Alonso ganó sus dos campeonatos de F1 con Renault en 2005 y 2006

Después de 21 temporadas en la F1 en tres etapas distintas -en las que consiguió sus títulos en dos años y luchó por otro sin descanso durante otros tres cursos-, esas palabras revelan la decepción que sintió Alonso en los momentos en los que supo, casi de inmediato, que esa tercera corona no iba a llegar en una temporada concreta.

Lo sabemos por las palabras de su viejo amigo y compañero, Pedro de la Rosa, que habló de los logros de Alonso en una entrevista exclusiva con Motorsport.com durante el GP de EE.UU. del pasado fin de semana.

"Él siempre me dice, 'el día que estoy más nervioso, de toda la temporada, es el día del shakedown", explica el 104 veces piloto titular de F1, que conoció a Alonso cuando su compañero corrió por primera vez para McLaren en 2007, cuando de la Rosa era piloto probador del equipo.

"Él siempre dice: 'Porque el día del shakedown ya sé qué tipo de temporada me espera'. Es fenomenal sintiendo el coche nada más dar dos vueltas".

El mayor cambio que de la Rosa -actualmente embajador del equipo Aston- dice haber notado en Alonso desde 2007 es cómo "ha mejorado su inglés enormemente".

"Ya no tiene la barrera del idioma", añade de la Rosa. "Su acento es muy malo, como el mío, muy español. Pero en realidad su vocabulario es increíblemente amplio. No le da vergüenza utilizar el inglés delante del mayor número de personas posible".

"Y ha entendido, por lo que he visto, la importancia de ser un líder. El líder tiene que tener la cualidad de decir las cosas que los demás sólo pueden pensar. Y ahí es donde Fernando se ha dado cuenta de que para convertirse en el verdadero líder, ha tenido que mejorar en ese aspecto".

"Posiblemente de forma inconsciente, sólo por la experiencia. Pero se ha convertido en un líder extremadamente fuerte, siempre con el mensaje correcto para la gente. Porque para ganar en Fórmula 1, necesitas 800 personas empujando cada día, 24 horas al día. Y creo que ahí es donde Fernando es extremadamente bueno ahora, muy completo".

El ex piloto de F1 Pedro de la Rosa (izquierda), ha trabajado con Alonso varias veces a lo largo de su carrera

"Sabe cómo transmitir un mensaje a toda esa gente en inglés. Su italiano también es fenomenal y si tiene que hacerlo en italiano, lo hace. Pero la diferencia básica entre el Fernando que conocí y el Fernando 2.0 -el último Fernando- es que desde el que conocí en 2007, se ha convertido en un líder muy completo".

Mucho se habla del autobombo de Alonso. Cómo, por ejemplo, cuando le pidieron que eligiera su mejor actuación de su primera campaña con Aston en 2023, en la que logró ocho podios y rozó la victoria en Mónaco, y sin embargo eligió su carrera de Monza de ese año, en la que acabó noveno.

Eso fue, dijo Alonso, porque era "uno de esos fines de semana en los que parece que el rendimiento del coche y el mío propio - estaban en una dimensión diferente".

Pero, por la explicación de De la Rosa, podemos entender lo deliberadamente que Alonso hace cada cosa.

"Algunos dicen que es un piloto negativo", añade de la Rosa. "No es negativo. Es crítico. Es diferente".

"Fernando no es una persona negativa. Cuando la mierda golpea el ventilador, es la persona más positiva y con más fuerza interior que puedas ver. Pero el hecho es que es muy crítico porque siempre está pensando cómo puede ser más rápido".

"Su única preocupación principal en el automovilismo es: '¿Es mi coche lo suficientemente rápido?".

Esa "pasión", como también dice De la Rosa, explica en gran medida por qué Alonso sigue en la F1 después de tanto tiempo.

Por qué se pasa sus meses libres participando en carreras de karts de 24 horas, actuando, según de la Rosa, como "jefe de equipo" con "su hoja de Excel, anotando todos los tiempos por vuelta y asegurándose de que hacemos la mejor estrategia posible".

De la Rosa sostiene que Alonso no es una persona negativa, aunque pueda parecerlo por sus declaraciones públicas

Sin embargo, su implacabilidad puede ser más difícil de entender a veces. Por ejemplo, su disputa con el novato de RB Liam Lawson en Austin el fin de semana pasado.

Lawson afirmó que Alonso le amenazó con "joderle" después de que se enfrentaran en la carrera sprint de Austin, y se les vio discutiendo en el parc fermé después de la carrera. Lo más destacable del incidente fue que, en general, Lawson se mantuvo firme y sacó por la fuerza a Alonso de la pista en unas imágenes que no se emitieron en la retransmisión principal, lo que explica toda la furia.

Sin embargo, Alonso se abrió paso 'a empujones' hasta Lawson al salir de boxes en la sesión de clasificación del GP de ese mismo día, lo que el neozelandés entendió como el cumplimiento de su palabra. Alonso dijo, entre otras cosas, sobre el incidente: "Cada uno en la pista se comporta como quiere y, para mí, lo de hoy ha sido innecesario".

El incidente pone de manifiesto la naturaleza del carácter de Alonso, que los expertos aficionados a la F1 entenderán bien. Algunos nunca entenderán por qué su empuje le lleva a actuar y hablar de esa manera. Otros ven el fuego y lo admiran. Muchos más se centran únicamente en la asombrosa capacidad de pilotaje y adaptación de una leyenda de la F1, que sigue dejando momentos estelares.

Sin embargo, ese comentario sobre la "esperanza" parecía revelar algo mucho más profundo: el deseo obvio y arraigado de Alonso de enmendar los problemas de esos títulos perdidos que le inspiran a seguir adelante.

Y quizás explique exactamente por qué sigue adelante, por qué sigue luchando tan duro y siendo "Fernando Alonso".

En la cultura actual de la F1, tan partidista, muchos no estarán de acuerdo. Pero es una teoría seguramente mucho más humana -y por tanto más interesante- que habla de las ambiciones interiores de cada uno y de los temores por su propia vida.

Especialmente cuando han encontrado, como Alonso en la élite del automovilismo, algo que les apasiona y lo han convertido en un éxito. Una emoción, después de todo, que puede llevar a lugares impredecibles.

Liam Lawson y Fernando Alonso tuvieron un altercado en el Gran Premio de Estados Unidos

"Su hábitat natural está dentro del cockpit", dice de la Rosa. "Ahí es donde se siente fuerte, y creo que el hecho de que se sienta tan fuerte conduciendo, hace que no quiera hacer otras cosas".

"Porque a veces le pregunto: '¿por qué no haces otro deporte u otro trabajo o lo que sea? Todavía eres muy joven'. Y me contesta: 'pero no seré tan bueno como lo que hago ahora'.

"Eso resume mucho su forma de pensar. Sabe que tiene ventaja. Le gusta explotarla. Y disfruta siendo el mejor. De sentirse el mejor. Porque eso no significa que tenga que ganar todas las carreras. Pero tiene que sentir que es el mejor".

No es de extrañar que el 'paseo' de Alonso siga en marcha. Uno de los mejores personajes de la F1, que parece no querer que termine nunca.